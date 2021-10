Unfall auf der B48 (siehe Foto)

Kreis Kaiserslautern (ots) – Auf der B48 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Fischbach ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Kurz nach dem Kreisverkehr wollte ein Traktor nach links in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Ein von hinten herannahender Pkw wollte den Traktor überholen.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Traktors verletzte sich leicht. |elz

Schlägerei in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Willy-Brandt-Platz ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Schlägerei gekommen. Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf zwei Männer, die sich stritten. Vorausgegangen war anscheinend eine Beleidigung eines 52-jährigen Mannes gegenüber eines 18-Jährigen. Die verbale Auseinandersetzung, endete in einer körperlichen.

Der Ältere der beiden soll den Jüngeren mir einer Fahrradkette ins Gesicht geschlagen haben, Woraufhin der Jüngere den 52-Jährigen am Hals packte und ihn zu Boden stieß. Beide lehnten eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Sie bekamen einen Platzverweis bis zum nächsten Tag, dem sie nachkamen. |elz

Kontrolle über Fahrzeuggespann verloren

A6/Wattenheim (ots) – Am Donnerstagabend 14.10.2021 transportierte ein 36-jähriger Fahrzeugführer ein weiteres Fahrzeug auf seinem Anhänger über die A6 in Richtung Mannheim. Kurz vor der Anschlussstelle Wattenheim verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeuggespann.

Grund hierfür dürfte seine zu schnelle Fahrweise gewesen sein. Das Gespann schaukelte sich dermaßen auf, das es sich auf der Fahrbahn überschlug und die Autobahn blockierte.

Die Autobahn musste daraufhin zwischen 19:50-21:45 Uhr in Richtung Mannheim gesperrt werden. Neben der Polizei war zudem die Feuerwehr und ein Krankenwagen im Einsatz. Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Er erlitt keine erkennbaren Verletzungen und wurde nur vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Der entstandene Sachschaden wird durch die Beamten auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Mutmaßlichen Fahrraddieb beobachtet

Kaiserslautern (ots) – Zeugen beobachteten am Donnerstagmittag einen Mann dabei, wie er sich am Fackelrondell an einem schwarzen Fahrrad zu schaffen machte. Er sägte das Fahrradschloss auf und fuhr anschließend mit dem Fahrrad davon.

Die Zeugen beschrieben den Mann als circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, sehr schlank und schwarz gekleidet.

Ein Eigentümer des schwarzen Fahrrads hat sich bis jetzt nicht gemeldet. Zeugen, die das Fahrrad gesehen haben oder den Eigentümer kennen, können sich unter der Nummer 0631 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße melden. |elz

Erneuter Einbruch in Schule

Kaiserslautern (ots) – Erneut sind Einbrecher in die Schule in der Martin-Luther-Straße eingestiegen. Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 13.06.2021 eine Geldkassette klauten, sind nur eine Nacht später erneut Unbekannte auf das Gelände eingedrungen.

Im Innern des Gebäudes brachen sie mehrere Türen auf und durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Wie die Täter in das Gebäude gelangt sind, steht aktuell noch nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges zwischen Mittwoch 18:30 Uhr und Donnerstag 7:30 Uhr wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Nächtliche Polizeikontrollen

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Freitag hat die Polizeiinspektion 2 mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert und überprüft, ob sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Für vier Fahrer war die Fahrt beendet.

Kurz nach 01 Uhr stoppten die Beamten in der Brandenburger Straße einen Nissan Almera. Während der Überprüfung des 27-jährigen Fahrers fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Ein Urintest reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht. Der junge Mann musste daraufhin seinen Führerschein samt Fahrzeugschlüssel und Papieren abgeben und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen.

Wenig später wurde in der Trippstadter Straße ein Opel Astra unter die Lupe genommen. Beim 28-jährigen Fahrer rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft. Der Schnelltest zeigte einen Pegel von 0,6 Promille an. Der junge Mann musste deshalb sein Auto vor Ort stehen lassen und die Fahrzeugschlüssel abgeben. Er kann sie sich auf der Wache abholen, wenn er wieder nüchtern ist.

Kurz vor 3 Uhr zog ein E-Scooter-Fahrer in der Barbarossastraße die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich. Er war mitsamt “Sozius” in Richtung Kantstraße unterwegs. Als die Beamten den “Doppel-Roller” stoppten, schlug ihnen die Alkoholfahne des Fahrers entgegen. Ein erster Test bescheinigte dem 27-Jährigen einen Alkoholpegel von 0,77 Promille. Er wurde für weitere Tests zur nächsten Dienststelle gebracht und muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Nur eine Stunde später der nächste alkoholisierte E-Scooter-Fahrer: Diesmal ein 23-Jähriger, der mit seinem Elektroroller in der Bahnhofstraße auffiel. Er hatte laut Schnelltest 0,88 Promille “intus”. Auch er musste den Roller stehen lassen und auf der Dienststelle weitere Tests absolvieren. Weitere Konsequenzen folgen. |cri

Wer hat Verkehrszeichen “zerlegt”?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Donnerstag 14.10.2021 in der Pariser Straße einen Unfall gebaut hat, anschließend einfach abgehauen ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer hat zwischen 14-17.35 Uhr etwas beobachtet?

Bei dem Unfall wurde ein Verkehrszeichen “zerlegt”. Ersten Ermittlungen zufolge war der oder die Verantwortliche vermutlich stadtauswärts unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache etwa 150 Meter vor der Einmündung zur Gustav-Eiffel-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er oder sie gegen ein Verkehrszeichen, das dadurch komplett verbogen wurden und quer über den Gehweg liegen blieb.

Die Ironie des Ereignisses: Es handelte sich um das Verkehrszeichen 101, also das rotumrandete Dreieck mit dem Ausrufezeichen sowie dem Zusatzzeichen “Unfallgefahr”.

Trotz des angerichteten Schadens und vermutlich gleichzeitiger Beschädigung des eigenen Fahrzeugs, setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich zu melden.

Ein Zeuge wurde kurz nach halb 6 auf das beschädigte Verkehrszeichen aufmerksam und verständigte die Polizei. Er war sich sicher, dass das Schild gegen 14 Uhr noch stand. Die ausgerückte Streife fand am Unfallort diverse Fahrzeugteile. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Hinweise zum Unfallfahrzeug und/oder dem Unfallzeitpunkt nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631/369 – 2250 jederzeit entgegen. |cri

Unfallflucht nach seitlicher Kollision

Kaiserslautern (ots) – Zwei Fahrzeuge sind sich am frühen Donnerstagmorgen 14.10.2021 in der Lauterstraße “zu nahe” gekommen. Die beiden PKW, ein Audi und ein Dacia, waren gegen 06.30 Uhr nebeneinander in Richtung Innenstadt unterwegs, als der Audi-Fahrer auf der linken Fahrspur kurz vor der Kreuzung Mühlstraße zu weit nach rechts geriet und den dort fahrenden Dacia seitlich touchierte.

Weil der Audi-Fahrer keine Anstalten machte anzuhalten, versuchte der Dacia-Fahrer noch, mit Lichtsignalen auf sich aufmerksam zu machen, aber ohne Erfolg: Der Audi setzte seine Fahrt einfach fort. Das Kennzeichen des Audis ist bekannt und die Halteradresse bereits ermittelt. Die weiteren Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer laufen.

Am Dacia blieben Beschädigungen im Bereich der hinteren Tür sowie am Kotflügel auf der Fahrerseite zurück. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. |cri