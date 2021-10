Kreis Bergstraße

Heppenheim: Kriminelle packen Zigaretten im Wert von mindestens 350 Euro ein.

Heppenheim – Zigaretten, die in einer Auslage eines Getränkemarkts in der

Tiergartenstraße aufbewahrt waren, wurden am frühen Samstagmorgen (16.10.)

gestohlen. Einbrecher drückten gegen 3 Uhr die Eingangstür zu dem Markt auf und

liefen hinter den Kassenbereich. Dort packten sie mindestens 42

Zigarettenschachteln im Wert von etwa 350 Euro ein. Wer im Bereich des dortigen

Einkaufcenters Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an die

Kriminalpolizei (K 21/ 22). Telefon: 06252 / 706-0.

Bürstadt/ B 44: Fahrverbot für zu schnelles Fahren

Bürstadt – Ein 46 Jahre alter Mann muss nach einer Verkehrskontrolle auf

der Bundesstraße 47 am Freitagmittag (15.10.) wohl mehrere Wochen ohne

Führerschein auskommen. Zudem werden ein saftiges Bußgeld und Punkte in

Flensburg auf ihn zukommen. Zivilfahnder hatten den Fahrer eines Kia Sportages

gegen 13.40 Uhr gestoppt, nachdem er mit 154 km/h anstelle der erlaubten 100

km/h auf der Bundesstraße unterwegs war. Ihm drohen jetzt ein Monat Fahrverbot,

zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 240 Euro.

Bensheim: Modelleisenbahn / Einbrecher erbeuten Sammlerstücke und Schmuck

Bensheim – Mehrere Hundert Euro sind acht Lokomotiven einer

Modelleisenbahn wert, die Einbrecher am Sonntag (17.10.) aus einem Haus in der

Fuldastraße mitgenommen haben. Zudem fehlt Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Täter zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr die

Gartentür, um auf das Grundstück zu gelangen. Um die Terrassentür aufbrechen zu

können, wurde zunächst der Rollladen gewaltsam hochgedrückt. Im Dachgeschoss

schnappten sich die Kriminellen letztendlich die Sammlerstücke aus einer

Glasvitrine sowie Schmuck.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim bearbeitet den Fall weiter und

nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Lampertheim-Rosengarten: Kriminelle durchsuchen Büro eines landwirtschaftlichen Betriebes

Lampertheim – Das Büro eines landwirtschaftlichen Betriebes in der

Alte-Wormser-Straße wurde in der Nacht zum Samstag (15. – 16.10.) von

Kriminellen heimgesucht. Die Unbekannten kletterten durch das aufgebrochene

Fenster und steckten aufgefundenes Geld ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten

sie über die Brückenstraße in den frei zugänglichen Hof des Betriebes. Wer in

der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter

06252 / 706-0 bei den Ermittlern des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim.

Heppenheim: Deutlich zu schnell / Bußgeld, Punkte und Fahrverbot

Heppenheim – Am Sonntagabend (17.10.) führte die Polizei Heppenheim mit

mehreren Beamten Geschwindigkeitsmessungen durch. Auf der Lorscher Straße, Höhe

Europaplatz hielten sich neun Autofahrer nicht an die vorgeschriebenen 60 km/h.

Des Weiteren hatten zwei Fahrzeuginsassen den Sicherheitsgurt nicht angelegt und

ein Fahrer nutzte ein Handy am Steuer. Entsprechende Verwarngelder wurden

verteilt. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der den Streifen mit 135 km/h

entgegenkam. Dies bedeutet für den 65 Jahre alten Fahrer 440 Euro Bußgeld, 2

Punkte und drei Monate Fahrverbot.

Darmstadt

Einbruch in Arztpraxis – Sachschaden und Umfang der Beute noch nicht beziffert

Ungebetene Besucher haben in der Zeit zwischen Freitagabend (15.10.) und Samstag (16.10.) ihr Unwesen in der Frankfurter Straße getrieben und die Räume einer Arztpraxis heimgesucht. Am Samstagmittag gegen 12 Uhr waren ihre Spuren entdeckt und die Polizei informiert worden. Ob und in welchem Umfang die Kriminellen Beute machten ist abschließend noch nicht bekannt. Auch der Schaden, den sie auf der Suche nach Wertgegenstände in den Räumen hinterließen, ist noch nicht beziffert. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die Beamten fragen: Wer hat zur Tatzeit und im Bereich der Frankfurter Straße / Ecke Alicenstraße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die der Aufklärung der Tat dienlich sind? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die für diesen Fall zuständigen Beamten zu erreichen.

