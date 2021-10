Einbruch auf Krankenhausgelände – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte gelangten am Donnerstag 14.10.2021 zwischen 0.30-05 Uhr, auf das Gelände eines Krankenhauses in der Bremserstraße und brachen dort in ein Gebäude ein. Ob Gegenstände aus dem Gebäude entwendet wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Durch den Einbruch entstand lediglich ein Gebäudeschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auffahrunfall an Kreuzung

Ludwigshafen (ots) – Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagnachmittag 14.10.2021 gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Adlerdamm/Mundenheimer Straße ereignet. Ein 30-jähriger Fahrer fuhr an der Kreuzung auf das vor ihm anhaltende Auto eines 51-Jährigen auf.

Bei dem Aufprall verletzte sich der 51-Jährige leicht. Er begab sich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 170 Euro.

Pedelec-Fahrerin verletzt

Ludwigshafen (ots) – Bei einem Unfall ist am Donnerstagabend 14.10.2021 gegen 18.15 Uhr eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Die 31-Jährige war auf der Schützenstraße unterwegs, als ein Autofahrer die Tür seines geparkten Fahrzeugs öffnete.

Die Pedelec-Fahrerin stieß gegen die Tür und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt.

Sie wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Wir appellieren an alle Autofahrenden:

Unachtsames Öffnen der Fahrzeugtür kann verheerende Folgen haben. “Dooring” heißt das Phänomen, bei dem meist Rad- oder E-Scooterfahrende betroffen sind. Ein einfacher Griff hilft Autofahrenden, das Risiko zu minimieren. Beim sogenannten “Holländischen Griff” werden Fahrer- oder Beifahrertür jeweils mit der Hand geöffnet, die der entsprechenden Tür abgewandt ist. Dabei wird automatisch die Schulter zur Fahrbahn bzw. Gehweg gedreht und von hinten kommende Fahrzeuge oder Fußgänger werden so besser gesehen.

In den Niederlanden gehört diese Praxis schon lange zur Fahrschulausbildung, daher der Name des ebenso einfachen wie sinnvollen Griffs. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat hierzu einen Präventionsclip erstellt, der unter folgendem Link abrufbar ist: https://s.rlp.de/IpToJ.

Nach Unfall geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – In der Rheinallee ist es am Donnerstagmorgen 14.10.2021 gegen 06.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 40-Jähriger hielt mit seinem Fahrzeug an einer Fußgängerampel an, woraufhin die nachfolgende Fahrerin auf dessen Auto auffuhr und dann flüchtete. Über das Kennzeichen konnte die 45-jährige Fahrzeughalterin ermittelt und an ihrem Arbeitsort aufgesucht werden.

Sie gab an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren zu sein. Ihr Auto wurde nahe ihres Arbeitsortes entdeckt. Es wies korrespondierende Unfallschäden auf. Der 40-jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt.

Diebstahl von Motorroller

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 gegen 10:15 Uhr, wurde ein zuvor gestohlener Motorroller durch einen Zeugen auf dem Spielplatzgelände zwischen dem Weidenschlag und der Karl-Kreuter-Straße aufgefunden. Der exakte Tatzeitraum kann bisher nicht weiter eingegrenzt werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die gegebenenfalls etwas auf dem Spielplatz beobachtet haben. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Falsche Polizeibeamtin ruft Seniorinnen an

Ludwigshafen (ots) – Zwei Frauen haben am Donnerstagabend 14.10.2021 gegen 20 Uhr Anrufe von einer falschen Polizeibeamtin erhalten. Beiden Betroffenen wurde von einer weiblichen Stimme erklärt, dass Einbrecher in der Karlsbader Straße unterwegs seien. Eine Seniorin legte daraufhin sofort auf und wählte den Notruf. Bei der anderen Seniorin erkundigte sich die Anruferin zudem, ob diese Schmuck in der Wohnung habe. Als sie dies verneinte, legte die falsche Polizeibeamtin auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.