Neustadt: Bewerbung für Landesgartenschau 2027 eingereicht

Neustadt an der Weinstraße – Unter anderem digitale Barcamps, Bürgerbeteiligungen, Multiplikatorentreffen und die Erstellung einer Bewerbungsbroschüre – die Stadt Neustadt an der Weinstraße hat in den vergangenen Monaten gezeigt, dass sie der Austragungsort der Landesgartenschau 2027 sein möchte. Unterstützt wurde und wird das Vorhaben nicht nur von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch vom Neustadter Stadtrat, der in seiner Sitzung im Juli einstimmig für die Austragung der Landesgartenschau 2027 in Neustadt an der Weinstraße gestimmt hat.

Das Ziel ist die Schaffung eines attraktiven Grün- und Naherholungsbereichs zwischen Bahntrasse, Ordenswald und Branchweiler. Der Bereich soll für die angrenzenden Bereiche positive Entwicklungsimpulse setzen, den Neustadter Bürgerinnen und Bürgern vielfältige Freizeitmöglichkeiten in ihrem Wohnumfeld bieten und einen wichtigen Beitrag zu mehr Gewässerökologie und Biodiversität liefern.

Diesem Ziel ist die Stadt Neustadt an der Weinstraße mit der heutigen Übergabe der Bewerbungsunterlagen an das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz einen Schritt nähergekommen.

Im Frühjahr 2022 soll entschieden werden, wer den Zuschlag für die Landesgartenschau 2027 erhält. Bis dahin heißt es: Daumen drücken!

Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt sind im Zeitraum vom 15. Oktober bis 30. Oktober 2021 dazu aufgerufen, sich an einer Postkartenaktion zu beteiligen und mitzuteilen, weswegen die Landesgartenschau in Neustadt an der Weinstraße stattfinden soll. Bei der Postkartenaktion handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion des Stadtmarketings, der Wirtschaftsentwicklungs- gesellschaft (WEG) und der Willkomm-Gemeinschaft Neustadt e.V. Postkarten sind beim Globus-Markt Neustadt (Adolf-Kolping-Straße 173), den teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt sowie im Rathaus (Kanzlei, Marktplatz 1, zu den üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung) erhältlich. Die ausgefüllten Karten können bei den aufgeführten Stellen auch wieder abgegeben werden. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden tolle Preise verlost.