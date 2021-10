Korbach-Lengefeld – Unbekannte versuchen Getränke aus Sporthalle zu stehlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in die Sporthalle in Korbach-Lengefeld ein. Dort versuchten sie, die Scheibe eines Getränkekühlschranks einzuschlagen. Da dies jedoch misslang, mussten die Täter ohne Beute flüchten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-971-0.