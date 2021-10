Polizei Eschwege

Fahrzeug rollt rückwärts

Um 19:55 Uhr hatte gestern Abend eine 67-Jährige aus Wanfried ihren Pkw am Nikolaiplatz in Eschwege abgestellt und offensichtlich nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert. Das Auto setzte sich dadurch in Bewegung und rollte nach ca. 25 Metern gegen einen geparkten 1er BMW. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben. Von Fahrbahn abgekommen

Um 07:05 Uhr überquerte heute Morgen eine Rotte Wildschweine die L 3244 zwischen Wanfried und Aue. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried kollidierte mit einem der Tiere, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR am Fahrzeug entstand. Das Wildschwein entfernte sich anschließend.

Brand einer Sauna

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr in Bad Sooden-Allendorf alarmiert, nachdem es in der Hardtstraße in Bad Sooden-Allendorf zu einem Brand im Bereich einer Außensauna gekommen war. Um 19:34 Uhr ging die Meldung ein, dass in einer in Blockbauweise errichteten Sauna ein Feuer ausgebrochen war. Zum Zeitpunkt des Feuers hielt sich niemand in der Sauna auf, es blieb daher bei einem Sachschaden von ca. 5000 EUR. Durch zwei Angestellte des betroffenen Hotels wurde bereits mittels Feuerlöschern der Brand bekämpft, der dann durch die alarmierte Feuerwehr endgültig gelöscht wurde. Nach ersten Ermittlungen war ein technischer Defekt ursächlich für den Brand.

Häusliche Gewalt

Um 21:50 Uhr kam es gestern Abend in Eschwege zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung, zwischen zwei Ehepartnern. Nachdem zunächst der 35-Jährige die Polizei anrief, meldete sich kurz darauf ein Kind der Familie bei der Polizei, um ebenfalls Streitigkeiten zwischen den Eltern mitzuteilen. Dabei kam es wohl auch zu Beschädigungen des Inventars in der Wohnung. Nach Angaben des Mannes hatte er dabei die Frau auf das Bett niedergedrückt, um die Situation zu beruhigen. Auf eigener Veranlassung verließ er dann freiwillig die Wohnung.

Ein weiterer Vorfall von häuslicher Gewalt ereignete sich am 17.10.21, um 03.18 Uhr, in Wanfried. Dort randalierte eine 44-Jährige nachdem sie nach Hause kam, wodurch die Scheibe der Eingangstür beschädigt wurde. Dadurch wurde der 37-jährige Lebensgefährte aufgeweckt. Bei dem anschließenden Gesprächsversuch ging die 44-Jährige mit den Fäusten und einer Hundeleine auf den 37-Jährigen los. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die 44-Jährige bereits entfernt.

Um 08:05 Uhr befuhr heute Morgen ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Vacha die L 3249 von Weißenhasel in Richtung Sontra. In der Gemarkung von Hornel kam es dabei zum Zusammenstoß mit einem Reh, wodurch ein Sachschaden von ca. 4000 EUR am Pkw entstand.

Am vergangenen Samstag kam es in den Abendstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 37-Jährigen und ihrem ehemaligen 40-Jährigen Lebensgefährten aus Hessisch Lichtenau. Gegen 19:00 Uhr kam es zu einem verbalen Streit, in deren Verlauf der stark alkoholisierte 37-Jährige versuchte der 40-Jährigen eine „Kopfnuss“ zu geben. Durch Ausweichen gelang es ihr, den Kopfstoß teilweise auszuweichen. Gegen den 37-Jährigen wurde eine Wegweisungsverfügung erlassen und eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

Die öffentliche Toilette am Busbahnhof in der Straße „Hinter den Teichhöfen“ in Witzenhausen war Ziel von Dieben, die den Münzautomaten der Toilette aus der Fassung hebelten und nach Durchtrennen der Elektrokabel komplett entwendeten. Der Diebstahl wurde am gestrigen Sonntagabend um 21:30 Uhr festgestellt. Schaden: ca. 1000 EUR. Um Hinweise bittet die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

