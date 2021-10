Heidelberg-Kirchheim: Spektakuläre Flucht eines Taxifahrers endet mit Fund von 3 kg Marihuana – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der

Verkehrsdienst Heidelberg ermitteln gegen einen Taxifahrer wegen Verdachts des

Handels mit Betäubungsmitteln und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr,

sowie Unfallflucht.

Was war passiert? Bei einem Polizeieinsatz am vergangenen Mittwoch in der

Philipp-Reis-Straße wollten Polizeibeamte gegen 17:30 Uhr ein Taxi

kontrollieren, da der Verdacht bestand, dass sich in dem Taxi Betäubungsmittel

befinden. Als der Fahrer des Taxis die Kontrollabsicht der Polizeibeamten

erkannte, setzte dieser zunächst rückwärts und beschädigte hierbei einen

geparkten PKW. Anschließend fuhr der Fahrer wieder vorwärts, geradewegs auf

einen Polizeibeamten zu, der sich nur durch einen beherzten Sprung zur Seite

davor retten konnte, überfahren zu werden. Der Beamte wurde hierbei noch am Arm

getroffen und dabei leicht verletzt. Der Taxi-Fahrer flüchtete, die Polizei nahm

die Verfolgung auf, verlor diesen jedoch kurzzeitig aus den Augen. Die

Verfolgungsfahrt fand ihr Ende im Kirchheimer Weg, wo der Taxi-Fahrer im Bereich

der Alla-Hopp-Anlage schlussendlich festgenommen werden konnte. Zudem konnten

die Beamten in unmittelbarer Nähe einen Karton auffinden, in dem sich 3 kg

Marihuana befanden.

Für die Ermittler ergeben sich nun zahlreiche Fragen: Konnten Zeugen beobachten,

wie der Taxi-Fahrer auf die Beamten zufuhr? Gefährdete der Taxi-Fahrer auf

seiner Flucht weitere Personen oder Sachen? Hatte der Taxi-Fahrer das

aufgefunden Paket mit Betäubungsmitteln in seinem Taxi geladen? Wie gelangte das

Paket an die Örtlichkeit, an der es aufgefunden wurde? Waren noch weitere

Personen in dem Taxi?

Kriminal- und Verkehrspolizei bitten nun Zeugen, welche den Mann bei seiner

Flucht beobachtet haben, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Tel. 0621 174 4444, oder den Verkehrsdienst Heidelberg unter der Tel. 0621 174 – 4111 zu wenden.

Heidelberg-Bergheim: Mann tritt Scheibe von Straßenbahn ein

Heidelberg-Bergheim (ots) – Ein 54-Jähriger aus Edingen-Neckarhausen hat am

Samstag um 21.45 Uhr an der Haltestelle Stadtwerke an der Kurfürsten-Anlage in

Heidelberg-Bergheim eine Scheibe einer Straßenbahn eingetreten. Die Bahn war

unterwegs in Richtung Hauptbahnhof und hielt an der Haltestelle. Da zwei

Polizisten wegen einer Vernehmung bei einem Supermarkt in der Nähe waren, sahen

sie den Mann durch den Park Richtung Haltestelle rennen und das Loch in die

Türscheibe treten. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und stellten

den 54-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm rund ein Promille. Der Schaden

beträgt rund 1500 Euro. In der Vernehmung gab der 54-Jährige an, dass die Tat

ein Versehen gewesen sei. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung dauern an.

Heidelberg-Handschuhsheim: Unbekannter belästigt Frau in Linienbus – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim: (ots) – Ein unbekannter Straßenbahngast belästigte am

vergangenen Freitag gegen 12:15 Uhr eine 36-jährige Frau in einem Bus der Linie

32. Auf der Fahrt von der Haltestelle Medizinische Klinik im Neuenheimer Feld in

Richtung Universitätsplatz griff er mehrmals zwischen den Aussparungen der Sitze

hindurch und berührte die Frau in unsittlicher Manier am Gesäß. An der

Haltestelle Stadtbibliothek verließ der Unbekannte, der wie folgt beschrieben

wurde, den Bus:

ca. 30-40 Jahre alt,

ca. 160-165 cm, schlanke/ dünne Gestalt, kurze dunkle Haare, südeuropäischer

Phänotyp, bekleidet mit hellblauer Jeanshose, olivgrün/khakifarbenem Pullover

und schwarzer Daunenweste.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder

selbst Opfer dessen unsittlichen Handelns wurden, sich beim Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Heidelberg-Süd: Auf Straße platzierter E-Scooter führt zu Unfall – Zeugen gesucht

Heidelberg-Süd (ots) – Am frühen Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr bog ein

34-jähriger Mann mit seinem VW von der Straße Hangäckerhöfe in den Dohlweg ab.

