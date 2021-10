Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis: 40-jähriger Mario G. vermisst – dringend Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Im Zeitraum von Freitag, den 03.09.2021, bis Mittwoch, den

08.09.2021, entfernte sich der 40-jährige Mario G. aus seiner Wohnung im

Steinschleifenweg in Schriesheim mit bisher unbekanntem Ziel und wird seither

vermisst. Die Überprüfungen der Umgebung seiner Wohnanschrift sowie seiner

möglichen Hinwendungsorte verliefen bislang ohne Ergebnis. Seitdem wird

begleitend in den polizeilichen Systemen nach ihm gefahndet. In einem

angrenzenden Weinberg- und Waldgebiet zu seiner Wohnung, fanden Spaziergänger am

08.10.2021 den Geldbeutel des Vermissten, weshalb das gesamte Gebiet erneut

durch Einsatzkräfte, auch mit einem Suchhund, abgesucht wurden. Auch diese Suche

verlief ohne Ergebnis. Mario G. wird wie folgt beschrieben: kurz rasierte

schwarze Haare, etwa 190cm groß, normale Statur. Zeugen, die Mario G. nach

seinem Verschwinden gesehen haben oder Angaben über dessen Aufenthaltsort machen

können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim

Kriminaldauerdienst zu melden.

Ein Foto des Vermissten finden Sie unter folgendem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schriesheim-vermisstenfahndung/

Leimen-Lingental / Rhein-Neckar-Kreis: Rüttelplatte von Baustelle entwendet – Zeugen gesucht!

Leimen (ots) – Am Mittwoch zwischen 12 und 13 Uhr entwendeten bislang unbekannte

Täter eine Rüttelplatte der Marke WACKER NEUSON von einer Baustelle auf der L600

kurz vor Lingental. Aufgrund des Gewichts der Baumaschine von fast 200 Kilogramm

ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter handelt, die die Beute mit

einem größeren Fahrzeug oder Anhänger abtransportierten. Der durch den Diebstahl

verursachte Schaden beläuft sich auf 2500 Euro. Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben oder denen eine solche Rüttelplatte zum Kauf

angeboten wird, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06224/1749-0 beim

Polizeiposten Leimen oder unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und

Mittwochmorgen, 7 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus im

Friedrich-Ebert-Ring ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und

schlugen ein Kellerfenster ein, um ins Innere zu gelangen. Dort wurden mehrere

Räume durchsucht und Schränke durchwühlt. In der Wohnung aufgefundene Spuren

werden nun untersucht und ausgewertet. Das entwendete Diebesgut und die

Schadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg hat unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen

aufgenommen. Hinweise zur Tat oder den Tätern können an den Kriminaldauerdienst

unter Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Weinheim unter Tel.:

06201/1003-0 gerichtet werden

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer flüchtet vor Kontrolle und stürzt

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr stellte eine

Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wiesloch einen Rollerfahrer ohne Helm

in der Schwetzinger Straße fest. Nachdem der Mann dazu aufgefordert wurde

anzuhalten, ergriff er die Flucht in Richtung Friedrichstraße. Da die Straße

aufgrund einer Baustelle derzeit gesperrt ist, fuhr der 23-Jährige mit seinem

Roller auf den Gehweg. Dabei blieb er zunächst an einem Verkehrsschild hängen

und kollidierte im Anschluss mit einer Hauswand. Durch den Unfall wurde der

Rollerfahrer leicht verletzt. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war

jedoch nicht erforderlich. Der Hintergrund der Flucht dürfte lediglich der

fehlende Helm gewesen sein. Der Sachschaden hingegen beläuft sich auf mindestens

1.000 Euro.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr bog ein

45-jähriger Hyundai-Fahrer von der Seestraße in die Hockenheimer Straße ab und

nahm dabei einer 14-jährigen E-Scooter-Fahrerin die Vorfahrt. Durch den

Zusammenstoß erlitt die 14-jährige leichte Prellungen. Eine Aufnahme im

Krankenhaus war nicht erforderlich. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 300

Euro.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall zwischen PKW und LKW – eine leicht verletzte Person

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr kam es auf der

K4148 an der Einmündung zur Handelsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein

34-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. Ein 32-jähriger, welcher mit einem

LKW aus Richtung des Grenzhöfer Weg kam, war gerade dabei von der K4148 in die

Handelsstraße abzubiegen. Dabei übersah er den ihm entgegenkommenden 32-jährigen

Mann in seinem Renault. Durch den Unfall erlitt der nicht angeschnallte

PKW-Fahrer leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich

in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ausgetretene Betriebsstoffe an der

Unfallstelle wurden durch die Feuerwehr beseitigt, wozu die Fahrbahn kurzzeitig

gesperrt war. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und

mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 13.000 Euro.