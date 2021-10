Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots) – Am Vormittag des 15.10.2021, im Zeitraum von 09:00 bis 13:00 Uhr, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt. Hierbei mussten insgesamt vier Fahrzeugführer wegen nicht angelegten Sicherheitsgurtes bzw. der unerlaubten Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt, beanstandet werden.

Haßloch: Unfall nach Überholmanöver

Haßloch (ots) – Von der Rotkreuzstraße nach links in die Weinbietstraße abbiegen, wollte am Donnerstagmorgen (14. Oktober, 10 Uhr) eine Radfahrerin, musste aber anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein nachfolgendes Auto wartete hinter der Radfahrerin. Ein Motorradfahrer überholte das wartende Auto und übersah die in diesem Moment nach links abbiegende Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 31-Jährige stürzte und verletzt sich leicht am Bein. Gegen den 43-Fahrer Fahrer des Motorrades wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Haßloch: Drogenfahrt ohne Führerschein

Haßloch (ots) – Drogenkonsum, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein sichergestelltes Kleinkraftrad (V/max 45 km/h) ist die Bilanz einer Routinekontrolle am Donnerstagabend (14. Oktober, 23:10 Uhr) im Lachener Weg. Der 24-Jährige Fahrer, der zuvor Cannabisprodukte konsumiert hat und keinen Führerschein vorweisen konnte, ist kein Unbekannter für die Polizei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weil unklar war, wem der Roller gehörte, wurde er sichergestellt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren gegen den jungen Mann ein.

Haßloch: Da kam einiges zusammen

Haßloch (ots) – Bei der Fahndung nach einem Einbruch (Kreis SÜW) geriet der Fahrer eines Kleinkraftrades (V/mx 45 km/h) am späten Mittwochabend (13. Oktober, 22:20 Uhr) in der Holidayparkstraße (L529) in eine Kontrolle. Einen Führerschein hatte der 26-Jährige nicht, der Roller war zudem technisch so verändert, dass er zu schnell fuhr. In der Hosentasche fanden die Beamten der Polizei Edenkoben ein paar Gramm Cannabis. Weil er das Zeug zuvor rauchte und dazu noch Amphetamin konsumierte, wurde ihm eine Blutprobeentnommen. Doch damit nicht genug. Der junge Mann wurde per Haftbefehl gesucht. Er kam nach Frankenthal in die JVA. Ihn erwartet eine weitere Reihe an Strafverfahren. Mit dem Einbruch hatte er nichts zu tun.

Nachtrag zur Meldung vom 13.10.2021: Einbrecher festgenommen und Diebesgut sichergestellt

Grünstadt – 15.10.2021 (ots) – Der 40-Jährige wurde von Beamten der KI Neustadt beim Haftrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen.

Iggelbach: Verkehrsunfall auf K17

