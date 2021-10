Zwei Männer durch Gruppe angegriffen – Zeugen gesucht

Kassel-Nord (ots) – Der Angriff durch eine 3-4köpfige Männergruppe endete in der Nacht zu Freitag 15.10.2021 in der Wolfhager Straße/Ecke Gießbergstraße, für 2 Männer mit erheblichen Gesichtsverletzungen. Beide wurden durch Rettungswagen zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach der Tätergruppe verlief ohne Erfolg.

Ein Autofahrer hatte gegen 23:30 Uhr die Polizei in die Wolfhager Straße gerufen, nachdem er auf die körperliche Auseinandersetzung aufmerksam geworden war. Als er anhielt, sah er die Tätergruppe noch in Richtung Jägerstraße davonlaufen.

Die hinzugeeilten Streifen der Kasseler Polizei trafen vor Ort auf die verletzten 36- und 39-jährigen Männer aus Kassel, die umgehend vom Rettungsdienst versorgt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zuvor offenbar zu einem Streit zwischen den beiden alkoholisierten Männern und der Gruppe gekommen, der schließlich in einem Angriff endete. Hierbei waren die Opfer mit einer Flasche aus Hartplastik ins Gesicht geschlagen und dann getreten worden, bevor die Männergruppe die Flucht ergriff.

Wer Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Straßenschild und Betonpoller am Marmorbad umgefahren

Kassel-Süd (ots) – Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist am Montagmittag 11.10.2021 vor dem Marmorbad an der Orangerie gegen ein Straßenschild sowie einen Betonpoller gefahren und anschließend abgehauen. Das Straßenschild “An der Karlsaue” war bei dem Zusammenstoß komplett aus der Verankerung gerissen worden. Der Gesamtsachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Wie ein Mitarbeiter der MHK, der die Polizei am Dienstag 12.10.2021 wegen des Schadens gerufen hatte, schilderte, war der Unfall von einem unbekannten Augenzeugen gemeldet worden. Dieser soll angegeben haben, dass ein Lkw in der Mittagszeit am Unfallort gewendet hatte und rückwärts gegen das Schild und den Poller gefahren war. Das Kennzeichen des Lkw, der anschließend die Flucht ergriff, habe mit einem “H” begonnen. Die Personalien dieses Zeugen sind bislang leider nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Sie bitten den Augenzeugen sowie weitere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Sattelzug in Brand gesetzt – Kripo sucht Zeugen

Lohfelden/BAB 7 (ots) – In der Nacht zu Freitag 15.10.2021 kam es auf dem Lkw-Parkplatz am Autohof Lohfeldener Rüssel an der BAB 7 zum Brand eines geparkten Sattelzugs. Andere Lkw-Fahrer waren gegen 00:50 Uhr durch knallähnliche Geräusche auf den Brand aufmerksam geworden und hatten daraufhin sofort den im Führerhaus schlafenden Fahrer des Sattelzugs geweckt. Der 30-jährige Mann aus Polen konnte sein Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Der entstandene Sachschaden an dem Sattelzug einer polnischen Spedition dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen in einem niedrigen 5-stelligen Bereich liegen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am Brandort deutet alles auf eine vorsätzliche Brandstiftung hin. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen an der Zugmaschine im Bereich der Sattelkupplung und des Kraftstofftanks ausgebrochen.

Nun bitten die ermittelnden Beamten des K 11 Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder Hinweise auf die mutmaßlichen Täter geben können, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Brand in Schreinerei – Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Ahnatal (ots) – Folgemeldung – Nachdem es in der Nacht zum Dienstag 12.10.2021 gegen 02:45 Uhr, zum Brand einer Schreinerei in Ahnatal-Heckershausen kam, haben die Kriminalbeamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ihre Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Die genaue Brandursache konnte bislang noch nicht geklärt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand spricht jedoch vieles für eine vorsätzliche Brandstiftung.

Die Brandstelle bleibt weiterhin beschlagnahmt. In die weiteren Ermittlungen ist nun auch das Hessische Landeskriminalamt miteingebunden.

Bei dem Brand in der Obervellmarschen Straße war eine Werkstatt komplett ausgebrannt, wodurch ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden war. Personen waren durch den Brand nicht verletzt worden.

Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben oder den Ermittlern des K 11 Hinweise auf mutmaßliche Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter

Tel. 0561-9100 zu melden.