Darmstadt-Wixhausen: Zwei Wohnungen in Mehrfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht

Darmstadt – Am Samstag (16.10.) zwischen 14.30 Uhr und 21.15 Uhr haben

Einbrecher zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Messeler-Park-Straße

heimgesucht. Nachdem die Haupteingangstür zum Treppenhaus den Hebelversuchen der

Kriminellen standhielt, verschafften sich die Täter über eine Balkontür Zugang

zu den Räumen einer Erdgeschosswohnung, die sie nach Beute durchsuchten und über

die sie zudem in das Treppenhaus des Anwesens gelangten. Von dort gelangten sie

zu einer weiteren Wohnung im ersten Stock, hebelten die Tür auf und setzten ihre

Suche nach Wertgegenständen fort. Ob und in welchem Umfang die Unbekannten

fündig wurden, ist abschließend noch nicht bekannt. An den Türen verursachten

die Täter einen Schaden, der auf mindestens 3500 Euro geschätzt wird.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt und fragt: Wem sind zur Tatzeit und

am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann

sachdienliche Hinweise geben? Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Beamten

zu erreichen.

Darmstadt: 17-Jähriger von kriminellem Trio attackiert und beraubt / Zeugen gesucht

Darmstadt – Ein 17-Jähriger aus Griesheim ist am späten Samstagabend

(16.10.) gegen 23 Uhr von drei noch unbekannten Tätern im Herrngarten in der

Nähe des Aktivspielplatzes, unvermittelt attackiert und beraubt worden. Während

einer der Kriminellen den Griesheimer zweimal mit der Faust ins Gesicht schlug,

schnappten sich dessen Komplizen seine Weste und erbeuteten damit zudem die

Geldbörse des jungen Mannes. Im Anschluss flüchtete das Trio.

Einer der Kriminellen wurde auf etwa 14 bis 20 Jahre geschätzt. Zum Zeitpunkt

der Tat war er mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Als auffällig wurde seine

rote Wollmütze wahrgenommen. Zu seinen beiden Begleitern liegen derzeit keine

Beschreibungen vor. Im Nachgang konnte der Geschlagene seine Weste in

unmittelbarer Tatortnähe wieder auffinden. Von seiner Geldbörse fehlte bislang

jedoch jede Spur.

Die Darmstädter Kriminalpolizei (K35) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.

Zeugenhinweise, die der Aufklärung der Tat dienen, werden von den Beamten unter

der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt-Eberstadt: Diebe nutzen unverschlossen Tür / Zeugen gesucht

Darmstadt – Eine unverschlossene Tür, die zu einer Wohnung in der

Palisadenstraße führte, zwischen 0.30 Uhr und 8 Uhr genutzt um die Räume zu

betreten und dort eine Geldbörse sowie Werkzeuge zu entwenden. Das Kommissariat

42 in Pfungstadt ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Personen beobachtet haben. Unter der Rufnummer 06157/9509-0 sind die

Beamten für sachdienliche Hinweise zu erreichen.

Darmstadt-Dieburg

Alsbach: Auto aufgebrochen / Navi und Mappe mit Dokumenten entwendet

Alsbach-Hähnlein (ots) – Ein schwarzer Ford, der „Im Schelmböhl“ parkte, ist in

der Zeit zwischen Samstagabend (16.10.), 19 Uhr und Sonntagnachmittag (17.10.),

15 Uhr von Kriminellen aufgebrochen und nach Wertgegenständen durchsucht worden.

Nachdem sich die Täter Zugang zum Innenraum verschafft hatten, ließen sie ein

mobiles Navigationsgerät sowie eine Mappe mit persönlichen Dokumenten des

Besitzers mitgehen. Der Wert der Beute sowie der verursachte Schaden dürften

sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Die Kripo in Darmstadt (K21/22)

ermittelt und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen

gemacht haben. Alles Sachdienliche wird an die Beamten, erreichbar unter der

Rufnummer 06151/969-0, erbeten.

