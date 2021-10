Einbruchdiebstahl

Schlitz – Unbekannte brachen in der Zeit vom 4. Oktober bis Donnerstag (14.10.) in eine Werkstatt in der Fraurombacher Straße ein. Anschließend bauten die Langfinger Katalysatoren aus mehreren auf dem Werkstattgelände befindlichen Fahrzeugen aus. Die Diebe entwendeten schließlich einen Katalysator im Wert von circa 600 Euro und flüchteten in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 5.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Aufbruch

Lauterbach – Ein schwarzer Skoda Superb wurde in der Nacht zu Freitag (15.10.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen der Fahrerscheibe, gelangten die Langfinger an den im Innenraum befindlichen, schwarzen Ledergeldbeutel samt Inhalt. Das Auto stand zur Tatzeit im öffentlichen Verkehrsraum in der Elbestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Alsfeld – Unbekannte versuchten in den frühen Morgenstunden des Samstags (16.10.), in der Zeit zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr, in ein Geschäft in der Straße „Mainzer Tor“ einzubrechen. Durch Einschlagen der Glastür des gewerblichen Objekts versuchten die Einbrecher sich unbefugten Zugang zu verschaffen. Die Scheibe hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto gestohlen

Romrod – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Montag (18.10.) in der Grünberger Straße einen schwarzen Audi Q5. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug im Wert von rund 65.000 Euro auf dem Parkplatz eines Privatgrundstücks. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidiensts

Bargeld gestohlen

Petersberg – Unbekannte Täter verwickelten am Freitagabend (15.10.) einen Mitarbeiter eines Geschäftes in der Dr.-Raabe-Straße in ein Gespräch und entwendeten in einem unbemerkten Moment auf noch nicht bekannte Weise mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Geldmäppchen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine schwarze Basecap mit weißem Porsche-Emblem und dunkle Kleidung. Täter 2: männlich, circa 35-40 Jahre alt, 175 Zentimeter groß. Er war bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einem braunen Pullover und einer schwarzen Jacke. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Fulda – In der Nacht zu Freitag (15.10.) wurden in der Kleingartenanlage der Birkenallee mehrere Garten- und Werkzeughütten aufgebrochen. Die unbekannten Täter betraten vermutlich aus Richtung des zur B 27 parallel verlaufenden Fußweges die Anlage. Sie hebelten mehrere Türen- und Fenster auf und schlugen einige Scheiben ein. Mit Gartengeräten, Werkzeugen sowie alkoholische Getränke unbekannten Werts flüchteten sie unerkannt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Geschäftsräume

Fulda – In der Weichselstraße brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (16.10.) in eine Lagerhalle ein. Sie hebelten auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes die Tür auf und verschafften sich so Zugang. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Sie hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Burghaun – Durch das Einschlagen einer Fensterscheibe verschafften sich unbekannte Täter zwischen Freitagabend (15.10.) und Samstagmorgen (16.10.) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wehrstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Bankkarte entwendet. Ob weiteres Diebesgut erbeutet wurde, ist nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bargeld von Rezeption gestohlen

Hofbieber – Auf noch unbekannte Art und Weise entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (14.10.) und Samstag (16.10.) mehrere hundert Euro Bargeld von der Rezeption eines Hotels in der Fohlenweide in Langenbieber. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Wildeck – Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag (15.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-MG 473 eines schwarzen VW Up. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße „Am Alten Garten“ im Ortsteil Obersuhl. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Scheibe eingeschlagen

Heringen – Eine Lebensmittelgeschäft im Riedweg wurde in der Nacht zu Samstag (16.10.) Ziel unbekannter Täter. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe ein und verursachten hierdurch Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ob die Täter etwas aus dem Inneren des Geschäfts entwendeten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Auto

Bebra – Am Sonntagabend (17.10.), gegen 23:30 Uhr, schlug ein Unbekannter in der Brühlstraße im Ortsteil Weiterode die Fahrerscheibe eines weißen VW Passat ein. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann in Richtung der Eisenacher Straße. Er kann als männlich, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank beschrieben werden. Zur Tatzeit trug der Unbekannte einen dunklen Parka mit Fellkragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de