Im Einmündungsbereich hatten bisher unbekannte Täter zuvor einen E-Scooter so

platziert, dass dieser beim Abbiegen für andere Fahrzeugführer nicht zu erkennen

war. Der VW Fahrer kollidierte daher mit dem Scooter, wodurch an seinem Fahrzeug

ein Schaden von mindestens 2.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Heidelberg Süd

hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich

unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Süd: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Heidelberg-Süd (ots) – Am Samstagabend um 21 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin bei

einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße leicht verletzt. Die 21-jährige

Frau war mit ihrem Fahrrad von Wieblingen kommend in Richtung Stadtmitte

unterwegs. Ein aus der Mannheimer Straße in die Ludwig-Gutmann-Straße

einbiegender 56-jähriger BMW Fahrer übersah die Frau und traf sie mit seinem

Fahrzeug am Vorderrad. Dadurch kam die 21-Jährige zu Fall und verletzt sich

leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich.

Der Sachschaden liegt bei 1.000 Euro.

Heidelberg-Bahnstadt: Diebstahl von Katalysator

Heidelberg (ots) – In der Zeit von 15.10.2021,15:10 Uhr, und 16.10.2021, 08:15

Uhr, stellte ein 27- Jähriger seinen Pkw Mercedes in der Bahnstadt ab. Als der

Fahrzeughalter am 16.10.2021 um 08:15 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er

fest, dass der Katalysator entwendet wurde. Hierbei wurde die Abgaslange

zwischen Endschalldämpfer und Motor abgesägt. Es entstand ein Sachschaden in

Höhe von 1500 EUR. Zeugen, die etwas auffälliges beobachtet haben, werden

gebeten sich als Zeuge beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter 06221/99-1700

zu melden.

Heidelberg-Altstadt: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Heidelberg (ots) – Am Samstagabend, um 20:55 Uhr, kam es an der Kreuzung

Neckarstaden bzw. Sofienstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

40-jährigen Pkw-Fahrer und einem 23-jährigen Radfahrer. Der Pkw-Fahrer übersah

beim Rechtsabbiegen auf die Theodor-Heuss-Brücke den querenden Radfahrer von der

Schurmannstraße kommend. Der Radfahrer wurde seitlich vom Pkw erfasst und auf

dessen Motorhaube aufgeladen. Glücklicherweise verletzte sich der Radfahrer beim

Zusammenstoß nicht. An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer

Sachschaden.

Heidelberg-Pfaffengrund: Polizeibeamte machen sich als Cowgirl und Cowboy nützlich

Heidelberg (ots) – Verkehrsteilnehmer meldeten am 17.10.2021 um 00:40 Uhr

mehrere entlaufene Rinder im Bereich des Baumschulenweges in Heidelberg. Die

verständigten Polizeibeamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnten mehrere

Rinder auf der Straße feststellen. Ursächlich war ein in der Nähe liegendes

offenstehendes Gehege aus dem die Rinder abgängig waren. In Funktion eines

Cowboys und Cowgirls führten sie die Rinder wieder zurück und sicherten das

Gehege, so dass ein erneutes Ausbrechen der Rinder verhindert ist.

Heidelberg-Kirchheim: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs – Führerschein sichergestellt

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen kurz vor 4 Uhr stellten

Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd im Kirchheimer Weg einen 23-jährigen

Mann auf einem E-Scooter fest. Dieser war den Beamten des Polizeireviers

Heidelberg-Süd durch seine unsichere und schwankende Fahrweise aufgefallen und

wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten

deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-Jährigen fest. Ein freiwilliger

Atemalkoholvortest ergab einen Wert knapp über 1,6 Promille. Im Anschluss wurde

ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde

einbehalten. Das Fahrzeug an der Kontrollörtlichkeit abgestellt. Der Mann sieht

nun einer Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr

entgegen.

Heidelberg-Mitte: Gaspedal mit Bremse verwechselt

Mannheim (ots) – Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr verwechselte ein 86-jähriger

Mercedesfahrer das Gaspedal mit der Bremse und fuhr ungebremst gegen einen

Betonpfeiler in der Vangerowstraße in Heidelberg.Durch den Unfall erlitt der

PKW-Fahrer leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand Totalschaden und

musste abgeschleppt werden. Die zuständige Führerscheinstelle wird durch das

Polizeirevier HD-Mitte informiert.