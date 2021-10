Polizei Eschwege

Unfall beim Zurücksetzen

Auf dem Mc Donalds-Parkplatz in der Landstraße in Eschwege ereignete sich Donnerstag 14.10.2021 um 21:45 Uhr ein Verkehrsunfall. Um einen weiteren Verkehrsteilnehmer das Ein-/Ausparken zu ermöglichen, setzte ein 34-Jähriger aus Eschwege seinen Pkw zurück und stieß dabei mit dem Pkw einer 46-Jährigen aus Treffurt zusammen. Bei dem Aufprall entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Unfallflucht

Zwischen dem Mittwoch 13.10.21, 07:00 Uhr und Donnerstag 14.10.21, 07:00 Uhr ereignete sich in der Werrastraße Bad Sooden-Allendorf ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte die Dachrinne am Vordach eines Hauseinganges, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen Transporter oder Klein-Lkw gehandelt haben. Hinweise: 05652/9279430

Brand eines Pkws

Am Donnerstagabend 14.10.2021 musste die Feuerwehr in die Landstraße nach Ellershausen ausrücken, nachdem dort der Brand eines Pkws gemeldet wurde. Um 22:10 Uhr wurde durch Anwohner bemerkt, dass ein Auto in der Nachbarschaft brannte. Das Fahrzeug war in der Einfahrt in unmittelbarer Nähe zu den angrenzenden Fachwerkhäusern abgestellt.

Der Pkw wurde durch Zeugen schnell gelöscht, sodass ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Gebäude verhindert werden konnte. Trotzdem entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro an dem Fahrzeug. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl im Seniorenzentrum

In der Nacht vom Mittwoch 13.10.21 auf Donnerstag 14.10.21 wurden im Seniorenzentrum in der Döhlestraße in Eschwege mehrere Elektrogeräte entwendet. Dabei handelt es sich um ein Mikrofon, ein Steuergerät und ein Tablet im Wert von 800 Euro, welches in einem Nebenraum des Speisesaales untergestellt war. Hinweise: 05651/9250

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 14:23 Uhr befuhr Donnerstagnachmittag 14.10.2021 ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel die Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau. Dabei übersah er den vorfahrtberechtigten Pkw eines 60-Jährigen, welcher von der Egerlandstraße in die Hanröder Straße einbiegen wollte. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Gestern Vormittag um 10:47 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Walburger Straße in Witzenhausen ein Verkehrsunfall. Ein 54- jähriger aus Witzenhausen stieß dabei mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw Seat. Es entstand ein Sachschaden von 1.500 Euro.

