Heidelberg: Männer gehen nach Diebstahl auf 22-jährigen los – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 0.30 Uhr verwickelte eine vierköpfige

Männergruppierung einen 22-jährigen Mann am Bismarckplatz in ein Gespräch.

Während der Mann abgelenkt war, nutzte ein Tatverdächtiger die Gelegenheit, um

das Handy des 22-Jährigen aus dessen Hosentasche zu stehlen. Kurz darauf ergriff

die Personengruppe die Flucht. Der 22-jährige Mann verfolgte die Gruppe und

konnte eine der Personen aufhalten. Daraufhin eilten ihm zwei seiner Komplizen,

ein 33-jähriger und ein 30-jähriger Mann, zu Hilfe und schlugen dem Geschädigten

zunächst ins Gesicht. Nachdem dieser zu Boden gegangen war, traten die Täter

mehrfach gemeinsam auf ihn ein. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten

drei Tatverdächtige, welche auf die Täterbeschreibung passten, im näheren Umfeld

des Tatorts von der Polizei festgenommen werden. Bei einem 24-jährigen

Tatverdächtigen stellten die Beamten das entwendete Mobiltelefon sicher. Der

22-jährige Geschädigte wurde nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht, konnte

dieses allerdings nach einer medizinischen Erstversorgung wieder verlassen. Das

Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise

zum Tathergang am Bismarckplatz oder dem weiteren Täter, werden telefonisch

unter 0621/174-1700 entgegengenommen.

Heidelberg: Arbeitsunfall; Fahrer eines Radladers schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Heidelberg (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es auf einer Baustelle „Im

Moselgrund“ im Stadtteil Ziegelhausen zu einem Arbeitsunfall, bei dem der Fahrer

eines Radladers schwer Verletzungen erlitt.

Gegen 13.30 Uhr kippte der Radlader beim Rückwärtsfahren aus bislang unbekannten

Gründen um, wobei der Fahrer an seinen Beinen eingeklemmt wurde. Nachdem er

geborgen worden war, wurde der Mann mit einem Rettungswagen zunächst in eine

nahegelegene Klinik gebracht, von wo aus er mit einem Rettungshubschrauber in

eine Unfallklinik geflogen wurde.

Der Radlader wurde mit einem Kran geborgen. Hierzu wurde die Straße bis kurz

nach 15 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen hat die Verkehrspolizei Heidelberg übernommen.

Heidelberg-Altstadt: Glastür an Turnhalle beschädigt – Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots) – Bisher unbekannte Täter beschädigten zwischen

Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr, eine Glastür an einem Gymnasium

in den Neckarstaden. Durch Schläge mit einem Gegenstand gegen die Tür zur

Turnhalle zerbrach das Glas zwar nicht gänzlich, bildete jedoch über die gesamte

Fläche Splitter und Risse aus. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-1700 zu melden.

Heidelberg: Unfallflucht; hoher Sachschaden; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits am Montagnachmittag ereignete sich in der Poststraße,

Ecke Alte Bergheimer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund

10.000.- Euro entstand.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben, war der unbekannte Autofahrer gegen

13.15 Uhr von der Bergheimer Straße nach rechts in die Poststraße eingebogen und

kam dabei zu weit nach links.

Eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin war ihrerseits auf der Poststraße in Richtung

Bergheimer Straße unterwegs und musste wegen des plötzlich auf ihrer Spur

entgegenkommenden Fahrzeuges nach rechts ausweichen, um einen

Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Dies hatte zur Folge, dass sie zunächst das Fahrzeug des Verursachers streifte

und anschließend gegen einen VW Caddy stieß, der am rechten Fahrbahnrand in Höhe

des Bürgeramts, gegenüber der Einmündung der Alten Bergheimer Straße, geparkt

war.

Der Verursacher, dessen Fahrzeug auf der linken Seite beschädigte sein dürfte,

fuhr anschließend unbeirrt weiter.

Da zum Unfallzeitpunkt reger Fußgängerverkehr geherrscht haben dürfte, haben die

Unfallermittler die Hoffnung, dass das Unfallgeschehen von Passanten beobachtet

wurde. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich mit der Heidelberger

Verkehrspolizei, Tel.: 0621/174-4111 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg: „Blitzeinbruch“ in Fahrradgeschäft; 44 hochwertige E-Bikes entwendet; Schaden ca. 200.000.- Euro; Kripo ermittelt; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bei einem nur wenige Minuten andauernden „Blitzeinbruch“ in

ein Fahrradgeschäft im Gewerbegebiet im Stadtteil Wieblingen, wurden am frühen

Donnerstagmorgen 44 E-Bikes im Gesamtwert von rund 200.000.- Euro entwendet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, ereignete sich die Tat kurz vor 4

Uhr „Im Taubenfeld“ und wurde von mehreren Tätern begangen. Sie schlugen zwei

Schaufensterscheiben vermutlich mit einem schweren Gegenstand ein und verluden

die Fahrräder in einem Klein-Lkw mit weißem Aufbau und dunklem Führerhaus, mit

dem sie an die Ausstellungsfläche herangefahren waren. Anschließend flüchteten

sie in Richtung A 656.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch in den angrenzenden

Polizeipräsidiumsbereichen von Karlsruhe, Ludwigshafen/Rheinland-Pfalz und

Darmstadt/Hessen verlief bislang ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen

übernommen. Die Zentrale Kriminaltechnik war zur Spurensicherung im Einsatz.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und deren Fahrzeug sowie zur

Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in

Verbindung zu setzen.

Heidelberg: 69-Jähriger wegen des Verdachts der Brandstiftung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte einstweilig untergebracht

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ das Amtsgericht Heidelberg

am 13.10.2021 einen Unterbringungsbefehl gegen einen 69-Jährigen.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, am Dienstagabend im Zeitraum zwischen

19:15 Uhr und 19:55 Uhr in einer Garage in der Neuen Schloßstraße den Inhalt

eines Müllcontainers angezündet und sich dann von der Garage entfernt zu haben.

Durch das Feuer wurden Fenster und Garagentor sowie dort gelagerte Gegenstände

zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei nahm kurze Zeit später den 69-Jährigen Tatverdächtigen in

unmittelbarer Nähe des Tatorts fest. Bei seiner Festnahme leistete er

Widerstand, indem er die Beamtinnen und Beamten mit Gegenständen bewarf sowie

trat und schlug.

Beim derzeitigen Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass sich der

Beschuldigte zum Zeitpunkt der Tatausführung im Zustand der Schuldunfähigkeit

befand.

Der 69-Jährige wurde am Mittwoch, dem 13.10.2021, der zuständigen

Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die die

einstweilige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen

Krankenhaus anordnete, den Unterbringungsbefehl dem Beschuldigten eröffnete und

ihn in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in die forensische

Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.