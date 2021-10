Sinsheim (ots) – Mit einem Phantombild fahndet Polizei nach einem Mann, der am Samstag 02.10.2021 gegen 04:45 Uhr in der Fußgängerzone Nähe des Karlsplatzes, einen 54-jährigen Mann körperlich angegriffen und erheblich am Auge verletzt hatte. Durch die Verletzung verlor der Mann das Sehvermögen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, Kurzhaarschnitt, bekleidet mit einer Jeans und einer kurzen Jacke. Er sprach sehr gut deutsch.

Anhand der abgegebenen Personenbeschreibung des Unbekannten wurde das Phantombild erstellt:

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und insbesondere zu dem unbekannten Angreifer machen können, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621 / 174-4444, zu melden.