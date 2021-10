Pkw fährt auf Lkw auf – Autofahrer eingeklemmt

Wildeck/Obersuhl – Am Freitag (15.10.) kam es gegen 9.20 Uhr auf der A 4, zwischen der Anschlussstelle Wildeck/Obersuhl und der Anschlussstelle Gerstungen, Gemarkung Wildeck, Fahrtrichtung Osten, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person und zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 51-jähriger Kleinlastkraftwagen-Fahrer aus Polen mit seinem Fahrzeug die A 4 in Fahrtrichtung Erfurt. Ein 64-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Gießen befuhr ebenfalls die A 4 in Fahrtrichtung Osten und befand sich hinter dem Klein-Lkw. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 64-jährige Autofahrer leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Heck des vorausfahrenden Klein-Lkws. Aufgrund dessen geriet der Klein-Lkw ins Schleudern und kam kurze Zeit später auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Pkw stieß gegen die rechte Betongleitschutzwand und kam ebenfalls auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Autofahrer schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Nach Eintreffen des Rettungsdienstes und der freiwilligen Feuerwehr Wildeck/Obersuhl konnte der Fahrzeugführer zeitnah aus seinem Auto befreit, ärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Anfahrt der Rettungskräfte gestaltete sich aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens schnell und einfach.

Wegen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahnen in Fahrtrichtung Erfurt für circa 40 Minuten komplett gesperrt werden. Gegen 10.30 Uhr konnte die komplette Sperrung der Richtungsfahrbahn Ost wieder aufgehoben werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Unfall zwischen Ackerschlepper und E-Bike-Fahrerin

Neuhof – Am Mittwoch (13.10.), gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 68-Jähriger aus der Gemeinde Neuhof mit seinem Ackerschlepper und angehängter Muldenschaufel die Schützenstraße in Neuhof. Er bog nach rechts in einen Wirtschaftsweg ab, welcher anschließend parallel zur Schützenstraße verläuft. Dabei übersah er eine 70-jährige E-Bike-Fahrerin aus der Gemeinde Neuhof, welche ihm auf dem Wirtschaftsweg entgegenkam.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen der E-Bike-Fahrerin und der Muldenschaufel des Ackerschleppers, wodurch die E-Bike-Fahrerin stürzte. Die E-Bike-Fahrerin wurde leicht verletzt. Am E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Unfall mit Fußgänger

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (13.10.), gegen 9:40 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Leingarten (Heilbronn) die Rudolf-Diesel-Straße in absteigende Richtung. Als er in den Kreisverkehr Hünfelder-Straße/Rudolf-Diesel-Straße einfuhr, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem, die Fahrbahn überquerenden, 82-jährigen Fußgänger aus Hauneck. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt und in ein Klinikum verbracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Alleinunfall

Hohenroda – Am Donnerstag (14.10.), gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Unterbreizbach (Wartburgkreis) mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße 6 zwischen Glaam und Unterbreizbach. Im Bereich einer Kurve kam er aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dortigen Graben. Hierbei beschädigte er eine Einfassung sowie das Gitter eines Wasserdurchlasses.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Frontbereich. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenhöhe beträgt circa 4.700 Euro.

Unfall mit schwer Verletztem

Schenklengsfeld – Am Donnerstag (14.10.), gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die K17 von Bad Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Wippershain (Schenklengsfeld). Aufgrund eines plötzlichen medizinischen Notfalls kam der Hersfelder nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dort befindlichen Bäumen. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Klinikum verbracht. Da zwei Bäume drohten umzustürzen, mussten diese von der Feuerwehr gefällt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Kradfahrer bei Wildunfall verletzt

Mücke – Am Mittwoch (13.10.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 16-jähriger junger Mann aus Gemünden mit seinem Leichtkraftrad die K 43 aus Nieder-Ohmen kommend in Richtung Atzenhain. Am Ende des dortigen Waldes wechselte ein Stück Rehwild die Straße. Trotz sofortiger Bremsung erfasste der junge Mann das Reh und kam mit seinem Zweirad zu Fall. Das Reh verendete kurze Zeit später an der Unfallstelle.

Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.

