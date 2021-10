Heddesheim / L631: Betrunkener Autofahrer gefährdet Gegenverkehr – Zeugen gesucht!

Heddesheim (ots) – Am Samstag gegen 14:30 Uhr fuhr ein betrunkener 69-jähriger

Mercedes-Fahrer auf der L631 von Viernheim in Richtung Heddesheim, geriet in den

Gegenverkehr und gefährdete mehrere entgegenkommende Autofahrer. Ein

aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Betrunkenen, fuhr diesem bis an

die Wohnanschrift hinterher und verständigte die Polizei. Die Beamten stellten

den Mann zur Rede. Er wies mehrere alkoholtypische Auffälligkeiten auf, weshalb

er zur Blutentnahme mit zum Polizeirevier Ladenburg musste. Das Ergebnis hiervon

steht noch aus. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden

beschlagnahmt. Nachdem die Maßnahmen beendet waren, durfte er gehen. Das

Polizeirevier Ladenburg sucht die geschädigten Autofahrer, die durch das

Fahrverhalten des Betrunkenen gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der

Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

Heiligkreuzsteinach-Eiterbach / Rhein-Neckar-Kreis: Schafbock tötet Nebenbuhler

Heiligkreuzsteinach (ots) – Am Samstag gegen 14:30 Uhr spielten sich auf einer

Schafweide in Eiterbach dramatische Szenen ab. Ein Schafbock schaffte es, aus

seiner Weide aus- und in die benachbarte Schafweide einzubrechen. Hier

duellierte er sich mit dem Bock der Herde und tötete diesen im Kampf.

Anschließend wollte der Duellsieger direkt seine starken Gene weitergeben und

deckte die neu erlangte Schafherde. Die Besitzerin der Schafe konnte den

Eigentümer des wilden Bocks verständigen, wonach er unverzüglich seinen

Ausbrecher einfing. Den entstandenen Schaden reguliert er selbstredend.

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Eberbach (ots) – Am Sonntag gegen 15:15 Uhr fuhr in der Brückenstraße ein

unachtsamer 58-jähriger Ford-Fahrer einem mit drei Personen besetzten Jeep ins

Heck, als der 50-jährige Jeep-Fahrer abbremste, um nach links in den

Breitensteinweg abzubiegen. Durch den Auffahrunfall wurde der 50-jährige

Jeep-Fahrer sowie eine auf der Rückbank sitzende 49-jährige Fahrzeuginsassin

leicht verletzt und mussten in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden.

Der Ford wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden

musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 7000 Euro.

Neckargemünd – Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bungalow – Zeugen gesucht

Neckargemünd – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Ortsteil Waldhilsbach beschädigten

ein oder mehrere unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstag, 10:00 Uhr, bis

Samstag, 10:45 Uhr, die Terrassentür eines Bungalows und durchwühlten diesen.

Der Diebstahlsschaden kann bisher nicht genau beziffert werden, der Sachschaden

beläuft sich auf 2.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernimmt

die Ermittlungen in dieser Sache und bittet Zeugen, sich an die Tel. 0621 174 –

4444 zu wenden.

Dielheim – Rhein-Neckar-Kreis: In Kindertagesstätte eingebrochen – Zeugen gesucht

Dielheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit vom Freitag, 15.10.2021, 16:30

Uhr, bis Samstag, 16.10.2021, 07:40 Uhr, wurde durch einen oder mehrere

unbekannte Täter eine Terrassentür einer Kindertagesstätte in der

Landfriedstraße 1 aufgehebelt. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht

abschließend geklärt werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.

06222 5709-0 zu melden.

