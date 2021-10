„Sicher in Sinsheim” – Sisha-Bars kontrolliert

Sinsheim (ots) – Im Rahmen der Konzeption “Sicher in Sinsheim” kontrollierte das Hauptzollamt Karlsruhe gemeinsam mit der Stadt Sinsheim und dem Polizeirevier Sinsheim am Donnerstagabend 14.10.2021 insgesamt 4 Shisha-Bars in der Innenstadt, im Gewerbegebiet und im Ortsteil Steinsfurt.

In den Einsatz (20-23 Uhr) waren insgesamt rund 55 Beamtinnen und Beamte, davon 20 Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege und Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe eingebunden. Darüber hinaus waren auch zwei Beamte des Gewerbeamts und der Stadtbrandmeister der Stadt Sinsheim im Einsatz.

Zielrichtung des Einsatzes war die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung sowie die Überprüfung der Einhaltung der Steuergesetze, des Jugendschutzes, des Gewerberechts, des Baurechts, des Brandschutzes und der CoronaVO.

Während in der Gaststätte in Steinsfurt lediglich nur wenige Verstöße gegen die Brandschutzverordnung (Zugestellte Fluchttüren; sachkundiges Prüfungsdatum der Feuerlöscher überschritten) festgesellt wurden, verteilten sich die Verstöße in ihrer Gänze auf die übrigen drei Bars und hier insbesondere auf die illegale Einfuhr/Verkauf von Tabak, die illegale Beschäftigung; auf den Leistungsmissbrauch; sowie auf Verstöße gegen Brandschutz- und Baurechtsauflagen, gegen das Jugendschutzgesetz und gegen die CoronaVO.

Rund 50 Kilogramm Tabak und drei Kilogramm Dampfsteine beschlagnahmten die Beamten des Hauptzollamts Karlsruhe und leiteten Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei ein. Zusammen mit den Steuernachzahlungen dürften die verantwortlichen Betreiber eine empfindliche Geldstrafe erwarten.

Im Fall einer Shisha-Bar gehen die Ermittler von einer fortgesetzten und vorsätzlichen Begehung aus, sodass die Geldstrafe noch höher ausfallen dürfte. In dieser Bar wurden rund 30 Kilogramm der gesamten Tabakmenge beschlagnahmt. Bereits im Jahr 2019 wurde hier eine größere Menge unverzollter Tabak beschlagnahmt. Auch die Themenfelder Illegale Beschäftigung und Leistungsmissbrauch sowie Verstöße gegen die Brandschutz- und Baurechtsauflagen (z.B. Verstellten und Abschließen von Fluchttüren) und die CoronaVO war dieser einen Bar zuzuordnen.

Die Auswertung aller Ergebnisse dauern noch an. Über die Verhängung eventueller Bußgelder und weiterer gewerbe- und gaststättenrechtlicher Schritte wird die Stadtverwaltung Sinsheim entscheiden.

Nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis boomt der Shisha-Markt. Shisha-Bars schießen förmlich wie Pilze aus dem Boden. Vergangene Kontrollen, nicht nur in Sinsheim verdeutlichten, dass seitens der Ermittlungsbehörden weiterer Handlungsbedarf besteht.

Aufgrund der bislang getroffenen Feststellungen beabsichtigen das Hauptzollamt Karlsruhe und das Polizeipräsidium Mannheim auch in Zukunft, Shisha-Bar-Kontrollen in enger Kooperation in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis durchzuführen.

Riskant auf B291 überholt und auf anderes Auto gekracht

Oftersheim (ots) – Rund 11.500 Euro Schaden sind bei einem Verkehrsunfall auf der B291 am Mittwoch um 16.10 Uhr bei Oftersheim entstanden. Ein 57-Jähriger überholte trotz unklarer Verkehrslage mit seinem Mercedes eine 34-Jährige, die sich mit ihrem VW Passat zum Linksabbiegen eingeordnet hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Kollision wurde auch noch ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen. Verletzt wurde niemand.

Bei Einbruch hochwertigen Schmuck entwendet – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 entwendeten ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen 08:15 Uhr und 15:30 Uhr aus einem Anwesen in der Hauptstraße Schmuck im Gesamtwert von 34.000 Euro. Hierzu wurde die Hauseingangstür mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt.

Durch Zeugen wurden in dem genannten Zeitraum ein Mann und eine Frau beobachtet, die zügig die Einfahrt vor dem Anwesen zu Fuß verließen. Der unbekannte Mann wird als südosteuropäischer Phänotyp, etwa Mitte 30 und ca. 175 cm groß, mit braunen, kurzen Haaren und dicker Figur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung, blaue Jeans und einen dunklen Rucksack.

Die unbekannte Frau wird ebenfalls als südosteuropäischer Phänotyp von etwa 30 Jahren mit schwarzen, langen Haaren beschrieben. Sie hatte einen schlanken Ober- und kräftigen Unterkörper und trug dunkle Kleidung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden beobachteten Personen und der Tat besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den beiden Personen geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0621 174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Beim Wenden Pedelec-Fahrer übersehen – 87-Jähriger schwer verletzt

Leimen (ots) – Bei einem Wendemanöver hat ein 57-Jähriger mit seinem Lieferwagen am Donnerstag um 9.25 Uhr in der Rohrbacher Straße in Leimen einen Pedelec-Fahrer übersehen. Der Pedelec-Fahrer war auf dem Gehweg in nördliche Richtung unterwegs, als ich das Heck des Fahrzeugs leicht berührte, wodurch der 87-Jährige zu Fall kam.

Er trug keinen Helm und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Schwer verletzt wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Apfeldiebe

Angelbachtal – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Landwirt musste feststellen, dass Unbekannte im Zeitraum vom 04.10. bis 07.10. von seiner Streuobstwiese, welche sich im Gewann Hühneräcker, nahe der K4277 befindet, ca. 400 bis 500 kg Äpfel entwendeten. Es handelt sich um Äpfel der Marke “Golden Delicious”, welche nach Angaben des Geschädigten einen Warenwert von schätzungsweise 600 Euro haben. Aufgrund der Menge der Äpfel ist davon auszugehen, dass diese mittels eines Fahrzeuges von dem Grundstück abtransportiert wurden.

Der Polizeiposten Angelbachtal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Tel. 07265-911200 zu melden.

Taschendiebe bestehlen Kunden in Supermärkten

Weinheim (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 gelang es Taschendieben in Supermärkten in Weinheim und Hemsbach zwei Geldbörsen aus 2 Handtaschen zu entwenden. Zwischen 11-11:40 Uhr gelang es den Dieben in einem Supermarkt in der Bergstraße in Weinheim die Geldbörse einer 79-jährigen Frau aus deren am Körper getragener Handtasche unbemerkt zu stehlen.

Kurze Zeit später zwischen 12:30-12:55 Uhr, wurde einer 67-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Berliner Straße in Hemsbach ebenfalls unbemerkt der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Ob die beiden Taschendiebstähle im Zusammenhang miteinander stehen, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Diebe verursachten einen Schaden von mehr als 200 Euro.

Die Polizei rät:

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochabend 13.10.2021 ab 18 Uhr und Donnerstagmorgen 14.10.2021 um 6 Uhr, einen Baucontainer im Maschinenweg in Schwetzingen auf. Die unbekannten durchtrennten ein Kettenschloss und gelangten so in das Innere des Containers. Aus diesem entwendeten die Täter schließlich mehrere Werkzeuge im Wert von 5.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Sollten Zeugen in dieser Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden diese gebeten sich unter Tel.: 06202/288-0 zu melden.