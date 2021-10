Bruchsal – Exhibitionist im Bereich des Sportzentrums aufgetreten

Bruchsal (ots) – Ein jüngerer Mann wird nach exhibitionistischen Handlungen

gesucht, die er am Sonntag gegen 08.20 Uhr an der Straße „Alter Burgweg“, auf

Höhe des Sportplatzes gegenüber einer 26-jährigen Frau vornahm.

Die Geschädigte war zunächst vom unteren Schlossgarten kommend entlang der

Werner-von-Siemens-Straße mit zwei Hunden unterwegs und wurde dort vom Fahrer

eines dunklen BMW überholt. Beim Sportplatz bog der Fahrer rechts in Richtung

Forst ab und blieb nach einer weiteren Strecke von etwa 100 Metern stehen.

Als die Hundeführerin dort vorbeikam, vernahm sie im Gebüsch den unbekannten

Mann, der bei teils heruntergelassener Hose an seinem Glied manipulierte. Die

junge Frau entfernte sich, während der Sittenstrolch kurz darauf in

Gegenrichtung wegfuhr.

Der Mann ist geschätzte 25 bis 30 Jahre alt, etwa 175 bis 180 cm groß, von

schlanker Gestalt und trägt kurzes, glattes Haar blonder oder brauner Farbe. Er

trug dunkle Joggingbekleidung mit einer leuchtend blauen Joggingjacke und war

mit einem dunklen BMW der Dreier- oder Fünferreihe unterwegs, das Kennzeichen

beginnend mit KA – DI und vier Ziffern.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal führt die weiteren Ermittlungen.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 zu melden.

Pfinztal-Berghausen – Jugendliche legen Verkehrszeichen auf Bahngleise – Polizei sucht Zeugen

Pfinztal-Berghausen (ots) – Drei Jugendliche wurden dabei beobachtet, als sie am

Sonntagnacht gegen 00.30 Uhr in der Gewerbestraße in Berghausen zwei

Verkehrszeichen der dortigen Absperrung entfernten und diese auf die

Straßenbahngleise legten.

Eine herannahende Straßenbahn überfuhr die Verkehrsschilder, wurde hierbei aber

nicht beschädigt. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung der Polizei konnten

die Täter entwischen.

Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich beim

zuständigen Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 49070 zu melden.

Karlsdorf-Neuthard – 38-jähriger Verdächtiger wehrt sich gegen Polizeimaßnahmen

Karlsdorf-Neuthard (ots) – Ein aufmerksamer Bewohner der Hauptstraße in Neuthard

meldete am Sonntag gegen 23.30 Uhr eine Person, die ein Werkzeug in der Hand

hielt und auf dem Grundstück seines Nachbarn herumschleiche. Zuvor sei der Mann

mit einem Schraubendreher in bedrohlicher Weise auf den Zeugen zugegangen und

entfernte sich dann in Richtung Karlsdorf.

Im Zuge einer Fahndung fanden Polizeibeamte des Reviers Bruchsal den

Verdächtigen schlafend in einem Garten. Der 38-Jährige wurde gefesselt, wogegen

er sich heftig wehrte und letztlich mit fünf Beamten Einhalt geboten werden

musste. In der Folge versuchte er immer wieder, nach Polizisten zu treten und

zudem beleidigte er die eingesetzten Kräfte. Verletzt wurde indessen niemand.

Wie sich laut Vortest herausstellte, war der 38-Jährige mit knapp zwei Promille

alkoholisiert. Er wird sich nun zumindest wegen tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben. Im Übrigen dauern weitere

Ermittlungen gegen den in Norddeutschland ansässigen Verdächtigen noch an.

Karlsruhe – 34-Jähriger leistet erheblichen Widerstand

Karlsruhe (ots) – Ein 34-Jähriger sollte am Samstag gegen 20.30 Uhr auf der

Kaiserstraße durch Bedienstete des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt

Karlsruhe kontrolliert werden. Der Mann verweigerte zunächst die Angaben seiner

Personalien und versuchte zu flüchten. Einem Festhalten widersetzte er sich

vehement durch Schlagen und Spucken. Er konnte schließlich, bis zum Eintreffen

der Polizei, am Boden fixiert werden. Er wurde anschließend in die

Gewahrsamseinrichtung beim Polizeipräsidium Karlsruhe gebracht. Bei der

körperlichen Durchsuchung leistete er dann erneut erheblichen Widerstand. Mit

erheblichem Kraftaufwand gelang es schließlich dem 34-Jährigen Hand- und

Fußfesseln anzulegen. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Polizeibeamter so

schwer an der Hand verletzt, dass er seinen Dienst vorzeitig beenden musste.

