Karlsruhe: Naturschutzzentrum Rappenwört ist Bauhaus-Gebäude

Karlsruhe – In Karlsruhe gibt es neben der Dammerstock-Siedlung noch weitere interessante Gebäude des Neuen Bauens um 1929. Einige stehen in der Nähe des Rheins, mitten in dem bereits 1926 konzipierten Rheinpark Rappenwört.

Bei einem Rundgang durchs Naturschutzzentrum erfahren Sie Details zur Architektur und Geschichte des Hauses. Auf einem kurzen Spaziergang zum Rheinstrandbad wird die Konzeption des Rheinparks Rappenwört und weitere Architektur des Neuen Bauens in Karlsruhe anschaulich. Leitung: Nina Rind, Kunst- und Architekturhistoriker

Sonntag, 24. Oktober 2021, 15.00 Uhr

Führung: Architektur und Geschichte des Naturschutzzentrums

Veranstaltungsdauer: ca. 1,5 Stunden

Treffpunkt: Naturschutzzentrum Anmeldung: bis spätestens 22. Oktober 2021