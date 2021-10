Kradfahrer mit Sozia zu Boden gestürzt

Fulda (ots) – Zwei verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag 16.10.2021 gegen 10.00 Uhr in Petersberg in der Bergstraße Ecke der Straße Am Ziegelberg. Ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Fulda und seine 16-jährige Sozia aus Hofbieber befuhren in Petersberg die Bergstraße in Fahrtrichtung der Straße Am Ziegelberg.

Im Kurvenbereich kam der 17-Jährige, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, auf nasser Fahrbahn zu Sturz. Dabei wurden beide Personen verletzt. Während der 17-jährige Fahrer sich leicht verletzte, wurde die 16-jährige schwer, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Mit einem Notarztwagen wurde die 16-jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Leichtkraftrad, eine KTM 125 duke, wurde durch den Sturz leicht beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Trunkenheitsfahrt

Rotenburg/Fulda (ots) – Am 16.10.2021 gegen 17.50 Uhr fiel einem Passanten in der Rotenburger Innenstadt eine männliche Person auf, die sich kaum auf den Beinen halten konnte und anschießend in einem Pkw davonfuhr. Der Pkw wurde an der Halteranschrift in Rotenburg/F.-Braach angetroffen. Der 40-jährige Halter und mutmaßliche Fahrer war stark alkoholisiert.

Ein bei ihm freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 2,04 Promille, worauf gegen ihn eine Blutentnahme angeordnet wurde und die Sicherstellung seines Führerscheins erfolgte. Hiermit erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Fulda (ots) – Zu einem Auffahrunfall in Fulda, Künzeller Straße, kam es am Samstagabend 16.10.21 gegen 21:20 Uhr. Ein in Richtung Innenstadt fahrender 21-jähriger Mann aus Fulda musste auf Höhe der Hausnummer 64 verkehrsbedingt mit seinem Pkw Subaru abbremsen und anhalten.

Der nachfolgende 22-jährige Fahrer eines VW Fox erkannte dies zu spät und es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 EUR entstand.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Fulda (ots) – Am Freitag 15.10.2021 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fulda-Lehnerz, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Ein 55-jähriger Mann aus Hünfeld wollte mit seinem Fiat Doblo aus Richtung Leipziger Straße kommend in der Straße Am Rabenstein nach links auf den Parkplatz eines dort ansässigen Geschäfts einbiegen.

Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 41-jährigen Radfahrer aus Fulda, der mit seinem Mountainbike mit dem vor ihm abbiegenden Pkw kollidierte und zu Boden geschleudert wurde. Er trug glücklicherweise einen Fahrradhelm, wurde aber mit Verdacht auf eine Schulterverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. An Pkw und Mountainbike entstand jeweils nur geringer Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Rotenburg/Fulda (ots) – Am Samstag 16.10.2021 gegen 00.45 Uhr befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeck die Eisenacher Straße in Wildeck-Obersuhl. An der Einmündung zum Auweg kam der Fahrer von der Straße ab und beschädigte eine Straßenlaterne, ein Verkehrszeichen und einen kleinen Baum.

Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber durch die eingesetzten Polizeibeamten in seiner Wohnung angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurden zwei Blutentnahmen angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Pkw beschädigt und geflüchtet – Zeugen gesucht

Hünfeld-Dammersbach (ots) – Am Freitag 15.10.2021 zwischen 13:45-16 Uhr, wurde in Hünfeld Dammersbach in Höhe der Valentinstraße 3 (Höhe der Kirche) ein in Richtung Steinhaus am Straßenrand geparkter, schwarzer Skoda Octavia beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich auf der linken hinteren Fahrzeugseite (vom Radkasten bis zum Rücklicht). Der Verursacher wollte vermutlich hinter dem Skoda Octavia ein- oder ausparken und touchierte diesen hierbei.

Anschließend fuhr der bisher unbekannte Verursacher davon, ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 2.000 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen

Kollision beim Fahrstreifenwechsel

Vier beteiligte Fahrzeuge und etwa 17.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag, 17.10.2021, gegen 12:30 Uhr auf der A 7 in der Gemarkung Eichenzell.

Ein 52-jähriger aus dem Rhein-Erft-Kreis war mit seinem Hyundai zwischen der Landesgrenze Bayern/Hessen und der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen-Ost unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen mit einem seitlich in gleicher Richtung fahrenden VW eines 57-jährigen aus dem Landkreis Harburg kollidierte und anschließend zurück auf den rechten Fahrstreifen abgewiesen wurde, wo er wiederum mit dem VW eines 38-jährigen Fahrers aus dem Landkreis Pfaffenhofen zusammenstieß.

Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem der Audi eines 54-jährigen Mannes aus Bielefeld beschädigt. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt und es kam zu keinerlei Verkehrsstörungen. Die Unfallaufnahme wurde durch eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg durchgeführt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen