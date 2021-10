Mannheim-Waldhof: Schmutz- und Ölspur verraten Unfallflüchtige – Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots) – Am Mittwochabend gegen 22:15 Uhr geriet ein zunächst

unbekannter Fahrzeugführer in der Sibylla-Merian-Straße in einer Rechtskurve von

der Fahrbahn ab, beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen und verursachte

Flurschaden in bisher unbekannter Höhe. Nachdem sich das Fahrzeug im

Grünstreifen überschlagen hatte, kam es wieder auf den Rädern zum Stehen.

Dadurch war es dem Unfallverursacher möglich, zunächst unerkannt von der

Unfallstelle zu flüchten. Da der Unfall der Polizei erst gegen 23.15 Uhr bekannt

wurde, befand sich beim Eintreffen der Beamten kein Fahrzeug mehr vor Ort. Eine

Schmutz- und Ölspur führte die Polizisten allerdings zu einer nahegelegenen

Anschrift, an der ein abgedecktes Fahrzeug im Hinterhof erkannt wurde. Der dort

festgestellte BMW wies starke Beschädigungen und Verschmutzungen auf und konnte

als das Unfallfahrzeug identifiziert werden. Nach weiteren Ermittlungen konnten

die 23-jährige Fahrzeugführerin sowie deren 26-jähriger Beifahrer in einem in

der Nähe befindlichen Krankenhaus angetroffen werden. Die 23-jährige Frau räumte

gegenüber den Beamten ein, dass sie das Fahrzeug gefahren und den Unfall

verursacht hatte. Nach dem Unfall begab sie sich mit dem Beifahrer in das

Krankenhaus, da dieser leichte Verletzungen davongetragen hatte. Wie es zu dem

Unfall kam, wird derzeit im Rahmen der Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes

Mannheim geklärt. Der Sachschaden am PKW liegt bei mindestens 3.000 Euro.

Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen werden unter der Rufnummer 0621/174-4066

entgegengenommen.

Mannheim-Friedrichsfeld: 8000 Euro Schaden nach Unfall

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr wollte ein 56-jähriger

Renault-Fahrer im Saarburger Ring aus einem Privatgrundstück auf die Straße

fahren, übersah einen 54-jährigen Mercedes-Fahrer und kollidierte mit diesem.

Der 54-Jährige war auf dem Saarburger Ring in Richtung Schwabenstraße unterwegs,

als es zu dem Unfall kam. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand jedoch ein

Sachschaden von mehr als 8000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden.

Mannheim: Arbeitsunfall vom 11.10.2021; ein Arbeiter seinen schweren Verletzungen erlegen; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots) – Am Montagvormittag des 11. Oktober wurden zwei Dachdecker im

Alter von 31 und 43 bei einem Arbeitsunfall im Rheinauhafen lebensgefährlich

verletzt.

Der 31-Jährige ist nun seinen schweren Verletzungen erlegen.

Sein Kollege befindet sich nach wie vor in einer Klinik und wird

intensivmedizinisch betreut.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

A6 / Mannheim-Vogelstang: Rücksichtsloser Autofahrer bremst mehrfach nachfolgenden Verkehr aus – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Dienstagnachmittag gegen 16:35 Uhr nötigte ein bislang

unbekannter Autofahrer im stockenden Verkehr auf der A6 kurz vor dem Viernheimer

Kreuz den nachfolgenden Verkehr zum Langsamfahren, indem er mehrfach ohne

ersichtlichen Grund bremste. Der Unbekannte wechselte wiederholt von der

mittleren auf die linke Fahrspur und zurück, wo er immer wieder beschleunigte

und anschließend die rücksichtslosen Bremsmanöver durchführte. Währenddessen

hupte er mehrfach. Die Hintergründe zu dem Verhalten sind derzeit noch unklar.

Der Fahrer war zwischen 20 und 25 Jahren alt und fuhr einen schwarzen Peugeot.

Die Autobahnpolizei Mannheim sucht nun Zeugen sowie Geschädigte und bittet

diese, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-217 zu melden.