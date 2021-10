Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(dr) – Nach einer Auseinandersetzung zwischen 2 Gruppen sind am Freitagabend 15.10.2021 zwei 25- und 20-jährige Männer festgenommen worden. Ein ebenfalls 25-jähriger Mann wurde mit einem Messer verletzt. Nach derzeitigem Stand hielt sich gegen etwa 22.30 Uhr eine 10-köpfige Personengruppe in der Nähe der Bushaltestelle “Am Weißen Stein” auf und konsumierte dort Alkohol.

Diese verweilte an einer Grünanlage mit einem Brunnen und Sitzgelegenheiten, bis es aus bislang unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten mit einer hinzukommenden 3-köpfigen Gruppe kam.Im weiteren Verlauf soll einer der Männer aus der kleineren Gruppe, 2 seiner Kontrahenten Schläge ins Gesicht versetzt und diese bedroht haben. Der Angreifer habe dann ein Messer hervorgeholt und einem 25-Jährigen eine Stichverletzung zugefügt. Das Trio ergriff daraufhin die Flucht.

Während der Verletze zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus kam, konnten im Rahmen einer Fahndung 2 Tatverdächtige, 25 und 20 Jahre alt, von einer Streife des 14. Polizeireviers im Victor-Gollancz-Weg angetroffen und festgenommen werden.

Für die Durchführung der strafprozessualen Maßnahmen verbrachten die Beamten die Tatverdächtigen zunächst auf ein Polizeirevier und später ins Polizeipräsidium. Beide wurden im Anschluss wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Tankstelle – Festnahme

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) – Ein 27-jähriger Mann versuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag (16.10.2021) aus einem Tankstellengebäude zu flüchten, in das er zuvor eingebrochen war. Die alarmierte Polizei nahm den Einbrecher noch vor Ort fest, bevor dieser das Weite suchen konnte.

Nach dem Anruf eines Sicherheitsdienstes, der einen Alarm an einer Tankstelle anzeigte, suchten umgehend mehrere Polizeistreifen die gemeldete Anschrift in der Hanauer Landstraße auf. Eine eingeschlagene Fensterscheibe sowie die an der Tankstelle blinkende Alarmleuchte deuteten auf einen Einbruch hin. Sofort umstellten die Beamten das Gelände.

Währenddessen kletterte der spätere Beschuldigte aus dem beschädigten Fenster des Kassengebäudes und versuchte sofort die Flucht zu ergreifen. Allerdings lief er dabei den Umstellungskräften direkt in die Arme und konnte im weiteren Verlauf widerstandslos festgenommen werden.

Zuvor hatte er sich am beschädigten Fenster noch Schnittverletzungen zugezogen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein aus der Tankstelle gestohlenes Tablet sowie mutmaßlich aus der Kasse entwendetes Bargeld auf, das sie sich sicherstellten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ging es für den 27-jährigen Wohnsitzlosen in die Haftzellen der Polizeipräsidiums.

Brand in Mehrfamilienhaus

Frankfurt-Bornheim (ots)-(dr) – Am Samstag 16.10.2021 gegen 03.10 Uhr, ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bornheim, bei dem ein 70-jähriger Mann verletzt wurde. Mehrere Meldungen über einen Wohnungsbrand gingen in der Nacht zu Samstag 16.10.2021 zunächst bei der Leitstelle der Feuerwehr ein. In der Folge wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zur Anschrift “In den Röthen” entsandt.

Das Feuer konnte schließlich in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses lokalisiert werden, sodass die Feuerwehr die Brandbekämpfung aufnahm und den Brand im weiteren Verlauf löschte.

Aus der Wohnung konnte ein 70-jähriger Mann gerettet werden, der offensichtlich Rauchgase eingeatmet hatte. Der Mann kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die restlichen Bewohner des Hauses konnten nach Abschluss der Maßnahmen unversehrt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die derzeit noch andauern.

Einbrecher festgenommen

Frankfurt-Altstadt (ots)-(dr) – Zwei 37- und 28-jährige Männer sind bei ihrer Diebestour in der Nacht von Samstag auf Sonntag (17.10.2021) von der Polizei festgenommen worden. Die beiden Beschuldigten brachen gegen 01 Uhr in eine Bekleidungs-Boutique am Kornmarkt ein. In der Folge bedienten sie sich an der mit hochpreisigen Kleidungsstücken befüllten Auslage.

Bereits zum Abtransport bereitgestellte Sporttaschen mit der Beute mussten die zwei Männer allerdings zurücklassen. Denn ein aufmerksamer Zeuge hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert, welche die beiden Einbrecher noch im Geschäft beziehungsweise im Hinterhof des Gebäudes auf frischer Tat festnehmen konnte.

Für die Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen verbrachten Polizeibeamte die 37 und 28 Jahre alten Männer auf ein Revier.

Briefkasten beschädigt

Frankfurt-Kalbach-Riedberg (ots)-(dr) – Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag 16.10.2021 einen Briefkasten im Helene-Adler-Weg zerstört. Gegen 01:10 Uhr brachten die bislang unbekannten Täter im Hauseingangsbereich eines Mehrfamilienhauses einen Briefkasten zum Zerbersten. Der Briefkasten riss komplett von der Halterung ab. Die gesamte Briefkastenanlage des Hauses wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen gegen unbekannt aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den unbekannten Verursachern der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51599 bei der Kriminalpolizei zu melden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Frankfurt-Schwanheim (ots)-(dr) – Sonntagmorgen 17.10.2021 kam es in Schwanheim zu einem Wohnungsbrand in einem Einfamilienhaus. Rauchwarnmelder in dem Gebäude warnten die Bewohner, 73 und 74 Jahre, rechtzeitig, sodass die von ihnen alarmierte Feuerwehr den Brand löschen konnte. Gegen 07.35 Uhr meldete eine 73-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Wilhelm-Kobelt-Straße einen Brand in ihrer Küche.

Sofort begaben sich Feuerwehr und die Polizei zur gemeldeten Wohnanschrift. Der Brand konnte schließlich im 1. Obergeschoss lokalisiert werden. Die Feuerwehr konnte diesen in der Folge löschen.

Die beiden alleinigen Bewohner des Hauses, ein 74-jähriger Mann und eine 73-jährige Frau, befanden sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte außerhalb des Gebäudes. Sie wurden zuvor glücklicherweise durch die laufenden Rauchwarnmelder aus dem Schlaf gerissen und hatten den Notruf gewählt. Beide blieben unversehrt. Ein Feuerwehrmann atmete während des Einsatzes Rauchgase ein. Der Rettungsdienst betreute ihn vor Ort.

Bei dem Feuer brannte das komplette 1. Obergeschoss aus, andere Stockwerke wurden zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte im 6-stelligen Bereich liegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt eines Gerätes als Brandursache ausgegangen. Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an Ruderbooten

Frankfurt am Main (ots) – Unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Freitag 15.10.21 ab 17:30 Uhr und Samstag 16.10.21 um 08:45 Uhr vermutlich durch Überklettern von Toren auf das umfriedete Gelände des Rudervereins auf der Müllermaininsel an der Alten Brücke. Hier schoben sie mutwillig 2 an Land aufgebockte Ruderboote in den Main und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Die Boote wiesen nach Bergung Beschädigungen am Rumpf auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt Lindleystraße 14 60314 Frankfurt Tel.: 069/9434590 Fax.: 069/94345950.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

