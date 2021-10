Karlsruhe – Polizei warnt vor Phishing – Web-Suchergebnis führt zu vermeintlicher Bankseite

Karlsruhe (ots) – Derzeit häufen sich Meldungen über Web-Suchergebnisse, deren

Links nicht zur ursprünglich gewünschten Bank sondern zu Betrugsseiten führen.

Demnach haben verschiedene Kunden versucht über die Ergebnisse einer bekannten

Suchmaschine die Webseite ihrer Bank aufzurufen. Über die gefundenen und weit

oben gerankten „Werbe-Links“ gelangten sie stattdessen auf eine Phishing-Seite.

Auf dieser falschen Bank-Webseite wird eine Kontosperre mit inländischer

Kontaktrufnummer dargestellt. Wird diese angewählt, gibt sich der

Gesprächspartner als Bankmitarbeiter aus und verlangt Zugriff auf den Computer

der Geschädigten. Dies erfolgt per Fernwartungssoftware. Ergänzend dazu kann es

vorkommen, dass die Geschädigten unter einem Vorwand dazu angewiesen ein Foto

von sich oder ihrem Personalausweis zu machen und den Zugriff auf das

Onlinebanking zu gewähren.

Die Täter überweisen in der Folge hohe Geldbeträge auf ein Konto einer

Kryptowährungsplattform, bei der zuvor mit den Daten der Geschädigten, sowie dem

Foto/Ausweis, ein Konto angelegt wurde.

Die Täter erwerben dort Kryptowährungen und transferieren diese auf verschiedene

andere Konten.

Tipps der Polizei:

Geben Sie niemals Zugangsdaten per Telefon heraus.

Gewähren Sie keinen fremden Personen Zugriff auf Ihren Computer

über Fernwartungssoftware

über Fernwartungssoftware Rufen Sie Webseiten immer über die Eingabe in der Adressleiste

des Browsers auf und nicht über eine Eingabe in Suchmaschinen.

des Browsers auf und nicht über eine Eingabe in Suchmaschinen. Seien Sie misstrauisch und skeptisch, wenn es um ihr Geld geht.

Insbesondere wenn Sie am Onlinebanking teilnehmen oder beim

Onlinekauf ein scheinbares Schnäppchen machen können.

Insbesondere wenn Sie am Onlinebanking teilnehmen oder beim Onlinekauf ein scheinbares Schnäppchen machen können. Sollte ihnen im Rahmen des Onlinebankings etwas seltsam

vorkommen, dann kontaktieren Sie Ihre Bank über die offiziellen

Kontaktmöglichkeiten und melden sie das.

Karlsruhe – Mehrere Alkoholfahrten von E-Scooter-Fahrern

Karlsruhe (ots) – Insgesamt sieben alkoholisierte Fahrer von Elektro-Rollern

sowie einen betrunkenen Radfahrer stellten Beamte des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz in der Nacht zum Donnerstag fest.

Bei einer Kontrollaktion der Polizei in der Karlsruher Innenstadt wurden die

Delikte im Zeitraum von 22.45 Uhr bis 03.10 Uhr ermittelt. Dabei ergaben sich

bei den Atemalkoholtests Werte von rund 0,7 Promille bis zu gar 2,82 Promille.

Den genannten Spitzenwert stellte aber ein männlicher Radfahrer im Alter von 26

Jahren auf, welcher in der Amalienstraße nach Missachtung einer roten Ampel

auffiel. Drei Personen haben nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr

zu erwarten, während weitere fünf aufgrund der etwas geringeren Alkoholisierung

mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen müssen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass beim Führen eines

E-Scooters dieselben Alkoholgrenzen wie für das Führen von Kraftfahrzeugen

gelten.

