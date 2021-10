Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.10.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Dirmstein: Frisiertes E-Bike nach kurzer Verfolgung gestellt

Dirmstein, Bodelschwinghstraße – 13.10.2021, 23:45 Uhr (ots) – Ein 35-Jähriger Radfahrer sollte in Dirmstein kontrolliert werden. Beim Erblicken der Streife ging der Mann aus dem Sattel und trat erst recht in die Pedale. Nach kurzer Verfolgung konnte der Frankenthaler in der Bodelschwinghstraße festgenommen werden. Die Überprüfung ergab, dass das E-Bike frisiert und damit fahrerlaubnispflichtig war. Der 35-Jährige hatte über 4 Gramm Marihuana einstecken. Ein Test ergab BTM-Einwirkung von weiteren Substanzen. Da die Eigentumsverhältnisse nicht klar waren, wurde das E-Bike sichergestellt.

Herxheim am Berg: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Herxheim/Berg (ots) – Am 13.10.2021, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Weinstraße in Herxheim am Berg, Höhe der Friedhofstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Zunächst befuhren demnach drei PKWs nacheinander die Weinstraße in Fahrtrichtung Grünstadt, wobei der erste PKW einem anderen Verkehrsteilnehmer das Einfahren in die Straße ermöglichte und hierzu abbremste. Die darauffolgende Fahrzeugführerin erkannte dies, musste jedoch stark abbremsen. Der Fahrer des dritten PKW, ein 20-jähriger Grünstadter, fuhr sodann auf das mittlere Fahrzeug auf, da der Bremsvorgang zu spät erkannt wurde und nicht ausreichend Sicherheitsabstand gegeben war. Die Fahrzeugführerin des mittleren PKW, eine 45-jährige Weisenheimerin, klagte über Nackenschmerzen. Zudem entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7000 Euro.

Asselheim, Mertesheim: Unfall mit Personenschaden auf der Eistalstrecke

Eistalstraße (L395) zw. Asselheim und Mertesheim, 14.10.2021, 09:25 Uhr (ots) – Eine 30-Jährige PKW-Fahrerin befuhr die L395 in Richtung Mertesheim. Kurz nach Asselheim kam befand sich eine 38-jährige PKW-Fahrerin mit 2 weiteren Insassen im Gegenverkehr. Nach der Spurenlage und der Aussage der 38-Jährigen kam die 30-Jährige in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wobei die PKW kollidierten. Alle Beteiligten standen unter Schock und sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt (ca. 16.000 Euro Sachschaden). Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt, da auch Betriebsstoffe ausliefen. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Haßloch: In Probezeit mit Drogen unterwegs

Haßloch (ots) – Seit etwas mehr als einem Jahr war der junge Mann im Besitz seines Führerscheins, auf den er bald wieder verzichten muss, weil er mit Drogen unterwegs war. Dass der 19-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hat, erkannten Beamte bei einer Kontrolle am frühen Donnerstagmorgen (14. Oktober, 3:10 Uhr) in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße, wo er mit einem BMW unterwegs war. Ein Test reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Dem jungen Mann drohen neben einer Geldbuße und einem Fahrverbot die Verlängerung der Probezeit sowie die Teilnahme an einem Aufbauseminar.

Haßloch: Wohnwagenbrand greift auf Wohnhaus über

