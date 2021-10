Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Polizei nimmt zwei Trickbetrüger auf frischer Tat fest

Offenbach (ots)-(ar) – Dank der Hartnäckigkeit der Staatsanwaltschaft Hanau und des Zentralkommissariats 32, zuständig für Bandenkriminalität im Polizeipräsidium Südosthessen, konnten am 6.10.2021 zwei Trickbetrüger in Regensburg vorläufig festgenommen werden. Bereits Anfang Juli riefen die Betrüger bei einer älteren Frau aus Dreieich an und erbeuteten mit einem Schockanruf Bargeld und Schmuck im Wert von circa 100.000 Euro.

Nach monatelangen Ermittlungen gelang den Beamten Anfang Oktober der Durchbruch, sodass die vermeintlichen Tatverdächtigen identifiziert und festgenommen werden konnten. Bei sich hatten sie Schmuck im Wert von etwa 30.000 Euro, der offenbar aus einer aktuellen Tat im Raum Regensburg stammte sowie zahlreiche weitere Beweismittel.

Die Tatverdächtigen, ein 22-Jähriger und eine 15-Jährige, wurden dem Amtsgericht Hanau vorgeführt und sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen zu dieser Meldung richten Sie bitte an die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau, Frau Pohlmann unter der Rufnummer 06181 297-319.

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 42. Kalenderwoche 2021

Offenbach (ots)-(fg) – Die Polizei der Verkehrsdirektion kontrolliert in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits an Unfallschwerpunkten und Wildgefahrenstrecken. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

18.10.2021:

B 44, Neu-Isenburg Richtung Mörfelden, Ausbauende B 44 – (Gefahrenbereich/Geschwindigkeit); B 459, Dreieich Richtung Offenbach (Unfallschwerpunkt);

19.10.2021:

L 2310, zw. Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Str. (Wild); L 2310, Mainhausen Richtung Stockstadt (Unfallschwerpunkt); B 459, Dreieich Richtung Offenbach (Unfallschwerpunkt);

20.10.2021:

L 2310, BAB A 45 Richtung Froschhausen (Wild); BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Unfallschwerpunkt);

21.10.2021:

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Unfallschwerpunkt);

22.10.2021:

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Unfallschwerpunkt); L 3178, Bad Soden-Salmünster Richtung Mernes (Unfallschwerpunkt);

23.+ 24.10.2021:

BAB A 66, Fulda Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster (Unfallschwerpunkt);

Bereich Main-Kinzig

Komplette Reifensätze aus Container gestohlen – Langenselbold

(ots)-(fg) -Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag 14.10.2021 in einen Container, der auf einem Grundstück in der Birkenweiher Straße steht ein und entwendeten mehrere komplette Reifensätze. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro flohen sie anschließend.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt hatten. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 910-0 auf der Wache der Polizeistation in Hanau 2.

