Neustadt: Verkaufsstart für Rotary Adventskalender 2021 am 23. Oktober 2021

Neustadt an der Weinstraße – Auch in diesem Jahr gibt es ihn wieder: den Adventskalender 2021 des Rotary Club Neustadt an der Weinstraße. Der Kalender wird herausgegeben vom Rotary-Hilfe e.V. Neustadt an der Weinstraße in Zusammenarbeit mit der Willkomm Gemeinschaft e.V. Neustadt an der Weinstraße und erscheint in limitierter Auflage.

Jeder Kalender trägt auf der Rückseite eine Nummer, die gleichzeitig die Losnummer ist. Für die Auslosung stellen Neustadter Einzelhändler und Gewerbetreibende kostenlos Weihnachts-Preise zur Verfügung. Die künstlerische Gestaltung des Kalenders erfolgt ebenfalls ohne Honorar. Ein Kalender kostet 5,- €. Die Preise werden direkt bei den Preisgebern abgeholt.

Der Verkauf startet in diesem Jahr in der Neustadter Fußgängerzone am Samstag, 23.10.2021, von 10 bis 14 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe des Kriegerdenkmals.

Das Titelbild und die grafische Gestaltung der Motive dieser 14. Auflage des Adventskalenders kommen in diesem Jahr einmal wieder von dem Neustadter Künstler Gerhard Hofmann (www.atelier-gerhard-hofmann.de). Er wird zu diesem Termin anwesend sein und signiert gerne persönlich den oder die erworbenen Kalender.

Jeder Kalender hilft: der Netto-Erlös aus dem Verkauf der Kalender fließt in diesem Jahr dem Schwimmclub 1900 e.V. Neustadt/Wstr. (www.sc-neustadt.org) zu. Unter dem Motto „Schwimm dich frei“ möchte der Rotary Club Neustadt Grundschulkindern der dritten Klassen in Neustadt und Umgebung die Möglichkeit eröffnen, Schwimmen sicher zu erlernen. Schwimmen ist nicht nur eine sportliche Aktivität, sondern auch elementares und wichtiges Rüstzeug und Können, welches im Ernstfall auch Leben retten kann. Gerade in den durch die Corona-Krise ausgelösten Lockdown-Phasen war ein guter Schwimmunterricht seit März 2020 fast gar nicht mehr möglich. Parallel zu dem leider seit einiger Zeit erkennbaren Trend zu insgesamt schlechter werdenden Schwimmfähigkeiten deutscher Grundschüler hat dies zu zusätzlichen Einschränkungen der Schwimmausbildung geführt. Der Herausforderung, den heranwachsenden Grundschuljahrgängen schnell wieder ein erfolgreiches Schwimmtraining anzubieten, stellt sich der Schwimmclub 1900 e.V. Neustadt. Diese wichtige Initiative unterstützt Rotary Neustadt mit dem Erlös des Adventskalenders 2021.

Der Neustadter Adventskalender erscheint 2021 bereits zum vierzehnten Mal. Seit 2008 konnten durch den Verkauf der Kalender bereits rund 160.000,00 Euro an bedürftige Menschen der Region weitergegeben werden.