Unfallflucht mit E Scooter

Germersheim (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 um 23.25 Uhr wurde die Polizei Germersheim aufgrund einer Unfallflucht in der Geschwister-Scholl-Straße verständigt. Dort konnte ein Zeuge einen jungen E Scooter Fahrer beobachten, der in genannter Straße ein geparktes Fahrzeug streifte und unmittelbar flüchtete.

An dem PKW ist ein Schaden von etwa 3.000 Euro entstanden. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ehrliche Finderin

Kuhardt (ots) – Eine 16-jährige Jugendliche hat am Donnerstag 14.10.2021 an einer Bushaltestelle in Kuhardt ein verlorenes Handy gefunden. Die ehrliche Finderin brachte es zusammen mit ihrer Mutter zur Polizei Germersheim, die den Eigentümer schnell ermitteln konnte. Dieser hat sich über die Ehrlichkeit der Jugendlichen sehr gefreut.

Einbruch in Einfamilienhaus

Leimersheim (ots) – Am Mittwoch 13.10.2021, wurde im Zeitraum von 19.30 bis 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Niederhorst in Leimersheim eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich durch eine Terrassentür gewaltsam Zugang zum Haus und entwendete dort diverse Gegenstände.

Die genaue Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Gurt-/ und Handykontrollen

Germersheim/Lustadt (ots) – Zwei Streifenteams der Polizei Germersheim nahmen gestern den Verkehr in Lustadt und Germersheim ins Visier. Dabei wurden insgesamt 13 “Gurtmuffel” und zwei Handysünder kontrolliert.

An 6 weiteren Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest. Eine Weiterfahrt musste in Lustadt untersagt werden, da sich ein Kind ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug befand.

Mit über 3 Promille hinter dem Steuer

Germersheim (ots) – Donnerstagmittag 14.10.2021 kontrollierten Germersheimer Polizisten in der August-Keiler-Straße einen 50-jährigen Autofahrer. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille.

Es folgte eine Blutprobe auf der Dienststelle und ein Heimweg zu Fuß. Da er auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, erwarten ihn gleich 2 Strafverfahren.