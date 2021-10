Gießen (ots) – In der Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) Rödgener Straße hat am Donnerstag 14.10.2021 gegen 19.00 Uhr, ein 21-jähriger Tunesier einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen. Der Tunesier trat dem Security-Mitarbeiter mit dem Fuß ins Gesicht und verletzte ihn dabei. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung wurden eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

