Speyer (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 kurz nach 21 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Speyer mit seinem PKW die Martin-Greif-Straße. Ein 47-jähriger Mann aus Speyer schob provokativ sein Fahrrad vor dessen PKW und blieb stehen. Beide Parteien verharrten einige Minuten in dieser Situation, bevor der 53-Jährige ausstieg und den 47-Jährigen zur Rede stellte.

Der 47-Jährige griff den 53-Jährigen unvermittelt mit Faustschlägen an, welche teilweise trafen und Schmerzen im Gesicht hervorriefen. Passanten griffen hierbei ein und verhinderten weitere Angriffe.

Der aggressive und alkoholisierte 47-Jährige wurde durch die Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 2,26 Promille. Der 53-Jährige war nicht alkoholisiert.

Nötigung und Beleidigung durch Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 um 13:04 Uhr war eine 21-jährige Fußgängerin auf dem Gehweg in der Paul-Egell-Straße unterwegs. Ihr kam ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen, welcher sie anbrüllte und aufforderte, Platz zu machen. Die Fußgängerin verwies den Mann auf den Radweg, woraufhin dieser sie unflätig und sexualisiert beleidigte und mit seinem Fahrrad auf sie zusteuerte, sodass sie nur durch einen Schritt zur Seite verhindern konnte, erfasst zu werden.

Der unbekannte Täter war ca. 50 Jahre alt, hatte wenige Haare auf dem Kopf, trug eine grüne Adidas-Hose, eine Jacke und fuhr ein rotes Fahrrad.

Falsche Polizeibeamte in zwei Fällen

Speyer (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 gegen 15:30 Uhr wurde eine 79-jährige Frau aus Speyer von einer weiblichen Person angerufen, welche angeblich vom “Polizeirevier Speyer” sei. Die Anruferin gab vor, dass in der Nachbarschaft der Dame eingebrochen worden sei, befragte sie nach Wertgegenständen und ob sie alleine sei. Die 79-Jährige erkannte den Betrugsversuch und legte auf.

Am 14.10.2021 gegen 19:30 Uhr wurde eine 54-jährige Frau aus Speyer von einer weiblichen Person angerufen, welche sich mit “Abteilung 34” meldete. Die Anruferin erzählte von einer rumänischen Diebesbande, die in der Nachbarschaft eingebrochen habe. Angeblich seien zwei Täter festgenommen worden, bei welchen man einen Zettel mit Namen und Anschrift der 54-Jährigen aufgefunden habe. Die Anruferin bot der Dame an, zur Überprüfung der Echtheit nach einem Piepston die 110 zu wählen. Die 54-Jährige ließ sich darauf aber nicht ein, beendete das Telefonat und verständigte die echte Polizei mit einem neuen Anruf.

In beiden Fällen kam es nicht zu einem Vermögensschaden. Unsere Tipps:

Die Polizei warnt eindringlich davor, Auskünfte über Bargeld und Wertgegenständen am Telefon herauszugeben

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sie niemals am Telefon Bürgerinnen und Bürger dazu auffordert, Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben

Die Polizei schickt auch keine Zivilkräfte an die Wohnungen, um die gesammelten Wertsachen abzuholen und vorsorglich in “Verwahrung” zu nehmen

Bleiben Sie also misstrauisch. Lassen Sie sich niemals zu ihrem Vermögen am Telefon aushorchen

Geben Sie niemals fremden Menschen, die sich zum Beispiel als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten ausgeben, ihre Wertsachen zur Verwahrung mit

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los.

Und wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Mehrere Fahrraddiebstähle in wenigen Tagen

Speyer (ots) – In der Zeit vom 12.10.2021 ab 12:55 Uhr bis 13.10.2021 um 22:05 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße im Bereich eines China-Restaurants ein Damenrad der Marke Carver in den Farben weiß und silber durch unbekannte Täter entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600 Euro.

An der S-Bahn-Haltestelle Speyer-Nord-West wurden am 13.10.2021 zwischen 18 und 21 Uhr zwei abgeschlossene Fahrräder entwendet. Es handelt sich dabei um ein rotes Mountainbike “Orbea Diamond” mit Klick-Pedalen im Wert von 549 Euro sowie ein weiß-graues “Elops City Bike” mit Fahrradkorb im Wert von ca. 200 Euro.

Im Zeitraum vom 09.10.2021, 10 Uhr, bis zum 11.10.2021, 09:00 Uhr, wurde ein mittels Kettenschloss gesichertes Pedelec im Wert von ca. 2500 Euro aus einer Tiefgarage in der Petschengasse entwendet. Es handelt sich dabei um ein mattschwarzes Damenrad der Firma Feldmeier mit Fahrradkorb und einem mintgrünen Streifen auf dem Rahmen.

Bereits am 05.10.2021 stellte ein 35-jähriger Mann sein Fahrrad vor der Sparkasse am Bartholomäus-Weltz-Platz ab und schloss es nicht an, da er nur für kurze Zeit zum Geldabheben in die Bank ging. Trotz Kontrollblicken zu seinem Fahrrad während des Abhebevorganges bemerkte der 35-Jährige erst bei regulärem Verlassen der Filiale, dass sein Fahrrad entwendet wurde. Der Täter entfernte sich mit dem Fahrrad über den Vorplatz der Gedächtniskirche in Richtung Speyer-Süd. Der Geschädigte rannte hinterher, konnte den Täter jedoch nicht mehr einholen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-blaues Herren Mountainbike “Cube Aim Pro black’n’blue”, welches im Jahr 2021 für 479 Euro erworben worden war.

Die Polizei rät auch bei kurzen Erledigungen zum konsequenten Abschließen des Fahrrads. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zum Verbleib der Fahrräder oder zu dem bzw. den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.