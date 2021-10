Verkehrsunfall – Fahrbahn bzw. Gleise teilweise blockiert

Mannheim (ots) – Erstmeldung – Nach einem Verkehrsunfall im Bereich der Feudenheimer Straße kommt es derzeit zu Behinderungen zwischen der Abfahrt der B 38a und der Dudenstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Neckarstadt. Aktuell liegen noch keine Hinweise über Unfallursache, Schäden bzw. Verletzungen der Beteiligten vor. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind aktuell vor Ort im Einsatz.

Vorfahrt missachtet und Sachschaden verursacht

Eberbach (ots) – Am Donnerstagmorgen 14.10.2021 kurz nach 06 Uhr bog eine aus Fahrtrichtung Eberbach kommende 49-jährige VW-Fahrerin von der Uferstraße in die Gammelsbacher Straße ein. Dort missachtete sie die Vorfahrt eines ihr entgegenkommenden 59-jährigen VW-Fahrers, welcher ebenfalls in die Gammelsbacher Straße einfuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von 6.000 Euro entstand. Glücklicherweise wurden beide Personen nicht verletzt.

Anderes Auto übersehen – 2.000 Euro Schaden

Mannheim-Feudenheim (ots) – Weil er ein anderes Auto übersehen hat, ist es am Donnerstag um 22.20 Uhr in Mannheim-Feudenheim an der Kreuzung Banater Straße/Neckarstraße zu einem Unfall gekommen. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Ford Fiesta die Banater Straße in Richtung Wallstadt.

Während er an der Kreuzung an der dortigen Ampel wartete, schaltete sich plötzlich das Lichtsignal aus. Als er daraufhin die Straße überquerte, um weiter in die Neckarstraße zu fahren, und übersah er einen 39-Jährigen mit seinem Fiat, der auf der Banater Straße in Richtung B38a unterwegs war. Der 39-Jährige kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 2.000 Euro.

Unfall zwischen Wallstadt und Ladenburg

Mannheim (ots) – Folgemeldung 3 – Ein 20-jähriger Mann war am Donnerstagabend 14.102.201 gegen 19:47 Uhr mit seinem Skoda im Begriff auf die L597 von Feudenheim kommend in Fahrtrichtung Ladenburg aufzufahren. An der Auffahrt missachtete er die Vorfahrt eines 56-jährigen VW-Fahrers, welcher die Landesstraße von Wallstadt in Richtung Ladenburg befuhr.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der 56-Jährige und seine 54-jährige Beifahrerin schwer verletzt wurden. Beide mussten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert und stationär aufgenommen werden. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden dürfte sich insgesamt auf 25.000 Euro belaufen. Zur Unfallaufnahme war die L597 an dieser Stelle für zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt.

Zusammenstoß zwischen zwei PKW – 3 leicht Verletzte – Zeugen gesucht

Weinheim (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 17.40 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen an der Kreuzung Viernheimer Str. / B38 in Weinheim. Hierbei musste eine 60-jährige Unfallbeteiligte durch die eingesetzte Feuerwehr aus ihrem Pkw Skoda geborgen werden, nachdem sie mit dem Pkw Peugeot eines 33-Jährigen kollidiert war.

Neben beiden Fahrzeugführern wurde auch der 53-jährige Beifahrer im Pkw Skoda leicht verletzt. Zeugen des Verkehrsunfalles, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4220 in Verbindung zu setzten.

Vorsicht vor Wildunfällen in der beginnenden dunklen Jahreszeit

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Januar 2021 ereigneten sich in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis insgesamt 507 Wildunfälle (Vorjahre: 2019: 1146 und 2020: 1044). Gerade in der beginnenden dunklen Jahreszeit häufen sich Wildunfälle in den frühen Morgenstunden und am späten Abend. In diesem Monat kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim bereits zu 43 Wildunfällen (Gesamtzahl 10/2019: 111 und 10/2020: 63).

In den Wintermonaten November und Dezember lagen die Unfallzahlen in den Vorjahren konstant im Bereich zwischen 80 und 90 (11/2019: 85; 11/2020: 89; 12/2019: 87 und 12/2020: 85). Besondere Vorsicht ist in ländlichen Bereichen und außerhalb geschlossener Ortschaften geboten, denn dort finden über 90 Prozent der vorgenannten Unfälle statt.

Am vergangenen Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr kam es bei Angelbachtal zu einem Wildunfall. Eine 48-Jährige war mit ihrem BMW auf der K4271 von Tairnbach kommend in Richtung Mühlhausen unterwegs. Einem plötzlich auf der Fahrbahn auftauchendem Reh konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Durch den frontalen Aufprall verstarb das Tier noch an der Unfallstelle. Am PKW entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.

Auch in Waibstadt kollidierte ein VW mit einem Reh, welches unerwartet am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr auf die Fahrbahn sprang. Die 63-jährige Fahrzeugführerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die K4179 von Waibstadt Richtung Epfenbach. Durch die Kollision entstand am Fahrzeug ein Schaden von 1.000 Euro.

In Heidelberg ereignete sich am gestrigen Abend kurz vor 20 Uhr ein Unfall mit einem Wildschwein am Gaiberger Weg. Hier entstand am Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes ein Schaden von mindestens 4.000 Euro.

Glücklicherweise verletzten sich weder die beiden Fahrzeugführerinnen, noch der 33-jährige Mann bei den vorgenannten Unfällen. Trotzdem sind Wildunfälle nicht zu unterschätzen und dazu geeignet mittelschwere bis schwere Folgen hervorzurufen. Im letzten halben Jahr erlitten im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim sechs Personen leichte und eine Person schwere Verletzungen durch einen Wildunfall.

Nachfolgende Hinweise können dabei helfen solche Unfälle zu vermeiden:

Fahren Sie nur auf Sicht! Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, insbesondere an unübersichtlichen Stellen, sowie an Feld- und Waldrändern.

Bremsen Sie ihr Fahrzeug kontrolliert ab, sobald ein Tier am Straßenrand auftaucht. Führen Sie keine ruckartigen Lenk- oder Ausweichmanöver durch.

Geblendete Tiere bleiben unter Umständen stehen. Falls Wild auf der Fahrbahn auftaucht, sollten Sie abblenden.

Durch Betätigen der Hupe rennt das Wild in den meisten Fällen von der Straße.

Rechnen Sie mit weiteren Tieren, wenn bereits Wild über die Fahrbahn gelaufen ist.

Was tun, wenn es doch zu spät ist?