Schwetzingen: Erneut mehrere Hunde und Katzen bei Tiertransport sichergestellt

Schwetzingen (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete am frühen Samstagmorgen

gegen 06:40 Uhr auf einem Pendlerparkplatz in Schwetzingen einen Transporter,

aus welchem heraus angeblich Welpen verkauft werden. Durch eine Streife des

Polizeireviers Schwetzingen konnte der Transporter festgestellt und einer

Kontrolle unterzogen werden. Im Inneren des Fahrzeuges befanden sich 18 Hunde

und drei Katzen, welche bereits seit über 35 Stunden unterwegs waren und

teilweise einen sehr lethargischen Eindruck machten. Bei der Kontrolle der

Papiere ergaben sich Unstimmigkeiten, unter anderem waren die sogenannten Traces

(einheitliche, europaweite Datenbank mit der die Tiertransporte innerhalb der

Europäischen Union und aus Drittländern verfolgt werden können) nicht vorhanden.

Zudem war das Fahrzeug, welches aus Griechenland stammte, aber eine bulgarische

Zulassung hatte, generell nicht für einen solchen Transport geeignet. Unter

Mithilfe der Tierrettung Rhein-Neckar wurde der Zustand der Tiere weitergehend

überprüft und daraufhin das Veterinäramt des Rhein-Neckar-Kreises hinzugezogen.

Dieses veranlasste die Sicherstellung aller Tiere, welche im Anschluss auf

verschiedene Tierheime im Umkreis verteilt wurde. Ermittlungen wurden durch das

Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen.

Bammental – Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Schmuck entwendet – Polizei sucht Zeugen

Bammental – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Samstag zwischen 12:30 Uhr

und 23:30 Uhr entwendeten einer oder mehrere bisher unbekannte Täter Schmuck in

Höhe von ca. 15.000 Euro aus einem Einfamilienhaus in der Gartenstraße. Hierzu

hebelten der oder die Täter die Terrassentüre des Hauses auf und verschafften

sich so Zutritt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, können

sich an den Kriminaldauerdienst unter der Tel. 0621 174 – 4444 wenden. Die

Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

Ermittlungen aufgenommen.

Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis): Unter Alkoholeinfluss mehrere Fahrzeugführer gefährdet -Geschädigte gesucht

Heddesheim (ots) – Am Samstagmittag befuhr ein 59-jähriger Fahrer einer

schwarzen Mercedes A-Klasse die L 631 von Viernheim kommend in Fahrtrichtung

Heddesheim über die Ringstraße zur Großsachsener Straße bis ins Industriegebiet

Heddesheim. Zeugen verständigten die Polizei, da der Fahrer auf der Strecke

mehrfach in den Gegenverkehr fuhr. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten

fest, dass der Fahrer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken

stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei sucht in diesem

Zusammenhang Verkehrsteilnehmer, welche auf besagter Strecke zwischen 14.15 Uhr

und 14.40 Uhr unterwegs waren und möglicherweise durch den 59-Jährigen gefährdet

wurden. Hinweise bitte telefonisch an das Polizeirevier Ladenburg unter 06203 /

Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Abkürzung auf dem Heimweg führt zu hilfloser Lage auf Bahngleisen

Weinheim (ots) – Einer 30-jährigen Frau wurde der spontane Einfall, ihren

Heimweg in den frühen Morgenstunden des 17.10.2021 über die Gleise am alten

OEG-Bahnhof in Weinheim abzukürzen, beinahe zum Verhängnis. Da die Dame sich

allein auf dem Heimweg befand, wollte sie offensichtlich auf schnellstem Weg

nach Hause. Beim Übersteigen eines Zaunes auf besagter Abkürzung stürzte sie in

einem Gebüsch zwischen dem OEG-Bahnhof Weinheim und dem Gebäude „Alter

OEG-Bahnhof“ und konnte, auch aufgrund des vorher wohl ausufernden Genusses

alkoholischer Getränke, nicht mehr aufstehen. Die junge Frau setzte dann völlig

verzweifelt einen Notruf ab. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Weinheim und

ein Rettungswagen waren schnell vor Ort und konnten der Dame helfen. Im

Bahnverkehr kam es zu keinen großen Beeinträchtigungen.