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person BAB 5 Richtung Frankfurt

Bruchsal(tcz). Glücklicherweise nur eingeschlossen und nicht eingeklemmt, wurde ein Pkw-Fahrer am Donnerstagvormittag auf der BAB 5 in Richtung Frankfurt. Aus unbekannten Gründen kollidierte ein PKW mit dem Heck eines LKW und kam auf der linken Fahrspur Höhe der Anschlussstelle Bruchsal zum Stehen. Der PKW-Fahrer musste in ein Krankenhaus verbracht werden, der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Am Donnerstagvormittag wurde um 08:38 Uhr die Bruchsaler Feuerwehr und die Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard mit dem Alarmstichwort „VU eingeklemmte Person“ auf die BAB 5 in Richtung Frankfurt gerufen. Direkt an der Anschlussstelle Bruchsal kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Pkw blieb auf der linken Fahrbahn direkt an der Betonabtrennung des Mittelstreifens stehen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich glücklicherweise heraus, dass der Fahrer verletzt in seinem Fahrzeug nur eingeschlossen war. Ersthelfer hatten sich bereits um den Mann gekümmert und der Rettungsdienst hat dann die Versorgung im Fahrzeug übernommen. Der Patient musste nach Angabe des Notarztes schonend aus dem Fahrzeug transportiert werden. Zur schonenden Rettung des Fahrers wurden auf der Beifahrerseite die Türen und die B-Säule mit hydraulischem Rettungsgerät entfernt. Darauffolgend wurde das Fahrzeugdach nach hinten geklappt, um den Patienten zu retten. Der Rettungsdienst verbrachte den PKW-Fahrer in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. Die Feuerwehr stellte an der Einsatzstelle den Brandschutz sicher und klemmte am verunfallten PKW die Fahrzeugbatterie ab. Ein Abschleppunternehmen hat das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug aufgenommen. Während der Rettungs- und Bergemaßnahmen mussten, die linken beiden Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden.

Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug an der Einsatzstelle. Die Feuerwehr Bruchsal war unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Martin Schleicher mit dem Rüstzug bis 09:45 Uhr im Einsatz.

Karlsruhe – 33-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Mittwoch ein 33-jähriger

Deutscher dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der

Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird unerlaubtes Handeltreiben mit

Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Im Rahmen eines gesondert geführten Ermittlungsverfahrens geriet der 33-Jährige

als möglicher Drogendealer ins Visier der Ermittler. Er soll in zahlreichen

Fällen Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gewinnbringend verkauft haben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen konnten u.a. etwa 190 Gramm

Kokain, 210 Gramm Marihuana, zahlreiche Ecstasy-Tabletten und weiteres

Beweismaterial sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen von

Kriminalpolizei Karlsruhe und Staatsanwaltschaft Karlsruhe dauern an.

Malsch- Fahrzeug beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Hybrid, auf einem Privatgrundstück in der Am Montagnachmittag,

zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr, wurde ein Auto, Plug-In-Franz-Hirth-Straße in

Malsch beschädigt. Die Abdeckklappe der Steckdose wurde mutwillig abgerissen.

Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug der Marke Mercedes auf seinem frei

zugänglichen Grundstück in der Franz-Hirth-Straße gegen 13.30 Uhr abgestellt.

Später stellte er fest, dass die Abdeckplatte der Ladebuchse abgerissen war. Ein

aufmerksamer Zeuge konnte im Tatzeitraum mehrere Jugendliche beobachten, die vom

Grundstück rannten. Es handelte sich um vier bis fünf Jugendliche. Nähere

Angaben konnte der Zeuge nicht machen.

Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ettlingen unter der

Telefonnummer 07243/32000 entgegen.

Karlsruhe- Vermutlich technischer Defekt an Batterie

setzt Hubwagen in Brand

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet eine

Batterie eines elektrischen Hubwagens in einem Kellerabteil in der Staudinger

Straße in Karlsruhe in Brand.

Nach bisherigem Sachstand wurde ein Anwohner gegen 18:15 Uhr durch einen lauten

Knall auf das Feuer im Kellerbereich aufmerksam. Der daraufhin verständigte

Eigentümer brachte den brennenden Hubwagen selsbtändig aus dem Kellerabteil.