Erst Diebstahl, dann Betrug

Wartenberg – Unbekannte entwendeten am 30. September, gegen 12:30 Uhr, die Geldbörse eines 73-jährigen Mannes aus dem Vogelsbergkreis samt dessen Bankkarte und dabei aufbewahrter PIN-Nummer. Zur Tatzeit kaufte der Mann in einem Lebensmittelmarkt in der Straße “Am Sportplatz” ein. Am selben Nachmittag, gegen 13:15 Uhr, hoben unbekannte Täter einen vierstelligen Betrag bei einer Bank in der Rudloser Straße von dem Konto des Vogelsbergers ab und entsorgten das Portemonnaie anschließend. Dieses konnte bereits gegen 13:40 Uhr an der Umgehungsstraße wieder aufgefunden werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Trickbetrüger machen sich Online-Transaktionen zu Nutze – Ihre Polizei warnt

Osthessen (ots) – Immer wieder geben sich Trickbetrüger gegenüber osthessischen Bürgerinnen und Bürgern am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Durch geschickte Gesprächsführung versuchen die Schwindler das Vertrauen ihrer Opfer zu erlangen und hierdurch hohe Geldbeträge zu erbeuten. Nicht selten sind die Betrüger mit ihrem perfiden Vorgehen erfolgreich, so auch in Osthessen.

Aktuell machen sich die Trickbetrüger ein neues Vorgehen zu Nutze. Hierzu spähen die Schwindler die Daten ihrer späteren Opfer zunächst aus. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter, wie bereits in ähnlich gelagerten Fällen bekannt geworden, dazu im Voraus betrügerische E-Mails oder SMS verwenden.

Hierdurch gelangen die Gauner an vertrauliche Daten, die während der Betrugshandlung dazu dienen können, das Vertrauen des späteren Opfers, durch Aufrechterhaltung ihrer Legende, zu gewinnen. Mit den erschwindelten Daten fordern die Betrüger dann bei den entsprechenden Banken Codes zur Freischaltung von Online-Transaktionsplattformen an.

Anschließend geben sich die Schwindler gegenüber ihren Opfern am Telefon als Bankmitarbeiter aus und erkundigen sich, ob bereits Post zur Freischaltung des Online-Bankings eingegangen sei. Zur Freischaltung oder Sperrung der Onlineplattform benötige man den postalisch übersandten Code. Nachdem die Opfer diesen Code telefonisch übermittelt haben, bedienen sich die Gauner zunächst unbemerkt an den entsprechenden Geldbeträgen auf den Konten der Geschädigten.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Codes zur Freischaltung von Online-Transaktionsplattformen der Banken müssen von Ihnen persönlich bei der jeweiligen Hausbank angefordert werden. Sollten sie keine entsprechenden Unterlagen angefordert haben, beenden Sie eingehende Gespräche angeblicher Bankmitarbeiter und rufen Sie ihre Hausbank unter der Ihnen bekannten Rufnummer an. Geben Sie Bankdaten, auch diese, die Sie mit der Post erhalten, niemals am Telefon oder an Unbekannte weiter.

Beenden Sie Telefongespräch auch dann, wenn dem Anrufer allgemeine Daten von Ihnen vorliegen und kontaktieren Sie einen Ihnen persönlich bekannten Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld oder vertrauliche/ persönliche Daten von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten oder persönlichen Kontaktpersonen unter den Ihnen bekannten Telefonnummern oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de.

Buntmetall gestohlen

Heringen – In der Zeit vom 3. Oktober bis 6.Oktober entwendeten unbekannte Langfinger Buntmetall im Wert von circa 5.000 Euro von einem Firmengelände in der Straße “In der Aue”. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch

Neuenstein – Unbekannte öffneten in der Nacht zu Donnerstag (14.10.) das Vorhängeschloss einer Scheune in der Straße “Frankenacker” im Ortsteil Raboldshausen gewaltsam. Anschließend versuchten die Einbrecher das Schloss einer weiteren auf dem Grundstück befindlichen Scheune aufzubrechen. Dieses hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand. Es entstand Sachschaden von etwa 30 Euro.

Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Einbrüche in Autos

Ludwigsau – In der Nacht zu Donnerstag (14.10.) schlugen unbekannte Täter die Fensterscheiben der Beifahrerseiten von vier Fahrzeugen ein. Aus einem blauen Opel Zafira, der zur Tatzeit im öffentlichen Verkehrsraum in der Ernst-von-Harnack-Straße abgestellt war, entwendeten die Langfinger eine Geldbörse samt Inhalt. Außerdem brachen die Unbekannten in einen schwarzen Tiguan, der ebenfalls in dieser Straße abgestellt war, ein und flüchteten ohne Diebesgut.