Leimen (Rhein-Neckar-Kreis): Zweijähriger sperrt Mutter und Bekannte auf Balkon aus

Leimen (ots) – Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am späten Samstagabend um 22:15

Uhr. Ein Zweijähriger sperrte aus Versehen seine Mutter und eine Bekannte auf

dem Balkon im 7. OG eines Mehrfamilienhauses im Franz-Liszt-Weg aus. Die

verständigte Feuerwehr öffnete die Wohnung im 7. OG und konnte die beiden Damen

aus ihrer misslichen Lage befreien. Der zweijährige Sohn war blieb unverletzt

und war wohlauf.

Neckargemünd-Dilsberg: Ausgelaufener Dieselkraftstoff bringt Motorradfahrer zu Fall / Zeugen gesucht

Neckargemünd (ots) – Am Samstagmittag wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin die

Polizei verständigt, da auf der K4200 im Einmündungsbereich der Neckargemünder

und Neuhofer Straße ein Motorradfahrer auf einer Ölspur ausgerutscht und hierbei

gestürzt sei. Nach dem Eintreffen des sofort hinzugezogenen Rettungswagens

konnten glücklicherweise nur leichte Verletzungen bei dem 54-jährigen

BMW-Kraftradfahrer festgestellt werden. Die ersten Feststellungen vor Ort

ergaben, dass es sich bei dem ausgelaufenen Betriebsstoff um Dieselkraftstoff

eines bislang unbekannten Fahrzeugs handeln dürfte. Die Ermittlungen zum

Verursacherfahrzeug dauern derzeit noch an. Die Gefahrenstelle wurde durch

Mitarbeiter des Bauhofs Neckargemünd abgestreut und beseitigt. Zeugenhinweise

zum Unfallgeschehen werden unter der Rufnummer 06223 / 9254-0 beim Polizeirevier

Neckargemünd entgegengenommen.

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an KFZ – Zeugen gesucht

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum vom Freitag, 15.10.2021 19:00

Uhr bis Samstag, 16.10.2021 15:30 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter einen

schwarzen Van des Typs VW Multivan in der Bürgermeister-Sidler-Straße und

verursachten erheblichen Sachschaden. Zeugen, die weitere Hinweise geben können

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer

07261-6900,zu melden.

Wiesloch: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Freitag wurde zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr vor dem

Friedhof in Walldorf ein Pkw beschädigt und der Verursacher suchte anschließend

das Weite. Der unbekannte Fahrzeugführer beschädigte den geparkten grauen Skoda

Octavia im Bereich der linken hinteren Stoßstange. Im Anschluss entfernte sich

der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Feststellungspflichten

nachzukommen.

Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000 EUR.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich

beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis)/ BAB 6: Unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Unfall verwickelt – eine Person leichtverletzt

Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) /BAB 6 (ots) – Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es

auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in

Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten.

Ursache war das unvorsichtige Überholmanöver eines 43-jährigen Fahrers eines PKW

Opel, das den 37-jährigen Fahrer eines PKW Mercedes zur Vollbremsung auf dem

linken Fahrstreifen zwang. Hierbei verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über

sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte mit der in der rechten

Schutzplanke, wo er im Entstand zum Stehen kam. Der Opel-Fahrer fuhr zunächst

weiter, bemerkte aber seinen Fehler und meldete den Sachverhalt über Notruf. Der

Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst

geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Im Rahmen der

Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des

Mercedes-Fahrers. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6

Promille. Des Weiteren ergaben sich Anhaltspunkte für die Beeinflussung durch

weitere Substanzen. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme der

Fahrerlaubnisdokumente wurden ebenso auffällige Abweichungen vom Original

festgestellt. Eine anschließende Überprüfung im System ergab, dass er nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 37-jährigen Mercedesfahrer, welcher

mit leichten Verletzungen zur Untersuchung in eine Heidelberger Klinik verbracht

wurde, wurde eine Blutprobe entnommen, er sieht nun einer Anzeige wegen des

Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung entgegen. Die Autobahnpolizei Walldorf

hat die Ermittlungen aufgenommen.