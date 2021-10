Frankfurt-Eschersheim (ots)-(ro) – Donnerstagnachmittag 14.10.2021 griffen 3 Jugendliche in Eschersheim einen 16-Jährigen an und erzwangen mit körperlicher Gewalt die Herausgabe von Handy und Bargeld. Der 16-Jährige hielt sich gegen 15:30 Uhr an der S-Bahnstation Eschersheim auf und wurde dort durch das jugendliche Trio angesprochen. Die Drei forderten ihn auf, sein Handy und Bargeld auszuhändigen.

Als der 16-Jährige dies verneinte, packten ihn 2 Täter an den Armen, während der Dritte ihm 2 Faustschläge in die Körperseite versetzte. Mit der anschließend ausgehändigten Beute von 15 € und einem Mobiltelefon flüchtete das Trio zu Fuß.

Täterbeschreibungen:

Täter 1: ca. 16-17 Jahre alt, etwa 180-185 cm groß, kräftige/athletische Figur, bekleidet mit grauem Kapuzenpullover, grauer Jogginghose, schwarzer Weste, schwarzen Turnschuhen und einer schwarzen Schildmütze, trug einen schwarzen MNS.

Täter 2: ca. 16-17 Jahre alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Hose sowie Schildmütze und Umhängetasche. Er trug einen blauen MNS.

Täter 3: ca. 16-17 Jahre alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, grauer Jogginghose und schwarzer Wollmütze. Er trug einen schwarzen MNS.

Wer kann Angaben zu der Tat/den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-11200 entgegen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung dauern an.

