Gießen: Handtaschen im Wert von etwa 900 Euro gestohlen

(ots) – Im Reichensand wurde am Donnerstagabend 14.10.2021 ein mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat erwischt. Der 26-jährige Algerier hatte aus einem Bekleidungsgeschäft Handtaschen im Wert von etwa 900 Euro entwendet und flüchtete danach. Zeugen konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Bei der Überprüfung stellte es sich heraus, dass der Verdächtige vermutlich gefälschte Ausweispapiere vorzeigte. Der 26-jährige Algerier wurde festgenommen. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Längere Beeinträchtigungen am Gießener Nordkreuz

Gießen-Nordkreuz (ots) – Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend 14.10.2021 auf der A 480 ereignete, kam es zu einer längeren Vollsperrung. Am Morgen konnte wieder Entwarnung gegeben werden und die Fahrbahn war wieder frei. Bei dem Unfall wurde ein 17-jähriger Autofahrer schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden liegt bei fast 20.000 Euro.

Zum Unfall kam es bereits gegen 23.10 Uhr (Donnerstag, 14.10.2021). Der 17-Jährige aus Sinn im Lahn-Dill-Kreis war auf der A 480 vom Nordkreuz kommend in Richtung Reiskirchen mit einem blauen Audi unterwegs. Vor ihm fuhr ein 43 – Jähriger Lasterfahrer aus der Ukraine. Im Bereich einer Baustelle wurde die linke Fahrspur gesperrt und auf die rechte Spur geführt.

Der Jugendliche hatte dies offenbar zu spät bemerkt und fuhr, vermutlich mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden Laster auf. Dabei schob sich der Audi unter den Laster. Die anschließenden Aufräumarbeiten dauerten bis zum nächsten Morgen gegen 07.40 Uhr.

Bei der Unfallaufnahme stellte es sich heraus, dass der 17-Jährige am begleiteten Fahren teilnimmt. Da eine Begleitperson nicht dabei war, musste die Führerscheinstelle verständigt und ein Verfahren eingeleitet werden. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 – 7043 5010.

Gießen: Kontrollen “Sicheres Gießen” in der Schützenstraße und an anderen Orten

Im Rahmen des Konzeptes Sicheres Gießen waren am Donnerstagnachmittag/-abend mehrere Beamte der Polizeidirektion Gießen und der Bereitschaftspolizei unterwegs. Zuletzt hatte es immer wieder Beschwerden im Bereich der Schützenstraße bzw. am Uferweg gegeben. Mehrere Zeugen hatten mitgeteilt, dass sich dort Personen aus dem Drogenmilieu sammeln. Am späten Abend konnte dort eine Gruppe ausgemacht werden.

Als die etwa 9 Personen die Polizei entdeckten, liefen alle in unterschiedliche Richtungen davon. Zu Personenkontrollen kam es aber am Nachmittag unter der Lahnbrücke in Höhe der Rodheimer Straße. Dort wurden bei einem 40-jährigen Deutschen zwei kleine Packungen mit Heroin gefunden.

Am Lahnufer (“Zu den Mühlen”) stellten die Beamten bei zwei anderen Personen kleinere Mengen an Marihuana sicher und fanden mehrere Gegenstände, die offenbar entwendet wurden. Die Kontrollen sollen in den nächsten Tagen fortgesetzt werden.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Ermittlungen wegen Unfallflucht und Diebstahl

Wegen Unfallflucht und Diebstahl wurden Ermittlungen gegen einen 21 – jährigen Asylbewerber aus Afghanistan eingeleitet. Offenbar war der Verdächtige aus dem Schwalm-Eder-Kreis am Donnerstag, gegen 22.30 Uhr, mit einem grauen Kombi der Marke Ford in der Eichgärtenallee in Gießen unterwegs. Offenbar stieß er bei einem Wendemanöver gegen einen hohen Bordstein und dann noch gegen einen abgestellten PKW. Dabei wurde das rechte hintere Rad beschädigt. Zeugen konnten mitteilen, dass der Fahrer des Ford, an dem sich die Kennzeichen KB (Korbach) befanden, und eine weitere Person ausstiegen und ein Rad eines anderen PKW abmontierten und für das beschädigte Rad an dem Ford montierten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Unfallfluchtfahrer und Dieb mit einer weiteren Person in der gleichen Nacht im Schwalm-Eder-Kreis festgenommen werden. Der polizeibekannte Mann war dort unterwegs mit dem genannten Kombi. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Lich: Abbiegen offenbar zu spät bemerkt

Am Donnerstagmittag kam es bei Lich zu einem Unfall. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro. Offenbar hatte ein Autofahrer einen Abbiegevorgang einer Autofahrerin zu spät bemerkt. Der 86 – jährige aus Reiskirchen war von der Bundesstraße 457 gekommen und wollte dann nach links in Richtung Licher Oberstadt abbiegen. Eine 46 – Jährige aus Reiskirchen war mit ihrem PKW auf der Landesstraße 3481 aus Richtung Nieder-Bessingen gekommen und wollte nach links in Richtung Auffahrt zur B 457 abbiegen. In dem Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Gießen: Unfallflucht in der Sieboldstraße

Die Gießener Polizei sucht nach einer Unfallflucht in der Sieboldstraße Zeugen. Beschädigt wurde ein dort geparkter grauer Mini. Offenbar hatte ein Unbekannter zwischen Dienstag und Donnerstag ausgeparkt und den Kleinwagen an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

In der Bückingstraße kam es am Donnerstag, gegen 18.00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 40 – Jähriger Radfahrer war entlang der Marburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs und benutzte dabei jedoch den linken Radfahrweg. Ein 41 – Jähriger Autofahrer wollte von der Bückingstraße in die Marburger Straße abbiegen und beachtete dabei offenbar nicht den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Schaden liegt bei wenigen Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

