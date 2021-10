Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Diebstahl in Neustadt-Geinsheim

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht den Dieb eines Rucksacks, den der Eigentümer kurz am Samstag (16.10.2021, gg. 18.50 h) neben seinem Pkw in der Feldstraße in Neustadt-Geinsheim abgestellt hatte. Eine männliche Person sah den Rucksack, packt diesen in eine mitgeführte Papiertüte und entfernt sich zu Fuß in Richtung der Ortsmitte von Geinsheim. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 17 bis 20 Jahre alt, trug weiße Turnschuhe, zerrissene Jeans, eine schwarze Weste und hatte dunkle Haare. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu wenden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):