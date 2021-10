Täter stehlen Hinweisschild der Aktion “Schwalm statt Safari”

Schwalmstadt (ots) – In der Zeit von Samstag 02.10.2021 bis Dienstag 05.10.2021 stahlen unbekannte Täter ein Hinweisschild der Aktion “Schwalm statt Safari”, welches auf dem Damm auf Höhe der Staumauer aufgestellt war. Es handelt sich um eine 110 x 160 cm und 6 mm dicke Aluverbundtafel mit einem beidseitigen “Erdmännchen-Aufdruck”.

Die Tafel wurde durch die unbekannten Täter am Betonsockel auf Höhe der Verschraubung abgebrochen und entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von 200 EUR. Strafanzeige wegen Diebstahls wurde erstattet. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Einbruch in Kellerraum – BMX-Rad und Werkzeug gestohlen

Schwalmstadt (ots) – Am Donnerstag 14.10.2021 in der Zeit zwischen 19-21:30 Uhr, kam es in der Marienburger Straße in Schwalmstadt zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Hierbei wurde ein BMX-Rad und Werkzeug mit einem Gesamtwert von 200 EUR entwendet.

Unbekannte Täter verschafften sich, durch Einwirken auf das angebrachte Vorhängeschloss, unberechtigt Zutritt zum Kellerraum und entwendeten im Anschluss die Gegenstände. Nähere Angaben zum BMX-Rad können derzeit nicht gemacht werden. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen