Frankfurt-Gallus: Nötigung im Straßenverkehr

Frankfurt – (fue) Ein 30-jähriger Frankfurter befuhr am Samstag, den 16.

Oktober 2021, gegen 21.45 Uhr, mit seinem Pkw die Mainzer Landstraße in

stadtauswärtiger Richtung. In Höhe der Hausnummer 495 nahm er wahr, wie aus dem

hinter ihm fahrenden Auto über ein Handy in Leuchtschrift „Stopp Polizei“

angezeigt wurde. Der 30-Jährige fuhr nun an den Straßenrand, da er davon

ausging, es mit einer Zivilstreife der Polizei zu tun zu haben. Der nachfolgende

VW Golf fuhr an seine Fahrzeugseite und der Unbekannte beschwerte sich über

seinen Fahrstil. Sollte er weiter so fahren, würde er ihm den Führerschein

abnehmen. Anschließend setzten beide ihren Weg in Richtung der BAB 3 fort. Da

dem 30-Jährigen nun erhebliche Zweifel zur Echtheit des „Polizisten“ gekommen

waren, verständigte er die Polizei und teilte dieser den Sachverhalt mit. In

Höhe des Frankfurter Kreuzes bremste der Fahrer des Golf seinen Wagen bis zum

Stillstand ab, was den 30-Jährigen und einen nachfolgenden Lkw ebenfalls zu

einer Vollbremsung und zu einem Ausweichmanöver nötigte, um einen Auffahrunfall

zu vermeiden. Am Mönchhofdreieck konnten die beiden Fahrzeuge durch eine

Funkstreife entdeckt und der Golffahrer kontrolliert werden. Bei ihm handelt es

sich um einen 41-jährigen Mann aus Wiesbaden. Sein Handy, ein iPhone, wurde

sichergestellt. Wie sich herausstellte, stammte es aus einem Diebstahl aus Pkw

in Wiesbaden im Jahre 2015. Während der Kontrolle beleidigte der 41-Jährige, bei

dem es sich natürlich nicht um einen Polizisten handelte, den Geschädigten noch

mit unflätigen Bemerkungen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.