Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Brand in Tiefgarage – Zeugen gesucht

Offenbach (ots) – Zahlreiche Notrufmeldungen über eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage im Nordring 10 sorgten am Freitagabend 15.10.2021 für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Es wurde festgestellt, dass in dem Parkhaus zunächst ein Kraftroller aus bislang nicht bekannten Gründen Feuer fing. Das Feuer griff dann auf einen daneben abgestellten Pkw über. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Die Feuerwehr Offenbach konnte den Brand löschen, ohne dass er auf weitere Fahrzeuge oder Gebäudeteile übergriff. Anwohner waren zu keinem Zeitpunkt akut gefährdet.

Zeugen berichteten von 3 Personen, die zuvor im Bereich des Brandortes beobachtet wurden und die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten.

Wer weiterführende Hinweise geben kann, wird gebeten die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/8098 1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu verständigen.

Bereich Main-Kinzig

Überfall auf Supermarkt – Bad Soden Salmünster

Als drei Mitarbeiterinnen einer EDEKA Filiale in Salmünster den Einkaufsmarkt am Freitagabend 15.10.2021 nach Schließung verließen, wurden sie vor dem Eingang von einem Räuber überrascht. Dieser bedrohte die 3 Frauen mit einem Messer, zwang sie zurück in den Markt und dort zur Herausgabe von Bargeld aus den Tageseinnahmen. Nachdem er seine Beute in einen Stoffbeutel verstaute, flüchtete der Täter aus dem Markt und verschwand zu Fuß über den Parkplatz. Die 3 überfallenen Frauen blieben unverletzt.

Sie beschrieben den Räuber als männlich, ca. 40 Jahre, etwa 180 cm groß, kräftig, bekleidet mit schwarzer Jogginghose, dunklem Kapuzenpulli und dunklen Schuhe mit weißer Sohle.

Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069/8098 1234 und bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Hochwertige Autos gestohlen – Bruchköbel

Bereits in der Nacht zum Freitag entwendeten unbekannte Täter zwei Pkw Audi, Modell Q7 aus verschiedenen Stadtteilen. Während in Bruchköbel ein grauer Q7 von seinem Abstellplatz auf der Straße verschwand, war der in Roßdorf gestohlene schwarze Q7 im Hof des Eigentümers abgestellt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Potentielle Zeugen werden gebeten, die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/8098 1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu verständigen.

Wohnungseinbruch – Hanau-Wolfgang

(ots) – Am Samstag 16.10.2021 kam es in der Zeit von 09.30-18.25 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Fließender Sand. Unbekannte verschafften sich Zugang zu einer Wohnung im 4. Obergeschoss und entwendeten hieraus Schmuck und elektronische Gegenstände.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen machten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