Durch die alarmierte Berufsfeuerwehr der Stadt Karlsruhe wurden die vereinzelten

Glutnester im Keller gelöscht. Das Treppenhaus musste aufgrund der starken

Rauchentwicklung mit einer Spezialmaschine belüftet werden. Personen wurden

durch das Feuer glücklicherweise nicht verletzt. Wie hoch der entstandene

Sachschaden ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Karlsruhe – Zwei Polizeibeamte durch Störenfried am

Europaplatz leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei Polizisten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz wurden

am Mittwoch gegen 17.40 Uhr durch einen 43 Jahre alten Störenfried leicht

verletzt.

Zeugen riefen aufgrund einer aggressiven und lautstark herumschreienden Person

die Polizei zum Europaplatz in Karlsruhe. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen

widersetzte sich der 43-Jährige zunehmend und musste schlussendlich in Gewahrsam

genommen werden.

Beim Transport des mutmaßlichen Beschuldigten zum Polizeirevier wurden zwei

Beamte leicht an den Händen verletzt und zudem beleidigt. Einer der Polizisten

bekam von dem Widerstand leistenden Mann außerdem noch einen Tritt gegen den

Oberkörper.

Karlsruhe – Dieb flüchtet zu Fuß und verletzt das ihn

verfolgende Ehepaar

Karlsruhe (ots) – Opfer eines dreisten Diebs wurde ein Ehepaar in einer

Gaststätte in der Ebertstraße am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der bislang unbekannte Mann wohl noch

eine berechtigte Forderung an den nicht im Lokal anwesenden Gastwirt. Nachdem

der 79-jährige Geschädigte die Forderung im Namen seines Chefs, des Gastwirts,

beglichen hatte, betrat der namentlich nicht bekannte Mann das Lokal. Dort

entwendete er nach Angaben des Geschädigten mehrere hundert Euro aus einem

hinter dem Tresen abgelegten Bediengeldbeutel. Er wollte offensichtlich mit dem

Geld fliehen. Dies wollten der Geschädigte und seine ebenfalls anwesende Ehefrau

verhindern. Hierbei wurde die 62-jährige Ehefrau offenbar gegen die Wand

gestoßen und der Geschädigte außerhalb des Lokals zu Fall gebracht. Beide

Personen wurden leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte fliehen. Eine sofort

eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Geschädigten konnten den Mann als 190 cm groß und mit kräftiger Statur

beschrieben. Er trug eine dunkelgraue Jacke und eine Kopfbedeckung. Er hatte ein

südländisches Erscheinungsbild, sprach aber Deutsch mit hiesigem Dialekt.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Südweststadt unter der Telefonnummer 0721/666-3411 in Verbindung

zu setzen.

Karlsruhe- 38-Jähriger zieht 54 Leitpfosten aus Erdreich

Karlsruhe (ots) – Ein 38-jähriger Mann hat am frühen Donnerstagmorgen auf der

Landesstraße 560 über 50 Leitpfosten aus dem Erdreich gezogen. Mindestens drei

der Pfosten warf er im Anschluss auf die Fahrbahn, weshalb das Polizeirevier

Karlsruhe- Waldstadt auf der Suche nach eventuell geschädigten Fahrzeugführern

ist.

Nach einer vorausgegangenen Trunkenheitsfahrt durch den 38-Jährigen konnte er

nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder

verlassen. Zunächst weigerte sich der Mann, konnte jedoch kurze Zeit später dazu

bewegt werden, den Nachhauseweg zu Fuß anzutreten.

Gegen 03:50 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Mann der auf der L 560 welcher

mehrere Leitpfosten aus dem Erdreich zieht. Weiterhin soll er nach Angaben der

Zeugen dunkel gekleidet mittig auf der Fahrbahn unterwegs gewesen sein.

Insgesamt hat er 54 Leitpfosten zwischen der Beuthener Straße und dem

Industriegebiet Blankenloch aus dem Erdreich gezogen beziehungsweise beschädigt.

Der 38-Jährige wurde durch eine Streife erneut aufgegriffen und musste den Rest

der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Verkehrsteilnehmer die durch die Hindernisse auf der Fahrbahn oder durch den

38-Jährigen selbst gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.