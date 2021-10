Bedroht und Auto beschädigt

Limburg-Linter (ots)-(ll) – Donnerstag 14.10.2021, 17:15 Uhr kam es in Limburg-Linter zu Streitigkeiten auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. In der Folge wurde ein 25-Jähriger durch einen zunächst unbekannten Täter bedroht sowie sein Pkw beschädigt. Gegen 17:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Mainzer Straße zu Differenzen zwischen dem Geschädigten und einer männlichen Person.

Im weiteren Verlauf bedrohte der Täter den Geschädigten, beleidigte ihn und beschädigte sein Fahrzeug. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge richtet sich der Tatverdacht gegen einen 30-Jährigen aus dem Kreis Limburg – Weilburg. Die Kriminalpolizei in Limburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.

Diebstahl aus Pkw

Limburg-Eschhofen, Jahnstraße, Donnerstag, 14.10.2021, 16:30 Uhr bis Freitag, 15.10.2021, 06:15 Uhr

(ll) In der vergangenen Nacht wurde in Eschhofen in einen Pkw eingebrochen. Unbekannte Täter hatten zwischen Donnerstagmittag, 16:30 Uhr und Freitagmorgen, 06:15 Uhr eine Scheibe eines in der Jahnstraße geparkten Pkw zerstört. Aus dem Innenraum wurde unter anderem Bargeld in Höhe von etwa 500 EUR entwendet.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 100EUR. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140 – 0 zu melden.

Aktueller Blitzerreport für die Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag, 21.10.2021: B456, Gemarkung Weilburg

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann

