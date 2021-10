LKW beschädigt Schrankenanlage

Monzingen (ots) – Am Freitag 15.09.2021 gegen 09:15 Uhr beschädigte ein LKW beim Befahren des Bahnüberganges vom Industriegebiet Monzingen auf die B41 die Schrankenanlage. Zuvor hatte er das Rotsignal missachtet. Die Schranke schloss sich und wurde von dem durchfahrenden LKW verbogen, welcher hierbei ebenfalls leicht beschädigt wurde.

Der kurz darauf in Monzingen einfahrende Zug erfasste die verbogene Schranke, sodass ein Stück des Schlagbaumes abbricht. Hierdurch kam es zu einem kurzzeitigen Ausfall der Lichtzeichenanlage. Den Fahrer des LKW erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr.

Betrugsversuche

Kirchheimbolanden (ots) – Am Mittwoch 13.10.21 und am Donnerstag 14.10.21 kam es erneut zu Betrugsversuchen im Dienstgebiet der PI Kirchheimbolanden. In beiden Fällen wurden die Geschädigten von angeblichen Verwandten angerufen. Es sei zu einem schlimmen Verkehrsunfall gekommen. Die Angerufenen erkannten sehr schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und beendeten jeweils das Telefonat. Es kam zu keinem Schaden.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen an.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Bad Sobernheim (ots) – Am Abend des Donnerstag 14.10.2021 kam es in Bad Sobernheim gegen 21:50 Uhr in der Straße Münchwiesen zu einer Sachbeschädigung an einer verglasten Hauseingangstür. 2 Jugendliche entfernten sich unmittelbar danach laut des geschädigten Hausbewohners sehr verdächtig von der Tatörtlichkeit.

Die Polizeiinspektion Kirn bittet um Zeugenhinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen, wie beispielsweise den beiden bislang unbekannten Jugendlichen.

Kennzeichendiebstahl

Hennweiler (ots) – Zwischen dem 12.10.-15.10.2021 wurde an einem Reisebus das hintere Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum vor dem Gebäude der freiwilligen Feuerwehr Hennweiler (Am Markt 2) abgestellt. Die Polizeiinspektion Kirn bittet um Zeugenhinweise zur Tat und/oder zu verdächtigen Personen.