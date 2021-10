Betrunkener PKW-Fahrer leistet Widerstand

Hanhofen (ots) – Am Freitag 15.10.2021 gegen 22:00 Uhr, wurde der Polizei Speyer durch eine Zeugin ein schlangenlinienfahrender PKW auf der B39 bei Hanhofen gemeldet. Es bestand der Verdacht, dass der Fahrer betrunken sein könnte. Noch vor dem Eintreffen der Polizei hielt der PKW in Hanhofen an und der Fahrer ging in ein Wohnhaus. Am geparkten PKW stellten die eigensetzten Beamten augenscheinlich frische Unfallschäden fest.

Der mutmaßliche Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Meckenheim, konnte schließlich in dem genannten Wohnhaus angetroffen werden. Bei ihm wurden deutliche Anzeichen auf Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt, weshalb dem Mann bei der PI Speyer eine Blutprobe entnommen werden sollte. Im Streifenwagen leistete der Mann jedoch Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei und er beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach. Die Entnahme der Blutprobe konnte er hierdurch jedoch nicht verhindern.

Ein zusätzlich auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,37 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Widerstand gegen Polizeibeamte sowie Beleidigung eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde zudem beschlagnahmt.

Vandalismus durch Sachbeschädigung und Diebstahl

Altrip (ots) – Am Samstag 16.10.2021 gegen 11.00 Uhr wurden von der protestantischen Kirchengemeinde in der Ludwigstraße Vandalismusschäden gemeldet. Dort kam es, vermutlich in der Nacht zuvor, zum Diebstahl und Verwüstungen von mehreren Dekorationsgegenständen der dortigen Kindertagesstätte und des Pfarrheimes.

Durch die unbekannten Täter wurde auch ein Fahrrad mutwillig zerstört und etliches an Müll und Unrat zurückgelassen. Durch Getränke wurde zudem die Außenwand des Pfarrheims beschädigt. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden Baustellenbeleuchtungen aufgefunden, die vermutlich von einer Baustelle an anderer Örtlichkeit entwendet wurden.

Verdächtige Wahrnehmungen oder Täterhinweise bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235/495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Taschendiebstahl

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstagmorgen 14.10.2021 zwischen 10:30-11:00 Uhr, war eine 79-Jährige in einem Supermarkt in der Waldseer Straße einkaufen. Dort wurde ihr vermutlich der Geldbeutel, welchen sie in ihrer äußeren Jackentasche trug, durch einen unbekannten Täter entwendet. Bereits wenige Minuten später stellte die Dame fest, dass mit ihrer EC-Karte ein vierstelliger Betrag vom Konto abgebucht wurde. Den PIN hatte die Frau in ihrem Geldbeutel.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Wertgegenstände und wichtige Dokumente in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper.

Tragen Sie Handtaschen verschlossen auf der Körpervorderseite.

Bewahren Sie PIN-Nummern nicht zusammen mit den Bankkarten im Geldbeutel auf.

Verkehrsunfallflucht

Limburgerhof (ots) – Am Freitag 15.10.2021 in der Zeit von 13-15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Austraße, Höhe Haus-Nr. 19, den am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw Kia Sportage und verursachte an diesem Sachschaden.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 16.10.2021 zwischen 16:30-17 Uhr ereignete sich im Pfalzring in Bobenheim-Roxheim eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen geparkten schwarzen Audi A1 und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi ist ein Streifschaden in Höhe von 600 Euro entstanden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots) – In der Zeit von Freitag 13.10.21 ab 20.00 Uhr bis Donnerstag 14.10.21, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken, den in der Emy-Roeder-Straße ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. Am Golf entstand Sachschaden.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.