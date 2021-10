1.1. Radfahrer stürzt unter Alkoholeinfluss Unfallort: 65830 Kriftel – Kapellenstraße Unfallzeit: Freitag, 15.10.2021 – 21:15 Uhr

Ein 35-jähriger Mann aus Kriftel befuhr mit seinem Fahrrad die Kapellenstraße in Kriftel. Hierbei stürzte er, ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers, mit seinem Fahrrad. Durch den Sturz wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Der Fahrradfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

1.2. Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden Unfallort: 65760 Eschborn – Odenwaldstraße Unfallzeit: Samstag, 16.10.2021 – 00:20 Uhr

Eine 29-jährige Frau aus Eschborn stand am Fahrbahnrand der Odenwaldstraße. Als ein Verkehrsteilnehmer, in einem schwarzen Pkw, von der Fahrbahn abkam und der Fußgängerin über den Fuß fuhr. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt und musste in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort ohne seiner Pflicht gemäß § 34 StVO nachzukommen. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch mit der Polizeistation Eschborn (06196/9695-0) in Verbindung zu setzten.

Fahrraddiebstahl

Tatörtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus – Rudolf-Mohr-Anlage

Tatzeit: Freitag, 15.10.2021 – 15:00 Uhr – 18:00 Uhr

Der Geschädigte stellte sein Fahrrad, ohne jegliche Sicherung, im Bereich der Parkanlage ab. Als er gegen 18:00 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Im obengenannten Zeitraum entwendete ein unbekannter Täter ein schwarzes Mountainbike und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Hofheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

Verkehrsdelikt

1.1. Trunkenheitsfahrt

Bei der heutigen Pressemeldung der PD Main-Taunus hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der 35-jährige Mann aus Flörsheim wurde nicht wie angegeben am Freitag, 15.10.2021 um 21:15 Uhr angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Tatzeit war Sonntag, 17.10.2021 um 00:45 Uhr.

Tatörtlichkeit: 65439 Flörsheim am Main – Weilbacher Straße

Tatzeit: Sonntag, 17.10.2021 – 00:45 Uhr

Ein 35-jähriger Mann aus Flörsheim muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Einer aufmerksamen Polizeistreife aus Hofheim fiel der Elektrofahrradfahrer auf, da er mit hoher Geschwindigkeit und Schlangenlinien einen Gehweg entlang fuhr. Die Beamten entschlossen sich den Mann einer Kontrolle zu unterziehen. Während der Kontrolle konnte Alkohol in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 2,21 Promille. Zwecks Blutentnahme wurde der Flörsheimer zur Polizeistation Hofheim sistiert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Sachbeschädigungen

2.1. Sachbeschädigung an Pkw

Tatörtlichkeit: 65719 Hofheim am Taunus – Elisabethenstraße

Tatzeit: Samstag, 16.10.2021 – 23:37Uhr

Ein schwarzer BMW und ein grauer VW parkten zum oben genannten Zeitpunkt auf dem Gelände einer ortsansässigen Tankstelle. Unbekannte Täter rissen ein etwa vier Meter langes Gasventil aus der Verankerung. Dadurch stürzte das Ventil auf die parkenden Pkw, welche dadurch beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.200,00EUR. Die Polizeistation Hofheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

2.2. Sachbeschädigung durch Feuer

Tatörtlichkeit: 65830 Kriftel – Karlsbader Straße

Tatzeit: Sonntag, 17.10.2021 – 04:30Uhr

In den frühen Stunden des Sonntagmorgens kam es zu einem Brand in Kriftel. Unbekannte Täter entzündeten eine Gartenhecke. Dadurch wurde die Gartenhecke und der Gartenzaun beschädigt. Aufgrund der Spurenlage vor Ort wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main Taunus übernommen. Diese bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.