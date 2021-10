Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 17.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim, Bobenheim am Berg: Verkehrsunfallfluchten

Bad Dürkheim / Bobenheim am Berg (ots) – Im Zeitraum vom 15.10.2021, 13:30 Uhr, bis 16.10.2021, 09:30 Uhr, touchierte ein bis dato unbekannter Kraftfahrzeugführer einen grauen Volvo, welcher in einer Parkbucht am Schlossplatz in Bad Dürkheim, in Höhe der Weinstraße Nord 1a, geparkt war. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen. An dem Volvo entstand Sachschaden am linken Kotflügel und der Fahrertür in Höhe von ca. 3000,-EUR.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich im Zeitraum vom 15.10.2021, 12:00 Uhr, bis 16.10.2021, 07:40 Uhr, in der Leininger Straße in Bobenheim am Berg. Ein bis dato unbekannter Unfallverursacher stieß vermutlich beim Rangieren mit seinem Lkw gegen ein Anwesen und beschädigte dabei die Regenrinne sowie Dachziegeln. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500,-EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.10.2021 gegen 11:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen 49-jährigen Peugeot-Fahrer, welcher mit seinem Pkw die Schillerstraße in Bad Dürkheim befuhr. Bei dem Mann konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp über 2 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bad Dürkheim (ots) – Am 16.10.2021 gegen 13:15 Uhr befuhr ein 69-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit seinem BMW die Mannheimer Straße in Bad Dürkheim aus Richtung BAB 650 kommend. An der Einmündung Mannheimer Straße, B 271, bog der 69-Jährige nach links auf die B 271 ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 23-Jährigen aus dem Landkreis Bad Dürkheim, welcher mit seinem VW auf der Mannheimer Straße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 72-jährige Beifahrerin des BMW-Fahrers leicht verletzt. Die Dame musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Die Pkws der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,-EUR.

Bad Dürkheim: Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 02:30 Uhr der Fahrer eines Kleinkraftrades von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Dürkheim in der Straße Im Nonnengarten kontrolliert. Bei dem 33-jährigen Mann konnten im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amfetamin, Metamfetamin und THC. Im Anschluss an die Kontrolle wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde bis zur Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit sichergestellt. Ihn erwarten nun ein Fahrverbot, eine Geldbuße, sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):