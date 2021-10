Zwei Männer überfallen Supermarkt in Waldau: Kripo sucht Zeugen

Kassel-Waldau: Die Ermittler der EG Raub des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt im Kasseler Stadtteil Waldau am Samstagmorgen nach Zeugen. Zwei maskierte und mit einer Schusswaffe sowie einem Messer bewaffnete Männer hatten Angestellte dazu gezwungen, den Tresor des Marktes zu öffnen, damit sie daraus das Bargeld entnehmen können. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Ereignet hatte sich der Überfall auf den Markt in der Görlitzer Straße, Ecke Liegnitzer Straße, am Samstag gegen 7 Uhr. Die beiden Räuber waren plötzlich an einem Wareneingang erschienen und hatten dort zwei Mitarbeiter des Supermarktes mit den vorgehaltenen Waffen in das Gebäude gedrängt. Dort trafen sie auf drei weitere Angestellte, die sie ebenfalls unter Vorhalt des Messers und der Schusswaffe in den Raum mit dem Tresor drängten. Nachdem sie das Geld erbeutet hatten, flüchteten sie wieder über den Wareneingang aus dem Gebäude und weiter in unbekannte Richtung.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.) männlich, ca. 180-185 cm groß, etwa 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Mütze, schwarze Jacke und schwarze Jogginghose mit einem weißen Streifen, dunkle Handschuhe, schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle, führte dunklen Rucksack mit, schwarz vermummt

2.) männlich, ca. 170-175 cm groß, etwa 20-25 Jahre alt, schlanke Statur, markante Augenbrauen, dunklerer Teint, komplett schwarz gekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und aufgezogener Kapuze, weiße FFP2-Maske, schwarze Handschuhe,

Wer am Samstagmorgen im Bereich des Supermarktes in der Görlitzer Straße verdächtige Personen beobachtet hat und Hinweise auf die beiden beschriebenen Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Sexuelle Belästigung einer Minderjährigen

Bad Hersfeld (ots) – Opfer einer sexuellen Belästigung wurde offensichtlich eine

17-Jährige aus Flieden (Kreis Fulda) während der Fahrt mit der Cantusbahn von

Fulda nach Kassel. Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag (16.10.). Der

unbekannte Mann, der in Bad Hersfeld zustieg, belästigte das Opfer verbal und

äußerte, sie vergewaltigen zu wollen.

Reisender kommt Mädchen zur Hilfe

Ein Reisender, der auf den Fall aufmerksam wurde, kam dem Mädchen zur Hilfe und

begleitete sie die restliche Fahrt bis zum Kasseler Hauptbahnhof. Der Täter

verließ den Zug beim Halt in Bebra.

Die Bundespolizeiinspektion hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 8161-0

zu melden oder über www.bundespolizei.de.

Unbekannter Helfer wird gesucht

Ebenso bitten die Ermittler den unbekannten Reisebegleiter sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel zu melden.

Fotoausrüstung gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Winterberg (Hochsauerlandkreis) (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde am

vergangenen Samstag (16.10.) ein 68-jähriger Mann aus Winterberg

(Hochsauerlandkreis) im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Um nach

Anschlussverbindungen für die Weiterfahrt auf der Anzeigetafel zu sehen, legte

der Mann seinen schwarzen Rucksack auf dem Boden ab.

Ein bislang unbekannter Mann sprach das Opfer an und zeigte ihm den richtigen

Bahnsteig seines Anschlusszuges. Wenig später, auf dem Weg zum richtigen

Bahnsteig, stellte das 68-jährige Opfer das Fehlen seines Rucksacks fest. In dem

Rucksack befanden sich eine Sony-Digitalkamera, ein Yamaha-Aufnahmegerät und

diverse Bekleidungsstücke. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ungefähr 500,- Euro

geschätzt.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden

oder über www.bundespolizei.de.

Ladendieb mit Messer in der Hosentasche gefasst

Fulda (ots) – Ein 14-Jähriger aus Künzell (Kreis Fulda) wurde dabei ertappt, wie

er in einem Drogeriemarkt im Bahnhof Fulda am Samstag (16.10.) eine

Parfümflasche sowie alkoholische Getränke entwendete. Ein Ladendetektiv

entdeckte den Diebstahl und verständigte die Bundespolizei. Die herbeigerufene

Streife des Bundespolizeireviers Fulda fand bei der Durchsuchung des

Jugendlichen ein griffbereites Klappmesser in der Hosentasche. Für weitere

polizeiliche Maßnahmen musste der Jugendliche die Beamten zur Wache begleiten.

Anschließend kam der 14-Jährige wieder in die Obhut der verständigten Mutter.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Versuchter Aufbruch eines Fahrkartenautomaten

Sarnau (Kreis Lahntal) (ots) – Erfolglos blieben bislang Unbekannte bei dem

Versuch, den Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Sarnau (Kreis Lahntal)

aufzubrechen. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag

16./17.10.). Dabei wurde versucht, den Automaten mittels eines bislang

unbekannten Tatwerkzeugs aufzuhebeln, um ins Innere zu gelangen. Beute machten

die Täter nicht. Der Automat wurde dabei beschädigt und ist seitdem außer

Betrieb.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen. Personen, die Angaben zur dem Fall machen können, werden gebeten,

sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0

zu melden oder über www.bundespolizei.de.

Zwei Männer bei nächtlichem Straßenraub verletzt: Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Vorderer Westen: In der Nacht zum Samstag ereignete sich in der Kasseler Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Westendstraße ein Raub auf zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren. Zwei unbekannte Täter hatten die beiden Opfer körperlich angegriffen und verletzt. Letztlich erbeuteten die Unbekannten eine Bluetooth-Musikbox. Da sich zur Tatzeit in der Friedrich-Ebert-Straße noch viele Menschen aufgehalten haben sollen, erhoffen sich die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo, dass sich aufgrund der Veröffentlichung des Falls weitere Zeugen bei der Polizei melden.

Der Raub, der zunächst als Schlägerei gemeldet worden war, hatte sich gegen 1:10 Uhr in der Nacht ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren der 22-Jährige aus Hessisch Lichtenau und der 24-Jährige aus Kassel mit der eingeschalteten Musikbox in der Hand auf dem Gehweg unterwegs, als sie an der Straßenecke Westendstraße an den beiden späteren Tätern vorbeigekommen waren. Diese sollen die Opfer zunächst angepöbelt und dann körperlich angegriffen haben. Als der 24-Jährige verletzt zu Boden ging, sollen die Unbekannten sogar noch auf ihn eingetreten haben, bevor sie die Box an sich nahmen und flüchteten. Die beiden Opfer erlitten bei dem Raub Gesichtsverletzungen. Sie wurden umgehend vom Rettungsdienst versorgt, der 24-Jährige im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die nach dem ersten Notruf sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Tätern führte nicht zu der Festnahme von Tatverdächtigen. Der erste Täter wird als ca. 20 Jahre alter und 1,80 Meter großer Mann mit kurzen dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben, der eine schwarze Winterjacke trug. Sein Komplize soll kleiner und mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen sein.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Unbekannte Täter brechen Tresor in Kasseler Firma auf: Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Bettenhausen: Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Samstag in eine Firma im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen, haben dort gewaltsam einen Tresor geöffnet und daraus Bargeld erbeutet. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nun um Zeugenhinweise.

Wie die am Samstag zu der Firma in der Sandershäuser Straße, nahe der Lossestraße, gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, waren die unbekannten Täter auf bislang nicht abschließend bekannte Weise in das Bürogebäude eingestiegen. Dort rissen sie brachial den Tresor von der Wand und öffneten ihn anschließend gewaltsam mit mitgebrachtem Werkzeug. Vermutlich agierten die Einbrecher im Schutz der Dunkelheit. Wann genau sie in der Nacht von Freitag auf Samstag zuschlugen, ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalbeamten des K 21/22 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Bundespolizei entlarvt Graffitisprayer

Kassel / Niedervellmar (Stadt- und Landkreis Kassel) – Bundespolizisten

überführten letzte Woche einen 19-jährigen, mutmaßlichen Graffitisprayer aus dem

Landkreis Kassel. Nach umfangreichen Ermittlungen gilt der Mann bisher in zwei

Fällen als dringend tatverdächtig mit illegaler Farbschmiererei den Bahnhof

Niedervellmar (Landkreis Kassel) verunreinigt zu haben.

Wohnung durchsucht

Letzten Freitag (15.10.) durchsuchten Ermittler der Bundespolizei, im Auftrag

der Staatsanwaltschaft Kassel, die Wohnung des 19-Jährigen. Dabei konnten die

Beamten zahlreiches Beweismaterial sicherstellen. Die Schadenshöhe der beiden

Fälle, die dem Tatverdächtigen bisher zugeordnet werden, beläuft sich auf rund

1000 Euro.

Wie sich herausstellte, gehen offensichtlich noch zahlreiche andere Straftaten

dieser Art im Bereich Kassel auf das Konto des 19-jährigen Hauptverdächtigen.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste der Mann die Beamten zur Wache

begleiten. Anschließend kam der 19-Jährige wieder frei.

Weitere Verdächtige

Zudem richten sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Bundespolizei

gegen drei weitere Tatverdächtige im Alter von 18 und 19 Jahren, die ebenfalls

aus dem Landkreis Kassel stammen.

Inwieweit weitere Fälle von illegaler Farbschmiererei dem Quartett angelastet

werden können, zeigen ebenfalls die noch laufenden Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen alle Tatverdächtigen jeweils ein

Strafverfahren eingeleitet.