Kronau – 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und

des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Freitag ein 25-jähriger

Deutscher dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ

Haftbefehl wegen des Vorwurfs des unerlaubten Handeltreibens mit

Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Bei der Polizei waren zuvor Hinweise eingegangen, welche auf einen unerlaubten

Handel mit Betäubungsmitteln durch den Beschuldigten hindeuteten. Im Rahmen

einer Wohnungsdurchsuchung in Kronau konnten eine Indoor-Anlage mit rund 80

Cannabispflanzen, etwa 1,8 Kilogramm Marihuana, rund 2 Kilogramm Amphetamin

sowie weitere Beweismittel sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen

dauern an.

Karlsruhe – Polizeibeamter unterbindet Weiterfahrt eines Betrunkenen

Karlsruhe (ots) – Ein Polizeibeamter unterband in seiner Freizeit am

Sonntagabend die Weiterfahrt eines Betrunkenen in Rüppurr und wurde durch diesen

leicht verletzt.

Dem Polizeibeamten war am Sonntag, gegen 20.20 Uhr, in der Herrenalber Straße in

Rüppurr ein Fahrzeug aufgefallen. Der Fahrer fuhr unsicher und bog auf das

dortige Gelände einer Tankstelle ein. Dort stieg er schwankend aus, sodass sich

der Polizeibeamte in den Dienst versetzte und den 25-jährigen Fahrer ansprach.

Der Beamte untersagte dem Mann die Weiterfahrt, weil er deutlich Anzeichen für

eine Alkoholisierung erkennen konnte. Kurz zuvor hatte er seine Karlsruher

Kollegen per Handy informiert.

Weil der 25-Jährige, obwohl er nach eigenen Angaben wusste, dass er einen

Polizisten vor sich hatte, auf Anweisungen des Polizeibeamten nicht reagierte,

musste dieser ihn zu Boden bringen. Ein Passant eilte zu Hilfe, sodass die

Fixierung trotz heftigster Gegenwehr bis zum Eintreffen einer Funkstreife

aufrechterhalten werden konnte.

Dem 25-jährigen Autofahrer wurde auf dem Polizeirevier Blut abgenommen, sein

Führerschein wurde einbehalten.

Der Polizist zog sich bei dem Gerangel am Boden einige leichtere Verletzungen im

Gesicht und am Arm zu. Der betrunkene 25-Jährige wurde nicht verletzt.

Karlsruhe – 20-jähriger flüchtete vor Polizeistreife

Karlsruhe (ots) – Eine Streife wollte den 20-jährigen Pkw-Fahrer am Samstag kurz

nach 23.00 Uhr auf der Herrmann-Billing-Straße kontrollieren. Dieser ergriff

jedoch die Flucht und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit Richtung

Ettlinger Straße. Hier missachtete er das Rotlicht und bog nach links ab. Dort

fuhr er über 100 km/h schnell, missachtete das Rotlicht an der Kriegsstraße und

fuhr auf die Karl-Friedrich-Straße weiter. Die Flucht ging dann über die

Markgrafenstraße weiter und endete in der Steinstraße an der dortigen

Gewerbeschule. Er konnte widerstandslos festgenommen und auf die Wache gebracht

werden. Da sich Verdachtsmomente auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung ergaben,

musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin ist der 20-Jährige

nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Karlsruhe – Bei Einbruchsversuch von Dach gestürzt

Karlsruhe (ots) – Bei dem Versuch in einen Kindergarten in der Wilhelmstraße

einzubrechen, stürzte am frühen Sonntagmorgen ein 33-Jähriger vom Dach. Zeugen

meldeten kurz nach 02.00 Uhr, dass eine Person auf das Dach des Gebäudes

klettern würde. Beim Eintreffen der Streife kam der 33-Jährige den Beamten aus

dem Innenhof entgegen. Er war augenscheinlich verletzt und hatte verschmutzte

Kleidung. Als er von einer Rettungswagenbesatzung versorgt werden sollte,

flüchtete er, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Nach den ersten

Feststellungen hatte er zunächst versucht eine Glastür zum Kindergarten

einzutreten. Als dies misslang, stieg er aufs Dach um in das Gebäude zu

gelangen. Hierbei stürzte er in den Innenhof auf einen Blumenkübel.

