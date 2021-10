Darmstadt-Dieburg

6 Verletzte bei Zimmerbrand in Seniorenheim

Griesheim (ots) – Am Samstagmorgen 16.10.021 kam es um kurz nach 07 Uhr in einem Seniorenheim in der Schönweibergasse zu einem Zimmerbrand. Dabei zog sich der 65-jährige Bewohner des betroffenen Raumes Brandverletzungen am Arm und eine schwere Rauchgasvergiftung zu. Eine 109-jährige Bewohnerin stürzte beim Verlassen des Hauses und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

Beide mussten, wie auch zwei 86- und 89-jährige Bewohner, die durch das Einatmen von Rauchgasen ebenfalls schwer verletzt wurden, zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Zwei weitere Bewohner wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt.

Die übrigen Bewohner des Altenwohnheimes konnten selbstständig das Gebäude verlassen bzw. wurden durch Pflege-/Rettungskräfte unverletzt aus dem Gebäude gebracht oder in anderen, nicht betroffenen Gebäudeteilen untergebracht.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Griesheim und Weiterstadt konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen. Das Zimmer des 65-Jährigen ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Auch Teile des Flurs wurden durch den Brand beschädigt.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache aufgenommen. Mit ersten Ergebnissen ist im Laufe der kommenden Woche zu rechnen.

Verkehrsunfall mit Flucht in Griesheim

Griesheim (ots) – Am Freitag 15.10. kam es zwischen 14-17:00 Uhr in der Raiffeisenstraße Höhe der Hausnummer 11 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Fahrer parkte gegen 14:00 Uhr sein Fahrzeug, einen roten Mitsubishi Colt, am rechten Fahrbahnrand in einer dafür vorgesehenen Parkmarkierung. Als er gegen 17:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Kratzspur an der linken Seite seiner Heckstoßstange fest.

Der vermeintliche Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall verursachenden Fahrzeug, bzw. dessen Fahrer/in nimmt die Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer 06155-83850 entgegen.

Darmstadt

Unfallbeteiligter verschwindet – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am 14.10.2021 gegen 12:00 Uhr fuhr ein mutmaßlich weißer Mercedes, Typ Sprinter mit Darmstädter Nummernschild beim Ausparken auf dem Parkplatz an der Landgraf-Georg-Straße, Ecke Teichhausstraße gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Danach entfernte sich der Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen die den Unfall gesehen haben und Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder seinem Fahrer geben können

Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Am 16.10.2021 gegen 17:50 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Martin-Luther-King-Ring/ Kranichsteiner Str. ein Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein unfallbeteiligter PKW von DA-Kranichstein in Richtung Innenstadt und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem PKW, der zeitgleich den Kreuzungsbereich überquerte und nach rechts in Richtung DA-Kranichstein abbiegen wollte.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, da augenscheinlich einer der Fahrzeugführer die Lichtzeichenanlage missachtete. Das 1.Polizeirevier Darmstadt bittet darum, dass sich Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

Kreis Bergstraße

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rimbach (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 im Zeitraum von 15:15-17:00 Uhr ereignete sich in der Alumnatstraße in Rimbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen auf der Straße geparkten grauen Mercedes GLC und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Schaden lässt sich auf ca. 800 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Odenwaldkreis

“Kühler Grund”: Verkehrsunfall mit Personen- und hohem Sachschaden

Brensbach (ots) – Am Samstag (16.10.) kam es gegen 11:00 Uhr auf der B38 an der Kreuzung am Kühlen Grund zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Hierbei übersah die 23-jährige Fahrerin eines Skoda beim Einbiegen von der L3065 auf die B38 einen aus Richtung Groß-Bieberau kommenden Land Rover und kollidierte mit diesem.

Durch den Aufprall wurde der Skoda auf die dortige Verkehrsinsel geschleudert und beschädigte eine Straßenlaterne. Die beiden Insassen des Skoda, sowie der 56-jährige Fahrer des Land Rover wurden hierbei verletzt und mussten vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