In der Hersfelder Straße stahlen die Einbrecher Bargeld aus einem schwarzen 3er BMW, der auf einem Privatgrundstück geparkt war. Auch ein schwarzer Skoda Suberb, der zur Tatzeit auf einem privaten Grundstück in der Straße “Am Grabenrain” abgestellt war, wurde zum Ziel der Langfinger.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Pkw nichts entwendet. Der an den vier Fahrzeugen entstandene Gesamtsachschaden beträgt rund 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Ludwigsau – Unbekannte manipulierten in der Nacht zu Donnerstag (14.10) an dem Türschloss eines gelben Audi SQ5 und versuchten sich hierdurch unerlaubten Zugang zu dem Fahrzeugraum zu verschaffen. Die Täter konnten die Fahrzeugsicherung aber glücklicherweise nicht überwinden. Zur Tatzeit befand sich das Auto auf einem Privatgrundstück in der Gartenstraße im Ortsteil Friedlos. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Setzlinge und Cannabis-Pflanzen bei Durchsuchung aufgefunden

Wildeck – Beamte der Polizeistation Rotenburg stellten am Samstagnachmittag (09.10.) circa 300 Setzlinge, 35 Cannabis-Pflanzen und diverses Zubehör zum Anbau von Indoor-Pantagen im Ortsteil Obersuhl sicher.

Familienangehörige eines 24-jährigen Mannes aus Wildeck informierten die Polizei aus Rotenburg zunächst wegen privater Streitigkeiten. Bei der darauffolgenden Anzeigenaufnahme erlangten die Beamtinnen und Beamten schließlich Kenntnis von einer auf dem Grundstück der Familie befindlichen Indoor-Plantage des 24-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda erließ der zuständige Richter beim Amtsgericht Fulda daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für die Anschrift des Mannes. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten staunten nicht schlecht, als sie in der Scheune des Wildeckers tatsächlich circa 300 Setzlinge und 35 Cannabis-Pflanzen auffanden und sicherstellten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hätte damit im Straßenverkauf ein hoher fünftstelliger Betrag erzielt werden können. Auch in der Wohnung des 24-Jährigen konnte diverses Equipment zum Betreiben einer solchen Plantage aufgefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wird nun wegen illegalen Handels mit Cannabis sowie des Anbaus und Besitzes von Marihuana-Pflanzen ermittelt.

Pedelec erfreut sich immer größerer Beliebtheit

(ots) – Doch je mehr Osthessen fleißig in die Pedale treten, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit für Unfälle. Allein im vergangenen Jahr stieg die Anzahl an Unfällen mit Pedelecs um rund 70 Prozent. Aus diesem Grund bietet das Polizeipräsidium Osthessen bei der Polizeidirektion Vogelsberg in Lauterbach im Rahmen seines 20-jährigen Jubiläums ein zusätzliches Fahrsicherheitstraining an. Durch die Corona bedingten Einschränkungen hat die Nachfrage nach Pedelecs enorm zugenommen.

Besonderes an Wochenenden und schönen Tagen sieht man zahlreiche Zweirad-Fahrerinnen und -Fahrer, die sich über die sportlichen Aktivitäten freuen. Leider machen jedoch einige den Fehler und setzen sich auf ihr Pedelec, weil sie ja schließlich auch Fahrrad fahren können. Allerdings wird oft unterschätzt, dass das Pedelec durch den Motor schneller und schwerer ist. Neue Funktionen sorgen da nicht nur für Unsicherheit, sondern erhöhen auch das Verletzungsrisiko.

Um den Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit im Umgang mit den motorisierten Fahrrädern zu geben, bietet das Polizeipräsidium Osthessen ein kostenloses Fahrsicherheitstraining bei der Polizeidirektion Vogelsberg am Freitag, 22.10.2021, um 10 Uhr, an. Veranstaltungsort ist die Lindenstraße 50 in 36341 Lauterbach.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich am Montag, den 18.10.2021, zwischen 10 Uhr und 14 Uhr telefonisch unter 06641/971-0 unter Angabe von Name, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer anmelden. Bei schlechtem Wetter findet das Fahrsicherheitstraining nicht statt und wird abgesagt. Im Fall einer Absage werden die Teilnehmer telefonisch informiert.

Die besten Tipps und Tricks jetzt auf Social Media, um den BürgerInnen schon im Voraus Einblicke in das sichere Fahren mit dem Pedelec zu ermöglichen, können sich Interessierte in einer vierteiligen Video-Serie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums rund um die Themen Grundlagen, Fahrfehler, Hindernisse und mehr informieren. Mehr dazu auf dem YouTube-Kanal des Polizeipräsidiums Osthessen sowie auf Facebook und Instagram.

Verkehrsunfallflucht im Bereich Paulustor in Fulda

Fulda (ots) – Der Leitstelle des PP Osthessen wird am 14.10.21, 20:45 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht gemeldet. Als Unfallörtlichkeit wurde der Bereich “Paulustor” in Fulda mitgeteilt. Beim Rangieren durch einen LKW mit Anhänger wurde ein größerer Sandstein gelöst und fiel auf die Fahrbahn.

Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten zum Auffinden des Fahrzeuggespannes. Im Bereich der Unfallstelle kommt es derzeit zu Verkehrsbeinträchtigungen.

