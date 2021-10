Unbekannter belästigt junge Frau sexuell – Zeugen gesucht!

Heidelberg-Bergheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag 14.10.2021 um 18.30 Uhr, in der Bluntschlistraße in der Nähe der Bergheimer Straße eine junge Frau in sexueller Weise belästigt. Der Mann hatte zuvor die Frau auf englischer und französischer Sprache angesprochen.

Der genaue Tatverlauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die junge Frau konnte den Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß, sehr schlanke Statur. Dunklere Hautfarbe, füllige Lippen Mandelförmige Augen, ungepflegtes Äußeres.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-5555 entgegen.

Streit um Flasche Whisky eskaliert – Dringend Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt: (ots) – Die Polizei ermittelt gegen 2 Männer im Alter von 29 und 38 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Diebstahls und des Raubes. Mit einer Flasche Whisky hatte sich ein 32-jähriger Mann am Mittwochabend 13.10.2021 auf eine Bank in der Altstadt gesetzt. Wenige Minuten später sprachen ihn 2 ihm bekannte Männer an und wollten etwas von dem hochprozentigen Getränk. Der Forderung wollte der 32-Jährige nicht nachkommen.

Die beiden Männer griffen daraufhin den 32-Jährigen mit einem metallenen Gegenstand, ähnlich dem einer Stange, an und schlugen ihn damit auf den Hinterkopf sowie ins Gesicht. Nachdem das Opfer bereits am Boden lag, traten sie ihn noch. Mit der Whiskyflasche liefen die beiden Täter dann davon.

Mehrere unbekannte Personen sollen den Übergriff beobachtet haben und seien dem verletzten Mann zur Hilfe gekommen. Die Polizei bittet nun diese Zeugen, die nicht nur Hinweise zum Tathergang, sondern auch zur genauen Örtlichkeit und der Uhrzeit geben können, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon: 06221/7542441 oder beim Kriminaldauerdienst, Telefon: 0621/174-4444, zu melden.

Unbekannte brechen in Bäckerei ein

Heidelberg-Altstadt (ots) – Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Mittwoch 13.10.2021 ab 17.55 Uhr und Donnerstag 14.10.2021 um 05.15 Uhr, in eine Bäckerei in der Hauptstraße zwischen Fahrtgasse und Brunnengasse in der Heidelberger Altstadt zwischen Fahrtgasse und Brunnengasse eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die Glasschiebetüren auf und verschafften sich damit Zutritt zum Verkaufsraum.

Dort brachen sie zwei Kassen auf und erbeuteten Bargeld im Wert von rund 150 Euro. Die Ermittlungen laufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

An mehreren Autos Spiegel abgetreten

Heidelberg-Schlierbach (ots) – Ein Zeuge alarmierte am Freitagmorgen gegen 01:00 Uhr die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte, da er mehrere männliche Personen dabei beobachtet hatte, wie diese an seinem im Kronenweg abgestellten Fahrzeug einen Außenspiegel abgetreten hatten. In unmittelbarer Nähe der Tatörtlichkeit kontrollierte eine Streife des Polizeireviers 3 Männer, auf die die von dem Zeugen abgegebenen Personenbeschreibung der Unbekannten zutraf.

Alle 3 Tatverdächtigen wurden zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte verbracht. Sie sehen nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden sie wieder entlassen.

Die Beamten konnten im Nachgang an weiteren Fahrzeugen abgetretene Seitenspiegel feststellen. Weitere Geschädigte oder Zeugen der Tat können sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel. 0621 1741700 wenden.