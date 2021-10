Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Wabern: Aufmerksamer Pkw-Fahrer sichert schlafenden 21-Jährigen auf Landstraße

Wabern – 21-jähriger Kirmesbesucher schläft auf Landstraße Zeit: 17.10.2021, 04:57 Uhr Sehr viel Glück hatte ein alkoholisierter 21-jähriger Waberner am Sonntagmorgen, als er von einem aufmerksamen Pkw-Fahrer schlafend auf der Landstraße L 3148 entdeckt wurde. Der Waberner war wohl auf der Kirmes in Uttershausen und hatte seinen Heimweg nach Wabern zu Fuß angetreten. Unterwegs legte er sich zum Schlafen quer zur Fahrtrichtung mitten auf die Fahrbahn der Landstraße, so dass beide Fahrstreifen blockiert waren. Ein aufmerksamer Pkw-Fahrer, welcher mit seinem Pkw in Richtung Uttershausen unterwegs war, entdeckte den dunkel gekleideten 21-Jährigen rechtzeitig und hielt an. Er, schaltete das Warnblinklicht ein und warnte weitere Verkehrsteilnehmer aus beiden Richtungen vor dem schlafenden Mann auf der Straße. Zu dieser war es sehr neblig und die Sichtweite betrug teilweise unter 50 Meter. Der Schlafende wurde anschließend von den alarmierten Polizisten geweckt und nach Hause gefahren, wo er gefahrlos seinen Rausch ausschlafen konnte. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Malsfeld-Mosheim

Diebstahl von GPS-Geräten Tatzeit: 16.10.2021, 20:00 Uhr bis 17.10.2021, 07:30 Uhr In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen stahlen unbekannte Täter GPS-Geräte und Monitore von abgestellten Traktoren auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Felsberger Straße. Die Täter gelangten auf nicht bekanntem Weg auf das eingezäunte Gelände des Betriebs und begaben sich zu den Traktoren, welche in Lagerhallen und etwas außerhalb des Hofes abgestellt waren. Sie öffneten die Traktoren vermutlich mit einem universellen Schlüssel und demontierten bei den drei Traktoren die GPS-Geräte sowie bei zwei Traktoren die dazugehörigen Bildschirme. Mit der Beute im Wert von 20.000,- Euro flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890