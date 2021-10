Festgefahrenes Tankschiff (siehe Foto)

Hagenbach (ots) – In den frühen Morgenstunden des Sonntag 17.10.2021 kam es auf dem Rhein zu der Havarie eines Tankmotorschiffs. Das zu Berg fahrende Schiff fuhr sich am Hagenbacher Grund fest. Aufgrund des prognostizierten Pegels (Maxau) wird das mit

1230 t Gasöl beladene Tankmotorschiff nicht ohne Hilfe wieder freikommen.

Wegen der Gegebenheiten wird das Tankmotorschiff voraussichtlich in den kommenden Tagen geleichtert werden. Es kam zu keinerlei Umweltbelastung.

Ebenfalls kamen bei der Havarie keine Personen zu Schaden.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Warnung vor betrügerischen Anrufen

Wörth/Jockgrim (ots) – Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Wörth und Jockgrim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich Falscher Polizeibeamter handeln könnte.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte.

Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen.

Wenden Sie sich an das örtliche Polizeirevier. Erzählen Sie der Polizei von den Anrufen. Telefonnummer: 06341-287-0 oder 06341-287-2010.

Gasaustritt nach Baggerarbeiten

Bellheim (ots) – Am Samstag 16.10.2021 gegen 17:26 Uhr beschädigte ein 38,-jähriger Mann bei Baggerarbeiten auf einem Grundstück in der Wünschelstraße in Bellheim eine Gasleitung, was zu einem Gasaustritt führte. Die alarmierten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sperrten den Gefahrenbereich weiträumig ab. Einige Anwohner mussten für die Dauer von ca. 30 Minuten ihre Wohnanwesen vorübergehend verlassen. Durch den Betreiber der Gasleitung wurde das Gas abgestellt und mit den Reparaturarbeiten begonnen. Durch den Gasaustritt wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Betrunken auf der B9 unterwegs

Germersheim (ots) – Am Abend des 16.10.2021 wurde die Polizeiinspektion Germersheim, gegen 21 Uhr, über ein schlangenlinienfahrendes Fahrzeug auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer informiert. Das Fahrzeug konnte in Höhe Dudenhofen festgestellt und der 40-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden, in deren Verlauf eine Alkoholisierung von 1,91 Promille festgestellt wurde.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wird er sich einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer gefährdet wurden, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

Trunkenheitsfahrt endet an Straßenlaterne

Germersheim (ots) – Am Sonntag 17.10.2021 um 00:40 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Germersheim gemeldet, der durch einen Zeugen beobachtet wurde. Der Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne und versuchte das Fahrzeug vergeblich erneut zu starten, was ihm jedoch misslang.

Wie sich bei Eintreffen der Polizeibeamten herausstellte, war der Fahrzeugführer alkoholisiert. Ein Alkoholtest war jedoch aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht möglich. Nachdem ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde, musste er den Heimweg zu Fuß antreten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet ihn auch noch.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Germersheim (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 16.10.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter, durch Aufdrücken eines gekippten Fensters, Zutritt in eine Erdgeschosswohnung in Germersheim und entwendeten eine Handtasche. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274/9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.