Frankfurt-Innenstadt (ots)-(dr) – Am Freitagnachmittag 15.10.2021 wurde in der B-Ebene der Hauptwache, eine 81-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt wurde. Eine 24-jährige Frau konnte vor Ort festgenommen werden. Die schwer verletzte Seniorin kam mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen wurde die B-Ebene an der Hauptwache großräumig abgesperrt. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an, auch in Hinblick auf die Hintergründe der Tat.