Pfungstadt: Einbruch in Tierarztpraxis / Medizinische Instrumente entwendet

Pfungstadt – In der Nacht zum Montag (17.-18.10.) haben Kriminelle sich

gewaltsam Zugang zu einer Tierarztpraxis in der Karl-Marx-Straße verschafft und

medizinische Geräte entwendet, deren Wert bislang noch nicht beziffert ist. Die

Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Ober-Ramstadt: Motorroller entwendet

Ober-Ramstadt – Ein blau-silberner Roller vom Hersteller „San Yang“ ist

von Dieben in der Zeit zwischen Freitag (15.10.), 20 Uhr und Samstag (16.10.),

15 Uhr im Langbeuneweg entwendet worden. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund

1000 Euro und parkte zum Zeitpunkt der Tat ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Das

Kommissariat 41 von der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem besonders schweren

Fall des Diebstahls betraut und nimmt unter der Rufnummer 06154/6330-0

sachdienliche Hinweise entgegen.

Pfungstadt: Grauer VW Passat gestohlen / Wer kann Hinweise zum Verbleib des Autos geben?

Pfungstadt – Ein grauer Passat mit den Kennzeichen F-H1291E geriet am

Sonntag (17.10.) in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19.45 Uhr in das Visier von

Kriminellen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem in der

Robert-Bosch-Straße geparkten Auto und machten sich mit dem Fahrzeug auf und

davon. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und

nimmt Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Griesheim: An den Po gefasst / Unbekannter belästigt 16-Jährige sexuell / Wer kann Hinweise geben?

Griesheim – Am Sonntag (17.10.) gegen 21 Uhr hat ein noch unbekannter Mann

eine 16-Jährige in der Jahnstraße sexuell belästigt, ihr an den Po gefasst und

anschließend die Flucht auf seinem Fahrrad ergriffen. Die Kriminalpolizei in

Darmstadt hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem

Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem

flüchtenden Täter geben können. Dieser war zum Zeitpunkt der Tat dunkel

gekleidet. Er trug eine dunkle Basecap und war auf einem dunklen Fahrrad

unterwegs. Weitere Details zu seiner Beschreibung liegen den Beamten nicht vor.

Vor diesem Hintergrund werden sachdienliche Hinweise an die Ordnungshüter unter

der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Groß-Gerau

Raunheim: Transporter im Visier Krimineller Wer kann Hinweise geben?

Raunheim

Ein weißer „Iveco“- Transporter, der auf einem Supermarktparkplatz in der Flörsheimer Straße abgestellt war, rückte am Sonntag (17.10.) in das Visier von Kriminellen. Zwischen 17 und 20 Uhr gelangten sie unter Anwendung von Gewalt ins Innere des Wagens. Hieraus erbeuteten sie über 2000 Euro Bargeld und eine Tasche. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut: Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Fahrzeug zurück. Auch vermeintliche Verstecke, wie beispielsweise der Koffer- oder Fußraum bieten keinerlei Schutz vor Dieben. Ein Auto ist kein Tresor! Schnell können diese „Verstecke“ ausfindig gemacht und mit geringem Zeitaufwand Zurückgelassenes aus dem Fahrzeug gestohlen werden.

Rüsselsheim-Königstädten: Aus Schaustellerwagen Süßwaren entwendet Wer kann Hinweise geben?

Rüsselsheim-Königstädten

Weil sie diverse Süßigkeiten aus einem Schaustellerwagen am Bismarckplatz entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Kriminellen machten sich an dem Wagen in der Nacht zum Sonntag (17.10.) zu schaffen. Mit Anwendung von Gewalt gelang es ihnen mehrere Süßigkeiten in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags zu entwenden. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Durch ihr gewaltsames Vorgehen hinterließen sie einen Schaden, der nach jetzigem Stand auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Rüsselsheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann Hinweise geben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Rüsselsheim-Königstädten: Supermarkt im Visier Krimineller Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim-Königstädten

Ein Supermarkt in der Straße „Im Reis“ rückte in der Nacht zum Sonntag (17.10.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Ermittlungen zufolge gelangen die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Marktes. Ob sie etwas entwendeten, muss noch geprüft werden. Hinweise werden an die Rüsselsheimer Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 erbeten.

Riedstadt-Goddelau: Unbekannte erbeuten Leergut Wer kann Hinweise geben?

Riedstadt-Goddelau

Nachdem bislang Unbekannte Leergut eines Baumarktes in der Straße „Am Dammacker“ im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet haben, sucht die Polizei nach Zeugen. Auf die Leergut-Flaschen hatten es die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Freitagabend (15.10.) und Samstagmorgen (16.10.) abgesehen. Nach jetzigem Kenntnisstand gelang es den Unbekannten unter Gewalteinwirkung ihre Beute zu entwenden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Das Kommissariat 42 bei der Polizei in Groß-Gerau ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06152/175-0 entgegen.