Aufmerksame Nachbarn und Heimrauchmelder verhindern Schlimmeres – ein einsatzreicher Samstag für die Feuerwehr Wiesbaden

Die Feuerwehr Wiesbaden wurde im Laufe des Samstags zu diversen Einsätzen im Stadtgebiet gerufen.

Der bisher einsatzreiche tag begann mit einem vermeintlich verrauchten Treppenraum eines Wohngebäudes am Luxemburgplatz. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werde, da es hier nur zur Auslösung eines Pulverfeuerlöschers kam.

Gegen 11 Uhr am Vormittag unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bei der Suche nach einem Hausnotrufpatienten, welcher mittels seinem Notrufarmband einen Notruf aus einem Gebäude in Wiesbaden absetzte. Der Mann konnte dann allerdings durch parallel entsendete Einsatzkräfte an seiner Heimatadresse angetroffen werden.

Neben einigen Kleineinsätzen und Brandmeldereinläufen beschäftigte gegen Mittag ein ausgelöster Heimrauchmelder die Feuerwachen 1 und 2. Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Alarmton und alarmierten die Feuerwehr. Nachdem sich die Kräfte Zugang zur Wohnung verschafft hatten, stellten sie eine Verrauchung des Flurbereichs fest. Ein sofort unter Atemschutz in die Wohnung vorgehender Trupp fand einen pflegebedürftigen Bewohner in seinem Bett vor. Der bettlägerige Mann konnte nach einer notärztlichen Untersuchung und der Belüftung der Wohnung zu Hause verbleiben. Ursache für die Rauchentwicklung waren auf der Herdplatte abgestellte Gegenstände – wie die Gegenstände dorthin gekommen sind, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Vorfall zeigt einmal mehr die Bedeutung von Heimrauchmeldern auf.

Nur wenige Minuten nach dem Einrücken wurden erneut die Einheiten der Feuerwachen 1 und 2, diesmal zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Schierstein alarmiert und auf das Gelände eines Schrotthändlers gerufen. Hier war aus unbekannten Gründen ein Container mit Kabelresten in Brand geraten. Das Feuer wurde durch einen Trupp der Schiersteiner Kräfte unter Atemschutz abgelöscht.

Nach einer kurzen Ruhephase gingen in der Zentralen Leitstelle der Landeshauptstadt am frühen Abend mehrere Notrufe über einen brennenden PKW auf der BAB 671 im Bereich Mainz-Kastel ein. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Kostheim wurden auch Fahrzeuge der Feuerwachen 2 und 3 alarmiert. Die weithin sichtbare Rauchsäule bestätigte die Meldungen bereits auf der Anfahrt. Bei Eintreffen stand ein Transporter in Vollbrand; umgehend wurde eine Brandbekämpfung durch Trupps der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwache 3 eingeleitet. Die Löschmaßnahmen machten eine kurzzeitige Vollsperrung der Autobahn notwendig. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Nach einem plötzlichen Leistungsabfall des Motors gelang es dem Fahrer gerade noch das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen, bevor es in Flammen aufging. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt.

Fast parallel zu diesem Brandeinsatz auf der Autobahn rückten Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 zu einem Gasgeruch in die Phillipsbergstraße aus. Zusammen mit dem Störungsdienst des Energieversorgers konnte ein Gasleck ausfindig gemacht werden und die Gasversorgung des Gebäudes wurde abgeschaltet.

Fritteuse verursacht Wohnungsbrand,

Wiesbaden, Im Rad,

Freitag, 15.10.2021, 19:50 Uhr

(jul) Gegen 19:50 Uhr wurde der Polizei durch mehrere Notrufe eine

Rauchentwicklung aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses mitgeteilt. Der

Sachverhalt konnte sodann durch die Einsatzkräfte bestätigt werden. Die

Hausbewohner wurden durch die Feuerwehr in Sicherheit gebracht und die

betroffene Wohnung geöffnet. In der Küche der Wohnung konnte eine eingeschaltete

Fritteuse festgestellt werden, welche in Brand geraten war. Personen befanden

sich keine in der Wohnung. Während den Löscharbeiten erschien der

Wohnungsinhaber. Dieser hatte die Wohnung nur kurzzeitig verlassen. Durch die

starke Rauchentwicklung entstand ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Die

Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Es wird ausdrücklich davor gewarnt, eingeschaltete Küchengeräte unbeaufsichtigt

zu lassen.

Mehrere Mülltonnen in Mainz-Kastel angezündet

Mainz-Kastel, Ratsherrenweg, Castellumstraße

Samstag, 16.10.2021, 00:50 Uhr

(jul) In der Nacht zum Samstag wurde durch unbekannte Täter eine Mülltonne im

Bereich Ratsherrenweg/Bötcherweg in Mainz-Kastel angezündet. Im Rahmen der

polizeilichen Maßnahmen konnten durch die Einsatzkräfte weitere vier brennende

Mülltonnen im Bereich der Castellumstraße festgestellt werden. Die Mülltonnen

wurden dabei vollständig zerstört. Aufgrund der derzeitigen Ermittlungen wird

davon ausgegangen, dass die Mülltonnen vorsätzlich in Brand gesetzt worden sind.

Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter

der Rufnummer 0611-345-0 um Hinweise.

Handy und Musikbox unter Drohung eines Schlagstockes entwendet

Wiesbaden, Friedrichstraße, Bushaltestelle Dernsches Gelände

Samstag, 16.10.2021, ca. 00:45 Uhr

(jul) Zwei Jugendliche einer aus Wiesbaden, der andere aus dem

Main-Taunus-Kreis, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in der

Wiesbadener Innenstadt überfallen. Die zwei Geschädigten im Alter von 15 und 16

Jahren befanden sich in der Nacht zu Samstag gemeinsam im Bereich der

Bushaltestelle Dernsches Gelände in der Friedrichstraße. Dort wurden sie von

zwei unbekannten Tätern angesprochen und anschließend bedroht. Unter dem Vorhalt

eines schwarzen Teleskopschlagstockes forderten die beiden Täter die

Geschädigten auf, ein Handy und die Musikbox auszuhändigen. Anschließend

flüchteten die zwei Täter in unbekannte Richtung. Die zwei männlichen Täter sind

ca. 16-19 Jahre, ca. 170 cm, beide südländisches Erscheinungsbild, kurze Haare,

Oberlippenbart und bekleidet mit einer Jacke der Marke „Snipes“ und einer

dunklen Weste.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611-345-0 mit der

Wiesbadener Polizei in Verbindung zu setzen.

Mehrere Keller von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden – Mitte, Luxemburgplatz

Samstag, 16.10.2021, 06:45 Uhr

(Fu)In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte in mehrere Kellerabteile eines

Mehrfamilienhauses am Luxemburgplatz ein und durchwühlten selbige. Insgesamt

wurden acht Kellerverschläge gewaltsam geöffnet und dabei ein Sachschaden von

rund 400 Euro verursacht. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum

möglichen Diebesgut gemacht werden. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter

der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Renault geklaut und verunfallt aufgefunden

Wiesbaden-Nordost, Rosselstraße

Freitag/Samstag, 15./16.10.2021, zwischen 21:30 Uhr und 12:00 Uhr

(Fu)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Rosselstraße ein Pkw

gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmittag in der

Rosselstraße. Ziel der unbekannten Täter war ein dort vor einem Wohnhaus

geparkter brauner Renault Megane. Der Zeitwert des Fahrzeugs beläuft sich auf

ca. 5.000 EUR.

In den Abendstunden des Samstags konnte das Fahrzeug in Wiesbaden-Klarenthal

aufgefunden werden. Das Fahrzeug wies erhebliche Unfallschäden auf.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Diebstahl des Fahrzeugs oder zur

Entstehung der Unfallschäden machen können, sich unter der Rufnummer (0611)

345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Gefährliche Körperverletzung in Idstein

Bad Schwalbach – (ert) Am Samstag den 16.10.2021 gegen 21:00 Uhr kam es in

der Idsteiner Innenstadt, im Bereich Löherplatz und Löhergasse zu einer

gefährlichen Körperverletzung. Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren

wurden dabei leicht verletzt. Die drei Geschädigten wurden zuvor von einer

fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher verfolgt. Ein unbekannter Täter aus dieser

Gruppe schlug dann in der Innenstadt Idstein auf die drei Geschädigten ein. Ein

weiterer Jugendlicher hielt dabei einen Geschädigten fest. Im Anschluss

entfernte sich die Angreifergruppe in unbekannte Richtung. Die beiden Täter

können als ca. 14-jährige Jugendliche mit schwarzen, an den Seiten kurz

rasierten Haaren beschrieben werden. Beide hatten ein südländisches Aussehen.

Zeugen des Vorfalles, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten

sich bei der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-93940, oder

über die Onlinewache der hessischen Polizei www.polizei.hessen.de zu melden.

Vorfahrt missachtet

Bad Schwalbach – Unfallort: Gemarkung Hünstetten, B 417 Einmündung

Oberlibbach Unfallzeit: Sonntag, 17.10.2021, 17:20 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag kam es in der Gemarkung Hünstetten Oberlibbach zu

einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau. Eine 43-jährige Autofahrerin aus

Hünstetten wollte mit ihrem Peugeot von Oberlibbach kommend nach links auf die B

417 in Richtung Limburg einbiegen. Dabei übersah sie einen 71-jährigen

BMW-Fahrer aus dem Westerwald, der auf der B 417 in Richtung Wiesbaden fuhr und

vorfahrtsberechtigt war. Der BMW kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des

Kleinwagens. Die 43-jährige Kesselbacherin wurde durch den Zusammenstoß verletzt

und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 71-jährige BMW-Fahrer

wurde bei der Kollision nicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt

und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf

15.000,-EUR geschätzt.