Bruchsal – In Schlangenlinien auf der Bundesstraße unterwegs – Polizei sucht Zeugen

Deutliche Ausfallerscheinungen hatte ein 50-jähriger Mann, der am Freitag, gegen

13.30 Uhr, auf der Bundesstraße 35 und anschließend auf der Kreisstraße 3575 in

Richtung Ubstadt-Weiher mit seinem Auto unterwegs war. Er war offenbar stark

alkoholisiert. Außerdem fuhr er in die Leitplanken und beschädigte diese. Seine

Fahrt setzte er nach diesem Unfall einfach fort.

Einem Zeugen war der unsichere Fiesta-Fahrer bereits auf der B36 in Höhe von

Karlsruhe-Neureut aufgefallen. Dieser fuhr wohl wiederholt in den Gegenverkehr,

sodass entgegenkommende Autofahrer ausweichen mussten. Der Zeuge fuhr dem blauen

Fiesta nach und übermittelte so den Weg des offenbar betrunkenen Fahrers. Dieser

wurde schließlich auf der K3575 auf Höhe der Kreismülldeponie durch

Polizeibeamte angehalten und kontrolliert.

Die Beamten konnten deutliche Anzeichen für erheblichen Alkoholkonsum

feststellen, außerdem lagen zwei leere Flaschen hochprozentigen Alkohols auf dem

Beifahrersitz des Fiesta.

Der 50-Jährige wurde zum Polizeirevier gebracht, wo eine Blutentnahme zur

Feststellung der Alkoholkonzentration durchgeführt wurde. Sein Führerschein

wurde einbehalten, sein Auto abgeschleppt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die unsichere Fahrweise des betrunkenen

Mannes gefährdet wurden. Der Mann fuhr einen blauen Ford Fiesta und war alleine

im Fahrzeug. Sein Weg führte ihn von Karlsruhe-Neureut kommend über die B36 auf

die B35 und dann auf die K3575. Personen, die auf diesem Weg gefährdet wurden

oder etwas wahrgenommen haben, können sich gerne mit dem Polizeirevier Bruchsal

unter der Telefonnummer 07251/726-0 in Verbindung setzen.

Karlsruhe – Provokationen der Fanlager nach Spielende des KSC gegen Erzgebirge Aue

Karlsruhe (ots) – Nach dem Ende der Spielbegegnung des KSC gegen Erzgebirge Aue

kam es im Bereich des Adenauerrings gegen 16.00 Uhr zu Provokationen der

Fanlager. Bis zu 40 Anhänger der Auer hatten sich auf dem Birkenparkplatz

gesammelt und wurden von einigen, offensichtlich alkoholisierten KSC-Fans

provoziert.

Jene wollten in der Folge zu den KSC-Fans gelangen, wobei Einzelne die zur

Trennung eingesetzte Kette von Ordnern überwinden wollten. Dabei kam es zum

Einsatz eines dort postierten Diensthundeführers der Polizei, dessen Hund drei

Personen der Gästefans durch Bisse verletzte. Während zwei der Betroffenen durch

die Rettungsdienste versorgt wurden, war ein dritter Verletzter nicht mehr zu

identifizieren. Er gab sich nicht mehr zu erkennen. In diesem Zusammenhang

erstatteten zwei Gästeanhänger gegen Ordner eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Bereits kurz nach Spielende war es unter einzelnen Fans zu drohenden

Auseinandersetzungen gekommen. Während der Fußballbegegnung blieb es indessen

bei rund 12.000 Zuschauern bis zum letzten Spieldrittel weitestgehend ruhig.

Nach dem Tor des KSC zum 2:0 kam es zunehmend zur Emotionalisierung der

Gästefans, von denen Becherwürfe in Richtung der Heimfans ausgingen und die

gegen Absperrungen drängten.

Es waren darüber hinaus viele Verstöße gegen die Maskentragepflicht zu

verzeichnen. Während des Spiels hielten sich von den rund 300 Gästefans nur

wenige dahingehend an die Corona-Verordnung. Auf Seiten der Heimanhänger wurden

insbesondere in der Vorspielphase knapp 2.000 solcher Verstöße festgestellt,

wohingegen sich die allermeisten nach Spielbeginn regelkonform verhielten und

ihre Mund-Nasenschutz-Masken trugen.