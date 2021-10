Landau: Die Polizei-News

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Landau (ots) – Am Morgen des Samstag 16.10.2021 kam es um ca. 05:25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Albert-Einstein-Straße in Landau. Ein Geschädigter bekam von einer bislang unbekannten, männlichen Person einen Schlag auf den Kopf und erlitt hierbei eine Platzwunde. Weiter war er wohl für einen Moment bewusstlos, sodass eine medizinische Behandlung notwendig war.

Der bislang unbekannte Täter konnte vor dem Eintreffen der Polizei mit einem schwarzen PKW flüchten. Die Polizeiinspektion Landau bittet darum, dass sich Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können melden.

Unter Einfluss von Medikamenten mit dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots) – Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines E-Scooter Fahrers in der Maximilianstraße in Landau konnten Beamte der Polizeiinspektion Landau bei dem Fahrer erhebliche Auffälligkeiten feststellen, welche auf eine Beeinflussung durch Medikamente oder Betäubungsmittel schließen lassen.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der Mann gegenüber den Beamten an, dass er tatsächlich verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen würde. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass diese Medikamente die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinflussen. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl aus einer Baustelle

Landau (ots) – In der Zeit vom 15.10.2021 um 16:00 Uhr bis zum 16.10.2021 um 08:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Kronstraße in Landau zu einem Diebstahl von hochwertigen Elektrogeräten und von Kupferrohren.

Die Geräte waren in dortigen Garagen gelagert, welche aufgebrochen wurden.

Die genaue Schadenshöhe ist aktuell noch nicht zu beziffern, es ist jedoch von mehreren tausend Euro auszugehen. Die Polizeiinspektion Landau bittet um Hinweise,

Überholmanöver endet in Unfall

Herxheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag 14.10.2021 endete gegen 15:25 Uhr ein gefährliches Überholmanöver in einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähirger Autofahrer hatte die L 543 zwischen Insheim und Herxheim befahren und wollte 2 andere Fahrzeuge überholen. Aufgrund eines entgegenkommenden Autos brach der 35-Jährige den Überholvorgang ab, scherte zwischen den beiden Fahrzeugen ein und stieß hierbei gegen das vorausfahrende Auto. Beide Fahrzeuge wurden hierdurch beschädigt.

Der entgegenkommende Autofahrer musste in den Grünstreifen ausweichen und erlitt ebenfalls einen Sachschaden am Fahrzeug. Zeugenangaben zufolge sei ein weiteres Fahrzeug kurze Zeit zuvor mit einem ähnlich gefährlichen Überholmanöver aufgefallen und habe hierbei den Außenspiegel eines überholten Fahrzeugs beschädigt.

Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 0634/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

PKW Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Landau (ots) – Während einer Verkehrskontrolle in der Gilletstraße in Landau konnten Beamte der Polizeiinspektion Landau am Samstagabend bei einer PKW Fahrerin Auffälligkeiten feststellen, welche darauf hindeuteten, dass die Frau Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Im weiteren Verlauf wurde die 47-jährige zur Polizeidienststelle verbracht.

Hier bestätigte sich der Verdacht nach einem freiwilligen Drogentest. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die Frau eingeleitet.