Weinheim (RM) – Am Donnerstagabend 14.10.2021 kam es in der Viernheimer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Der verletzte Unfallfahrer musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden. Gegen 17:30 ereignete sich in der Viernheimer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. 2 Fahrzeuge waren aus bisher ungeklärter Ursache zusammengestoßen.

Da Zunächst gemeldet wurde das eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei, wurde die Feuerwehr gemeinsam mit Rettungsdienst und Polizei alarmiert. Während sich der Rettungsdienst um die Erstversorgung der verletzen Person im Fahrzeug kümmerte, bereitet die Feuerwehr die technische Rettung vor. Die Insassen des anderen an dem Unfall beteiligten Fahrzeugs blieben unverletzt.

Parallel zu den Rettungsmaßnahmen wurde der Brandschutz sichergestellt und die Polizei bei der Absicherung der Einsatzstelle unterstützt. Hier wurde auch der mobile Sichtschutz aufgebaut. Während dem Einsatz musste die Viernheimer Straße zwischen B38 und Kreisel teilgesperrt werden. Mit hydraulischem Rettungsgerät entfernte die Feuerwehr die Fahrertür und unterstützte den Rettungsdienst bei der schonenden Rettung des Patienten aus dem Fahrzeug. Um eine weitere Brandgefahr auszuschließen, wurde die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. Auch die auslaufenden Betriebsstoffe wurden aufgefangen und gebunden.

Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Weinheim 06201/10030 entgegen.